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Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury & Finance Convention 2026 (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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19.05.2026, 1675 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8698/
- Elke Vlach ist CFO bei Gebauer & Griller (GG Group), einer in­ter­na­tio­na­len Un­ter­neh­mens­grup­pe in Fa­mi­li­en­be­sitz, die tech­no­lo­gisch ­an­spruchs­vol­le­ ­Ka­bel­ und­ Lei­tungs­sys­te­me ­für­ An­wen­dun­gen ­in­ den ­Ge­schäfts­be­rei­chen­ Au­to­mo­bil und In­dus­trie pro­du­ziert. Wir nahmen bereits zu 9/11/2025 auf und Elke hat dazu eine starke Memory aus ihrer frühen PwC-Zeit 2001. Im Zentrum des Podcasts steht aber der - Ende 2022 gestartete und mittlerweile erfolgreich beendete - Transformationsprozess der GG Group, Wir sprechen über die CFO-Rolle dabei, über Profitabilität, Financial Engineering, externe Inputs, Portfolioüberarbeitungen, verlässliche Eigentümer und ein Panel bei der #tfc25 mit SLG Treasury Partnerin Edith Leitner. Dazu ein Hinweis zur #tfc26.
Treasury & Finance Convention 2026 am 23.6.: https://treasury-finance-convention.at
https://www.gg-group.com/de/
https://www.slg.co.at
Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc
Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8697
- ATX am Montag stärker, 50. Gewinntag 2026
- AT&S schon wieder Tagessieger, 4x mehr Volumen als im Vorjahr
- PIR-News: wienerberger, VIG, Porr, Frequentis, Research zu wienerberger, Semperit, Verbund, Erste Group, cyan, Aktienkäufe bei Bawag
- Frederic Esters läutet die Opening Bell für Montag. Der Chef der YES Investmedia GmbH bastelt gerade an meiner KI-Stimme
- Börse Frankfurt ebenfalls stärker
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.05.)


(19.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss




 

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