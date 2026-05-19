Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury & Finance Convention 2026 (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
19.05.2026, 1675 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8698/
- Elke Vlach ist CFO bei Gebauer & Griller (GG Group), einer internationalen Unternehmensgruppe in Familienbesitz, die technologisch anspruchsvolle Kabel und Leitungssysteme für Anwendungen in den Geschäftsbereichen Automobil und Industrie produziert. Wir nahmen bereits zu 9/11/2025 auf und Elke hat dazu eine starke Memory aus ihrer frühen PwC-Zeit 2001. Im Zentrum des Podcasts steht aber der - Ende 2022 gestartete und mittlerweile erfolgreich beendete - Transformationsprozess der GG Group, Wir sprechen über die CFO-Rolle dabei, über Profitabilität, Financial Engineering, externe Inputs, Portfolioüberarbeitungen, verlässliche Eigentümer und ein Panel bei der #tfc25 mit SLG Treasury Partnerin Edith Leitner. Dazu ein Hinweis zur #tfc26.
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- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8697
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- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.05.)
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