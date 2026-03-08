Resilienztraining setzt 2026 auf Systeme statt Selbstoptimierung ( Finanztrends)

08.03.2026, 4352 Zeichen

Resilienzförderung verabschiedet sich von reiner Selbstoptimierung. Statt Einzelne zu trainieren, stärken neue Initiativen im Frühjahr 2026 gezielt ganze Systeme – von der Pflege bis zur Jugendhilfe. Zwei Leuchtturmprojekte zeigen den Kurswechsel.

KomReGe: Pflegekräfte nicht allein lassen

Den Startschuss gab das Forschungsprojekt „KomReGe“ Anfang März. Es untersucht drei Jahre lang die Resilienz in der regionalen Gesundheitsversorgung. Gefördert vom Bund und der EU, leitet die Pädagogische Hochschule Freiburg das Vorhaben mit Praxispartnern wie der Gesundes Kinzigtal GmbH.

Der Ansatz ist radikal anders. „Psychische Widerstandskraft entsteht nicht durch simple Schritt-für-Schritt-Programme“, sagt wissenschaftliche Leiterin Stefanie Hiestand. Das Team analysiert vier Ebenen: den Einzelnen, das Team, die Organisation und die gesamte Versorgungskette. Ziel ist es, Zielkonflikte zwischen Belastung und Rahmenbedingungen aufzudecken.

„Resilienz darf nicht länger als bloßes Durchhalten missverstanden werden“, betonen Vertreter des beteiligten Caritasverbands. Es gehe um gemeinsame Stärke. Das Projekt entwickelt einen digitalen Resilienzindikator, mit dem Einrichtungen ihren Bedarf messen können. In „Experimentierräumen“ testen Teams zudem neue Kooperationsformen direkt in der Praxis.

Mental Health Alliance: Prävention vor Reparatur

Einen Fokus auf die junge Generation setzt die „Mental Health Alliance“ (MHA). Das Bündnis namhafter Stiftungen formierte sich Mitte Februar. Seine Mission: ein präventives System der mentalen Gesundheitsförderung in Deutschland etablieren.

Die Dringlichkeit ist hoch. Bei bis zu 75 Prozent aller psychischen Erkrankungen treten erste Symptome vor dem 25. Lebensjahr auf. Hier wird das Fundament für lebenslange Widerstandskraft gelegt. Bislang fließen aber nur 4,8 Prozent der Gesundheitsausgaben in Prävention.

Die Allianz rechnet auch ökonomisch vor: Frühzeitige Förderung könnte die gesellschaftlichen Folgekosten psychischer Erkrankungen senken – sie belaufen sich aktuell auf rund 147 Milliarden Euro jährlich. Gefordert werden deshalb flächendeckende, niedrigschwellige Angebote für Jugendliche.

Unternehmen entdecken datengestützte Frühwarnung

Die Wirtschaft passt sich an. Burnout-bedingte Ausfälle stiegen in fünf Jahren um 33 Prozent, meldete kürzlich die Kaufmännische Krankenkasse. Moderne Resilienzprogramme gehen daher über Zeitmanagement hinaus.

Sie integrieren den Umgang mit KI und hybridem Arbeiten. Doch hier lauern neue Risiken: 19 Prozent der Mitarbeitenden arbeiten laut einer Indeed-Umfrage lieber mit einem KI-Assistenten als mit Menschen. Trainings fördern daher gezielt emotionale Intelligenz und Empathie, um Vereinsamung entgegenzuwirken.

Gleichzeitig nutzen Unternehmen Daten noch zu wenig. Nur 19 Prozent werten Personaldaten systematisch aus, um Überlastungen früh zu erkennen. Hier schlummert großes Potenzial für eine echte Verhältnisprävention.

Vom Einzelkampf zur Gemeinschaftsaufgabe

Die neuen Initiativen markieren einen Paradigmenwechsel. Jahrelang dominierte die Selbstoptimierung des Einzelnen. Jetzt rückt die Gestaltung resilienter Umfelder in den Vordergrund.

Die Investitionen von Bund und Stiftungen zeigen: Mentale Gesundheit wird als volkswirtschaftlicher Standortfaktor begriffen. Die Erkenntnisse aus Freiburg könnten zur Blaupause für andere Kliniken werden. Und die Mental Health Alliance will Prävention fest in Bildungspläne verankern.

Resilienztraining wird so zum integralen Bestandteil einer nachhaltigen Organisations- und Gesellschaftsentwicklung. Die Botschaft ist klar: Echte Widerstandskraft entsteht im System, nicht im Einzelkampf.

(08.03.2026)

