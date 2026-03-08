Samsung SDI Aktie: KI-Offensive ( Finanztrends)

08.03.2026, 2738 Zeichen

Während der Markt für Elektroautos derzeit an Schwung verliert, sucht Samsung SDI sein Wachstum in der künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen richtet sein Batteriegeschäft strategisch neu aus, um den gewaltigen Energiebedarf von KI-Infrastrukturen wie Rechenzentren und Robotern zu decken. Kann dieser Fokus auf Spezialanwendungen die Abhängigkeit vom volatilen Automobilsektor dauerhaft verringern?

Software für mehr Sicherheit

Auf der Fachmesse „InterBattery 2026“, die am kommenden Mittwoch beginnt, stellt das Unternehmen mit „Samsung Battery Intelligence“ eine neue Softwarelösung vor. Das KI-basierte System analysiert Echtzeitdaten von Energiespeichern (ESS) weltweit, um potenzielle Batterieausfälle vorherzusagen und zu verhindern. Damit integriert Samsung SDI digitale Diagnosewerkzeuge direkt in seine Hardware-Lösungen, wie etwa die „Samsung Battery Box“.

Zusätzlich forciert das Unternehmen die Produktion von Hochleistungsbatterien für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Rechenzentren. Da KI-Berechnungen eine extrem stabile Energieversorgung erfordern, steigt der Bedarf an spezialisierten Backup-Systemen, die Server bei Netzschwankungen absichern.

Vorstoß in die Robotik

Neben der Infrastruktur für Datenzentren rückt die Robotik in den Fokus. Samsung SDI beschleunigt hierfür die Entwicklung von Feststoffbatterien. Diese Technologie nutzt feste statt flüssiger Elektrolyte, was eine höhere Energiedichte und verbesserte Sicherheit ermöglicht. Zielmärkte sind vor allem humanoide und industrielle Roboter, die auf kompakte und leistungsstarke Energiequellen angewiesen sind.

Dieser Schwenk im Produktportfolio ist eine Reaktion auf die Wachstumsdelle im Bereich der Elektromobilität. Durch die Konzentration auf margenstarke Segmente wie zylindrische Zellen mit hoher Kapazität und fortschrittliche Speicherlösungen diversifiziert das Unternehmen seine Einnahmequellen.

Die Neuausrichtung zielt darauf ab, die bestehende Fertigungskompetenz für prismatische und zylindrische Zellen in Sektoren zu nutzen, in denen Ausfallsicherheit kritisch ist. Ein erster wichtiger Meilenstein für die Umsetzung dieser Strategie wird die Resonanz auf der Messe InterBattery 2026 sein, die vom 11. bis 13. März stattfindet.

(08.03.2026)

