SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Stress-Studie: Junge Arbeitnehmer am Limit ( Finanztrends)

08.03.2026, 3844 Zeichen

Eine neue Studie zeigt eine tiefe Kluft: Fast die Hälfte der Generation Z leidet unter konstant hohem Berufsstress. Gleichzeitig erreichen die krankheitsbedingten Fehlzeiten einen historischen Höchststand. Die deutsche Wirtschaft zahlt dafür einen dreistelligen Milliardenpreis.

Massive Generationenkluft beim Stress

Die repräsentative Swiss Life-Studie offenbart ein alarmierendes Bild. 48 Prozent der jungen Generation Z klagen über ein konstant hohes Stresslevel. Bei den Babyboomern sind es nur 20 Prozent. Auch die Lösungsansätze gehen auseinander: 37 Prozent der Jüngeren sehen im Homeoffice eine wirksame Maßnahme, bei den Älteren nur etwa jeder Sechste.

Arbeitspsychologen warnen vor einem Paradoxon. Die geforderte Flexibilität kann durch ständige Erreichbarkeit und verschwimmende Grenzen die Belastung sogar erhöhen. Die dringend nötigen Erholungsphasen fallen weg – das Risiko für chronische Erschöpfung steigt.

Anzeige

Angesichts steigender Belastungen und verschwimmender Grenzen zwischen Beruf und Privatleben suchen immer mehr Menschen nach Wegen aus dem Hamsterrad. Dieser kostenlose Guide bietet fünf Sofortmaßnahmen und praktische Übungen, um trotz hoher Anforderungen entspannt und ausgeglichen zu bleiben. Kostenloses E-Book 'Stressfrei produktiv' jetzt herunterladen

Fehlzeiten auf Rekordhoch

Die individuellen Belastungen schlagen sich direkt in der Statistik nieder. Der DAK-Gesundheitsreport 2026 verzeichnet einen durchschnittlichen Krankenstand von 5,7 Prozent. Das ist ein historischer Höchstwert. Jeder Arbeitnehmer fehlte rechnerisch 19,5 Tage.

Besonders alarmierend: Psychische Erkrankungen nahmen um fast sieben Prozent zu. Sie sind mittlerweile die dritthäufigste Ursache für Arbeitsausfälle. Zusammen mit Rückenleiden und Atemwegserkrankungen verantworten sie die Hälfte aller Fehltage.

Die Spitzenreiter im Krankenstand sind die Gesundheitsbranche (6,2 %) und das Baugewerbe. Die IT-Branche liegt mit 3,4 Prozent am unteren Ende. Die wirtschaftlichen Folgen sind immens. Das Institut der deutschen Wirtschaft beziffert den jährlichen Schaden auf bis zu 160 Milliarden Euro.

Unternehmen hinken hinterher

Trotz der dramatischen Zahlen sind viele Betriebe schlecht vorbereitet. Nur 20 Prozent der Beschäftigten fühlen sich über betriebliche Stresshilfen gut informiert. Fast ein Viertel gibt an, dass es in ihrem Unternehmen überhaupt keine Burnout-Prävention gibt.

Oft beschränken sich die Angebote auf oberflächliche Maßnahmen. Echte Mental-Health-Programme sind eine Seltenheit – nur zwölf Prozent der Befragten haben Zugang. Experten warnen: Ein Obstkorb oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch wehrt keine ernsthaften psychischen Krisen ab. Nötig ist eine tiefgreifende Kulturänderung.

Anzeige

Die Rekordzahlen bei den krankheitsbedingten Fehlzeiten stellen Betriebe und Betroffene vor enorme Herausforderungen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz. Ein strukturierter Leitfaden mit fertigen Vorlagen hilft dabei, den Wiedereingliederungsprozess rechtssicher und erfolgreich zu gestalten. BEM-Leitfaden mit Mustervorlagen kostenlos anfordern

Vom Benefit zum Wettbewerbsfaktor

Angesichts des Fachkräftemangels wandelt sich die mentale Gesundheit zum harten Wirtschaftsfaktor. Unternehmen ohne überzeugende Präventionskonzepte könnten bei der Talentsuche das Nachsehen haben. Für die gestresste Generation Z sind gesunde Arbeitsbedingungen oft Grundvoraussetzung.

Der Druck auf die Politik wächst. Branchenbeobachter rechnen mit einer Verschärfung des psychischen Arbeitsschutzes. Mentale Belastungen müssten dann ähnlich streng reguliert werden wie physische Gefahren. Ganzheitliche Hilfsprogramme, die auch private Belastungen wie Pflege berücksichtigen, gewinnen an Bedeutung.

Eine nachhaltige Stressstrategie ist keine Wohlfühlfrage mehr. Sie wird zur existenziellen Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen.


(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Aktivrente: Deutschlands neue Steuerbefreiung für arbeitende Rentner ( F...

» Sofibus Patrimoine Aktie: Börsen-Aus ( Finanztrends)

» DeFi Technologies Aktie: Fokus ETPs ( Finanztrends)

» Sandoz Aktie: Kursziele angehoben ( Finanztrends)

» Garbsen startet zwei Millionenprojekte für Bildung und Digitales ( Finan...

» Robert Walters-Studie: Jede zweite Frau leidet unter Beförderungs-Burnou...

» Krafttraining wird zur Gesundheitsvorsorge ( Finanztrends)

» Wohnungseinbruch: Zahlen sinken, Trauma bleibt ( Finanztrends)

» CDA Aktie: Stabilisierung setzt ein ( Finanztrends)

» Ajanta Pharma Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
Projekt 42,195km
XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
Heidelberg Materials Aktie: Harte Einschnitte ( Finanztrends)
Kraftsport 2026: Rekord-Prämien und neue Trainingsregeln ( Finanztrends)
DeFi Technologies Aktie: Fokus ETPs ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    08.03.2026, 3844 Zeichen

    Eine neue Studie zeigt eine tiefe Kluft: Fast die Hälfte der Generation Z leidet unter konstant hohem Berufsstress. Gleichzeitig erreichen die krankheitsbedingten Fehlzeiten einen historischen Höchststand. Die deutsche Wirtschaft zahlt dafür einen dreistelligen Milliardenpreis.

    Massive Generationenkluft beim Stress

    Die repräsentative Swiss Life-Studie offenbart ein alarmierendes Bild. 48 Prozent der jungen Generation Z klagen über ein konstant hohes Stresslevel. Bei den Babyboomern sind es nur 20 Prozent. Auch die Lösungsansätze gehen auseinander: 37 Prozent der Jüngeren sehen im Homeoffice eine wirksame Maßnahme, bei den Älteren nur etwa jeder Sechste.

    Arbeitspsychologen warnen vor einem Paradoxon. Die geforderte Flexibilität kann durch ständige Erreichbarkeit und verschwimmende Grenzen die Belastung sogar erhöhen. Die dringend nötigen Erholungsphasen fallen weg – das Risiko für chronische Erschöpfung steigt.

    Anzeige

    Angesichts steigender Belastungen und verschwimmender Grenzen zwischen Beruf und Privatleben suchen immer mehr Menschen nach Wegen aus dem Hamsterrad. Dieser kostenlose Guide bietet fünf Sofortmaßnahmen und praktische Übungen, um trotz hoher Anforderungen entspannt und ausgeglichen zu bleiben. Kostenloses E-Book 'Stressfrei produktiv' jetzt herunterladen

    Fehlzeiten auf Rekordhoch

    Die individuellen Belastungen schlagen sich direkt in der Statistik nieder. Der DAK-Gesundheitsreport 2026 verzeichnet einen durchschnittlichen Krankenstand von 5,7 Prozent. Das ist ein historischer Höchstwert. Jeder Arbeitnehmer fehlte rechnerisch 19,5 Tage.

    Besonders alarmierend: Psychische Erkrankungen nahmen um fast sieben Prozent zu. Sie sind mittlerweile die dritthäufigste Ursache für Arbeitsausfälle. Zusammen mit Rückenleiden und Atemwegserkrankungen verantworten sie die Hälfte aller Fehltage.

    Die Spitzenreiter im Krankenstand sind die Gesundheitsbranche (6,2 %) und das Baugewerbe. Die IT-Branche liegt mit 3,4 Prozent am unteren Ende. Die wirtschaftlichen Folgen sind immens. Das Institut der deutschen Wirtschaft beziffert den jährlichen Schaden auf bis zu 160 Milliarden Euro.

    Unternehmen hinken hinterher

    Trotz der dramatischen Zahlen sind viele Betriebe schlecht vorbereitet. Nur 20 Prozent der Beschäftigten fühlen sich über betriebliche Stresshilfen gut informiert. Fast ein Viertel gibt an, dass es in ihrem Unternehmen überhaupt keine Burnout-Prävention gibt.

    Oft beschränken sich die Angebote auf oberflächliche Maßnahmen. Echte Mental-Health-Programme sind eine Seltenheit – nur zwölf Prozent der Befragten haben Zugang. Experten warnen: Ein Obstkorb oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch wehrt keine ernsthaften psychischen Krisen ab. Nötig ist eine tiefgreifende Kulturänderung.

    Anzeige

    Die Rekordzahlen bei den krankheitsbedingten Fehlzeiten stellen Betriebe und Betroffene vor enorme Herausforderungen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz. Ein strukturierter Leitfaden mit fertigen Vorlagen hilft dabei, den Wiedereingliederungsprozess rechtssicher und erfolgreich zu gestalten. BEM-Leitfaden mit Mustervorlagen kostenlos anfordern

    Vom Benefit zum Wettbewerbsfaktor

    Angesichts des Fachkräftemangels wandelt sich die mentale Gesundheit zum harten Wirtschaftsfaktor. Unternehmen ohne überzeugende Präventionskonzepte könnten bei der Talentsuche das Nachsehen haben. Für die gestresste Generation Z sind gesunde Arbeitsbedingungen oft Grundvoraussetzung.

    Der Druck auf die Politik wächst. Branchenbeobachter rechnen mit einer Verschärfung des psychischen Arbeitsschutzes. Mentale Belastungen müssten dann ähnlich streng reguliert werden wie physische Gefahren. Ganzheitliche Hilfsprogramme, die auch private Belastungen wie Pflege berücksichtigen, gewinnen an Bedeutung.

    Eine nachhaltige Stressstrategie ist keine Wohlfühlfrage mehr. Sie wird zur existenziellen Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen.


    (08.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Aktivrente: Deutschlands neue Steuerbefreiung für arbeitende Rentner ( F...

    » Sofibus Patrimoine Aktie: Börsen-Aus ( Finanztrends)

    » DeFi Technologies Aktie: Fokus ETPs ( Finanztrends)

    » Sandoz Aktie: Kursziele angehoben ( Finanztrends)

    » Garbsen startet zwei Millionenprojekte für Bildung und Digitales ( Finan...

    » Robert Walters-Studie: Jede zweite Frau leidet unter Beförderungs-Burnou...

    » Krafttraining wird zur Gesundheitsvorsorge ( Finanztrends)

    » Wohnungseinbruch: Zahlen sinken, Trauma bleibt ( Finanztrends)

    » CDA Aktie: Stabilisierung setzt ein ( Finanztrends)

    » Ajanta Pharma Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
    Projekt 42,195km
    XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
    Heidelberg Materials Aktie: Harte Einschnitte ( Finanztrends)
    Kraftsport 2026: Rekord-Prämien und neue Trainingsregeln ( Finanztrends)
    DeFi Technologies Aktie: Fokus ETPs ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de