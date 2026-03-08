Stress-Studie: Junge Arbeitnehmer am Limit ( Finanztrends)

08.03.2026, 3844 Zeichen

Eine neue Studie zeigt eine tiefe Kluft: Fast die Hälfte der Generation Z leidet unter konstant hohem Berufsstress. Gleichzeitig erreichen die krankheitsbedingten Fehlzeiten einen historischen Höchststand. Die deutsche Wirtschaft zahlt dafür einen dreistelligen Milliardenpreis.

Massive Generationenkluft beim Stress

Die repräsentative Swiss Life-Studie offenbart ein alarmierendes Bild. 48 Prozent der jungen Generation Z klagen über ein konstant hohes Stresslevel. Bei den Babyboomern sind es nur 20 Prozent. Auch die Lösungsansätze gehen auseinander: 37 Prozent der Jüngeren sehen im Homeoffice eine wirksame Maßnahme, bei den Älteren nur etwa jeder Sechste.

Arbeitspsychologen warnen vor einem Paradoxon. Die geforderte Flexibilität kann durch ständige Erreichbarkeit und verschwimmende Grenzen die Belastung sogar erhöhen. Die dringend nötigen Erholungsphasen fallen weg – das Risiko für chronische Erschöpfung steigt.

Anzeige

Angesichts steigender Belastungen und verschwimmender Grenzen zwischen Beruf und Privatleben suchen immer mehr Menschen nach Wegen aus dem Hamsterrad. Dieser kostenlose Guide bietet fünf Sofortmaßnahmen und praktische Übungen, um trotz hoher Anforderungen entspannt und ausgeglichen zu bleiben. Kostenloses E-Book 'Stressfrei produktiv' jetzt herunterladen

Fehlzeiten auf Rekordhoch

Die individuellen Belastungen schlagen sich direkt in der Statistik nieder. Der DAK-Gesundheitsreport 2026 verzeichnet einen durchschnittlichen Krankenstand von 5,7 Prozent. Das ist ein historischer Höchstwert. Jeder Arbeitnehmer fehlte rechnerisch 19,5 Tage.

Besonders alarmierend: Psychische Erkrankungen nahmen um fast sieben Prozent zu. Sie sind mittlerweile die dritthäufigste Ursache für Arbeitsausfälle. Zusammen mit Rückenleiden und Atemwegserkrankungen verantworten sie die Hälfte aller Fehltage.

Die Spitzenreiter im Krankenstand sind die Gesundheitsbranche (6,2 %) und das Baugewerbe. Die IT-Branche liegt mit 3,4 Prozent am unteren Ende. Die wirtschaftlichen Folgen sind immens. Das Institut der deutschen Wirtschaft beziffert den jährlichen Schaden auf bis zu 160 Milliarden Euro.

Unternehmen hinken hinterher

Trotz der dramatischen Zahlen sind viele Betriebe schlecht vorbereitet. Nur 20 Prozent der Beschäftigten fühlen sich über betriebliche Stresshilfen gut informiert. Fast ein Viertel gibt an, dass es in ihrem Unternehmen überhaupt keine Burnout-Prävention gibt.

Oft beschränken sich die Angebote auf oberflächliche Maßnahmen. Echte Mental-Health-Programme sind eine Seltenheit – nur zwölf Prozent der Befragten haben Zugang. Experten warnen: Ein Obstkorb oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch wehrt keine ernsthaften psychischen Krisen ab. Nötig ist eine tiefgreifende Kulturänderung.

Anzeige

Die Rekordzahlen bei den krankheitsbedingten Fehlzeiten stellen Betriebe und Betroffene vor enorme Herausforderungen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz. Ein strukturierter Leitfaden mit fertigen Vorlagen hilft dabei, den Wiedereingliederungsprozess rechtssicher und erfolgreich zu gestalten. BEM-Leitfaden mit Mustervorlagen kostenlos anfordern

Vom Benefit zum Wettbewerbsfaktor

Angesichts des Fachkräftemangels wandelt sich die mentale Gesundheit zum harten Wirtschaftsfaktor. Unternehmen ohne überzeugende Präventionskonzepte könnten bei der Talentsuche das Nachsehen haben. Für die gestresste Generation Z sind gesunde Arbeitsbedingungen oft Grundvoraussetzung.

Der Druck auf die Politik wächst. Branchenbeobachter rechnen mit einer Verschärfung des psychischen Arbeitsschutzes. Mentale Belastungen müssten dann ähnlich streng reguliert werden wie physische Gefahren. Ganzheitliche Hilfsprogramme, die auch private Belastungen wie Pflege berücksichtigen, gewinnen an Bedeutung.

Eine nachhaltige Stressstrategie ist keine Wohlfühlfrage mehr. Sie wird zur existenziellen Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen.

(08.03.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner Polytec

Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Aktivrente: Deutschlands neue Steuerbefreiung für arbeitende Rentner ( F...

» Sofibus Patrimoine Aktie: Börsen-Aus ( Finanztrends)

» DeFi Technologies Aktie: Fokus ETPs ( Finanztrends)

» Sandoz Aktie: Kursziele angehoben ( Finanztrends)

» Garbsen startet zwei Millionenprojekte für Bildung und Digitales ( Finan...

» Robert Walters-Studie: Jede zweite Frau leidet unter Beförderungs-Burnou...

» Krafttraining wird zur Gesundheitsvorsorge ( Finanztrends)

» Wohnungseinbruch: Zahlen sinken, Trauma bleibt ( Finanztrends)

» CDA Aktie: Stabilisierung setzt ein ( Finanztrends)

» Ajanta Pharma Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)