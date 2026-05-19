Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury & Finance Convention 2026 (audio cd.at)

19.05.2026, 1675 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8698/

- Elke Vlach ist CFO bei Gebauer & Griller (GG Group), einer in­ter­na­tio­na­len Un­ter­neh­mens­grup­pe in Fa­mi­li­en­be­sitz, die tech­no­lo­gisch ­an­spruchs­vol­le­ ­Ka­bel­ und­ Lei­tungs­sys­te­me ­für­ An­wen­dun­gen ­in­ den ­Ge­schäfts­be­rei­chen­ Au­to­mo­bil und In­dus­trie pro­du­ziert. Wir nahmen bereits zu 9/11/2025 auf und Elke hat dazu eine starke Memory aus ihrer frühen PwC-Zeit 2001. Im Zentrum des Podcasts steht aber der - Ende 2022 gestartete und mittlerweile erfolgreich beendete - Transformationsprozess der GG Group, Wir sprechen über die CFO-Rolle dabei, über Profitabilität, Financial Engineering, externe Inputs, Portfolioüberarbeitungen, verlässliche Eigentümer und ein Panel bei der #tfc25 mit SLG Treasury Partnerin Edith Leitner. Dazu ein Hinweis zur #tfc26.

Treasury & Finance Convention 2026 am 23.6.: https://treasury-finance-convention.at

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- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8697

- ATX am Montag stärker, 50. Gewinntag 2026

- AT&S schon wieder Tagessieger, 4x mehr Volumen als im Vorjahr

- PIR-News: wienerberger, VIG, Porr, Frequentis, Research zu wienerberger, Semperit, Verbund, Erste Group, cyan, Aktienkäufe bei Bawag

- Frederic Esters läutet die Opening Bell für Montag. Der Chef der YES Investmedia GmbH bastelt gerade an meiner KI-Stimme

- Börse Frankfurt ebenfalls stärker

- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.05.)

(19.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Amag, UBM, CPI Europe AG, OMV, Verbund, SBO, Porr, Strabag, AT&S, Frauenthal, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, RHI Magnesita, Henkel, Fresenius Medical Care, SAP, Münchener Rück, Hannover Rück, BMW, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Patrizia Immobilien.

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