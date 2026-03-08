SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Samsung SDI Aktie: KI-Offensive ( Finanztrends)

08.03.2026, 2738 Zeichen

Während der Markt für Elektroautos derzeit an Schwung verliert, sucht Samsung SDI sein Wachstum in der künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen richtet sein Batteriegeschäft strategisch neu aus, um den gewaltigen Energiebedarf von KI-Infrastrukturen wie Rechenzentren und Robotern zu decken. Kann dieser Fokus auf Spezialanwendungen die Abhängigkeit vom volatilen Automobilsektor dauerhaft verringern?

Software für mehr Sicherheit

Auf der Fachmesse „InterBattery 2026“, die am kommenden Mittwoch beginnt, stellt das Unternehmen mit „Samsung Battery Intelligence“ eine neue Softwarelösung vor. Das KI-basierte System analysiert Echtzeitdaten von Energiespeichern (ESS) weltweit, um potenzielle Batterieausfälle vorherzusagen und zu verhindern. Damit integriert Samsung SDI digitale Diagnosewerkzeuge direkt in seine Hardware-Lösungen, wie etwa die „Samsung Battery Box“.

Zusätzlich forciert das Unternehmen die Produktion von Hochleistungsbatterien für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Rechenzentren. Da KI-Berechnungen eine extrem stabile Energieversorgung erfordern, steigt der Bedarf an spezialisierten Backup-Systemen, die Server bei Netzschwankungen absichern.

Vorstoß in die Robotik

Neben der Infrastruktur für Datenzentren rückt die Robotik in den Fokus. Samsung SDI beschleunigt hierfür die Entwicklung von Feststoffbatterien. Diese Technologie nutzt feste statt flüssiger Elektrolyte, was eine höhere Energiedichte und verbesserte Sicherheit ermöglicht. Zielmärkte sind vor allem humanoide und industrielle Roboter, die auf kompakte und leistungsstarke Energiequellen angewiesen sind.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Samsung SDI?

Dieser Schwenk im Produktportfolio ist eine Reaktion auf die Wachstumsdelle im Bereich der Elektromobilität. Durch die Konzentration auf margenstarke Segmente wie zylindrische Zellen mit hoher Kapazität und fortschrittliche Speicherlösungen diversifiziert das Unternehmen seine Einnahmequellen.

Die Neuausrichtung zielt darauf ab, die bestehende Fertigungskompetenz für prismatische und zylindrische Zellen in Sektoren zu nutzen, in denen Ausfallsicherheit kritisch ist. Ein erster wichtiger Meilenstein für die Umsetzung dieser Strategie wird die Resonanz auf der Messe InterBattery 2026 sein, die vom 11. bis 13. März stattfindet.

Anzeige

Samsung SDI-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Samsung SDI-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten Samsung SDI-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Samsung SDI-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Samsung SDI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

» Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

» Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

» Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

» RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

» Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

» FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

» USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event BASF
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event BASF
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille

    audio-cd.at ist in einem Podcastranking weit vorne, aus Österreichischer Sicht nur hinter lookaut und Gewinn, aber zb sogar vor dem Deutschen Börsenradio. Dafür werde ich im Journalistenranking, da...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    08.03.2026, 2738 Zeichen

    Während der Markt für Elektroautos derzeit an Schwung verliert, sucht Samsung SDI sein Wachstum in der künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen richtet sein Batteriegeschäft strategisch neu aus, um den gewaltigen Energiebedarf von KI-Infrastrukturen wie Rechenzentren und Robotern zu decken. Kann dieser Fokus auf Spezialanwendungen die Abhängigkeit vom volatilen Automobilsektor dauerhaft verringern?

    Software für mehr Sicherheit

    Auf der Fachmesse „InterBattery 2026“, die am kommenden Mittwoch beginnt, stellt das Unternehmen mit „Samsung Battery Intelligence“ eine neue Softwarelösung vor. Das KI-basierte System analysiert Echtzeitdaten von Energiespeichern (ESS) weltweit, um potenzielle Batterieausfälle vorherzusagen und zu verhindern. Damit integriert Samsung SDI digitale Diagnosewerkzeuge direkt in seine Hardware-Lösungen, wie etwa die „Samsung Battery Box“.

    Zusätzlich forciert das Unternehmen die Produktion von Hochleistungsbatterien für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Rechenzentren. Da KI-Berechnungen eine extrem stabile Energieversorgung erfordern, steigt der Bedarf an spezialisierten Backup-Systemen, die Server bei Netzschwankungen absichern.

    Vorstoß in die Robotik

    Neben der Infrastruktur für Datenzentren rückt die Robotik in den Fokus. Samsung SDI beschleunigt hierfür die Entwicklung von Feststoffbatterien. Diese Technologie nutzt feste statt flüssiger Elektrolyte, was eine höhere Energiedichte und verbesserte Sicherheit ermöglicht. Zielmärkte sind vor allem humanoide und industrielle Roboter, die auf kompakte und leistungsstarke Energiequellen angewiesen sind.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Samsung SDI?

    Dieser Schwenk im Produktportfolio ist eine Reaktion auf die Wachstumsdelle im Bereich der Elektromobilität. Durch die Konzentration auf margenstarke Segmente wie zylindrische Zellen mit hoher Kapazität und fortschrittliche Speicherlösungen diversifiziert das Unternehmen seine Einnahmequellen.

    Die Neuausrichtung zielt darauf ab, die bestehende Fertigungskompetenz für prismatische und zylindrische Zellen in Sektoren zu nutzen, in denen Ausfallsicherheit kritisch ist. Ein erster wichtiger Meilenstein für die Umsetzung dieser Strategie wird die Resonanz auf der Messe InterBattery 2026 sein, die vom 11. bis 13. März stattfindet.

    Anzeige

    Samsung SDI-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Samsung SDI-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

    Die neusten Samsung SDI-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Samsung SDI-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Samsung SDI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (08.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Deutsche Börse
    Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

    » Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

    » Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

    » Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

    » RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

    » Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

    » FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

    » USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
    Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
    KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event BASF
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event BASF
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille

      audio-cd.at ist in einem Podcastranking weit vorne, aus Österreichischer Sicht nur hinter lookaut und Gewinn, aber zb sogar vor dem Deutschen Börsenradio. Dafür werde ich im Journalistenranking, da...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de