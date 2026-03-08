SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)

08.03.2026, 2844 Zeichen

Ein enttäuschender US-Arbeitsmarktbericht und geopolitische Spannungen im Nahen Osten haben die Stimmung an der Wall Street gestern deutlich eingetrübt. Während die Aktienkurse nachgaben, sprang der Volatilitätsindex VIX um mehr als 24 Prozent nach oben. Steht den Märkten nun eine längere Phase der Unsicherheit bevor?

Stresssignale am Terminmarkt

Der Cboe Volatility Index (VIX) schloss am Freitag bei 29,49 Punkten – ein Plus von 24,17 Prozent. Zeitgleich verlor der S&P 500 1,33 Prozent. Besonders auffällig war die Verschiebung am Terminmarkt: Die VIX-Futures rutschten mit -5,52 Prozent tief in eine sogenannte Backwardation.

In diesem Zustand kosten kurzfristige Absicherungen deutlich mehr als Kontrakte mit längerer Laufzeit. Für Marktbeobachter ist dies ein deutliches Zeichen für akuten Stress im System. Anleger bewerten die Risiken der unmittelbaren Zukunft derzeit weitaus höher als die langfristige Unsicherheit.

Arbeitsmarkt schürt Rezessionsängste

Hintergrund der Nervosität war unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht für Februar. Statt des erwarteten Stellenzuwachses von rund 60.000 Jobs meldete das Arbeitsministerium einen Verlust von 92.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote stieg parallel von 4,3 auf 4,4 Prozent.

Zusammen mit den steigenden Energiepreisen wächst bei Investoren die Sorge vor einem Stagflations-Szenario. In einem solchen Umfeld belasten schwaches Wirtschaftswachstum und gleichzeitig hohe Kosten die Unternehmensgewinne. Der gestiegene Ölpreis verschärfte die Abwärtsbewegung bei den Aktien zusätzlich.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures?

Fokus auf Volatilitäts-ETFs

Die heftigen Bewegungen rückten Instrumente wie den BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures ETF in den Mittelpunkt. Dieser bildet die tägliche Performance von VIX-Futures ab. Er wird von Marktteilnehmern primär zur taktischen Absicherung gegen Kursrückgänge oder für kurzfristige Spekulationen auf steigende Angstlevel genutzt.

Angesichts der tiefen Backwardation und der schwachen Wirtschaftsdaten bleibt die Lage an den Aktienmärkten angespannt. Solange der Terminmarkt eine so deutliche Risikoprämie für die nahe Zukunft einpreist, dürften Absicherungsstrategien das Geschehen an der Wall Street weiter dominieren.

Anzeige

Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)

» Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)

» The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

» XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)

» VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)

» Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

» Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)

» Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)

» Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)

» Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
Heidelberg Materials Aktie: Harte Einschnitte ( Finanztrends)
Akupressur: Neue Hoffnung bei Migräne-Übelkeit ( Finanztrends)
Drillisch und AT&T vs. Telecom Italia und Vodafone – kommentierter KW 10 Peer Group Watch Telekom
Kraftsport 2026: Rekord-Prämien und neue Trainingsregeln ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

    Books josefchladek.com

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana



    Autor: Finanztrends

    08.03.2026, 2844 Zeichen

    Ein enttäuschender US-Arbeitsmarktbericht und geopolitische Spannungen im Nahen Osten haben die Stimmung an der Wall Street gestern deutlich eingetrübt. Während die Aktienkurse nachgaben, sprang der Volatilitätsindex VIX um mehr als 24 Prozent nach oben. Steht den Märkten nun eine längere Phase der Unsicherheit bevor?

    Stresssignale am Terminmarkt

    Der Cboe Volatility Index (VIX) schloss am Freitag bei 29,49 Punkten – ein Plus von 24,17 Prozent. Zeitgleich verlor der S&P 500 1,33 Prozent. Besonders auffällig war die Verschiebung am Terminmarkt: Die VIX-Futures rutschten mit -5,52 Prozent tief in eine sogenannte Backwardation.

    In diesem Zustand kosten kurzfristige Absicherungen deutlich mehr als Kontrakte mit längerer Laufzeit. Für Marktbeobachter ist dies ein deutliches Zeichen für akuten Stress im System. Anleger bewerten die Risiken der unmittelbaren Zukunft derzeit weitaus höher als die langfristige Unsicherheit.

    Arbeitsmarkt schürt Rezessionsängste

    Hintergrund der Nervosität war unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht für Februar. Statt des erwarteten Stellenzuwachses von rund 60.000 Jobs meldete das Arbeitsministerium einen Verlust von 92.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote stieg parallel von 4,3 auf 4,4 Prozent.

    Zusammen mit den steigenden Energiepreisen wächst bei Investoren die Sorge vor einem Stagflations-Szenario. In einem solchen Umfeld belasten schwaches Wirtschaftswachstum und gleichzeitig hohe Kosten die Unternehmensgewinne. Der gestiegene Ölpreis verschärfte die Abwärtsbewegung bei den Aktien zusätzlich.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures?

    Fokus auf Volatilitäts-ETFs

    Die heftigen Bewegungen rückten Instrumente wie den BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures ETF in den Mittelpunkt. Dieser bildet die tägliche Performance von VIX-Futures ab. Er wird von Marktteilnehmern primär zur taktischen Absicherung gegen Kursrückgänge oder für kurzfristige Spekulationen auf steigende Angstlevel genutzt.

    Angesichts der tiefen Backwardation und der schwachen Wirtschaftsdaten bleibt die Lage an den Aktienmärkten angespannt. Solange der Terminmarkt eine so deutliche Risikoprämie für die nahe Zukunft einpreist, dürften Absicherungsstrategien das Geschehen an der Wall Street weiter dominieren.

    Anzeige

    Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

    Die neusten Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Betapro S&p 500 Vix Short Term Futures: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (08.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Semperit
    Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)

    » Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)

    » The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

    » XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)

    » VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)

    » Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

    » Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)

    » Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)

    » Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)

    » Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
    Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
    Heidelberg Materials Aktie: Harte Einschnitte ( Finanztrends)
    Akupressur: Neue Hoffnung bei Migräne-Übelkeit ( Finanztrends)
    Drillisch und AT&T vs. Telecom Italia und Vodafone – kommentierter KW 10 Peer Group Watch Telekom
    Kraftsport 2026: Rekord-Prämien und neue Trainingsregeln ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

      Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de