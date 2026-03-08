XStable: Achtung bei Namensgleichheit ( Finanztrends)

08.03.2026, 2639 Zeichen

Im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) sorgt eine Namensgleichheit derzeit für erhebliche Verwechslungsgefahr. Anleger sollten strikt zwischen dem im Jahr 2022 gescheiterten Projekt Xstable.Protocol und der aktuell aktiven Plattform XStable unterscheiden. Während das eine Projekt einen Totalverlust darstellt, sammelt das andere Millionenkapital ein.

Das gescheiterte Alt-Protokoll

Das ursprüngliche Projekt Xstable.Protocol mit dem Ticker XST kollabierte bereits im August 2022 vollständig. Sicherheitsfirmen wie PeckShield werteten den Vorfall damals als „Rug Pull“, also einen betrügerischen Abzug von Anlegergeldern durch die Entwickler. In der Folge verschwanden die Website und sämtliche Social-Media-Kanäle des Projekts. Heute wird der Token auf Handelsplattformen mit einem Wert von praktisch Null geführt und ist an keiner seriösen Börse gelistet.

Neuausrichtung auf Rohstoffe

Im Gegensatz dazu operiert unter der Domain xstable.ai eine eigenständige Plattform auf der Solana-Blockchain. Dieses Projekt konzentriert sich auf eine dezentrale Handelsumgebung für Real World Assets (RWA), insbesondere Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium. Anfang 2026 wurde das Unternehmen für den Solaris Accelerator ausgewählt und sicherte sich eine Finanzierung in Millionenhöhe.

Sicherheit durch Verifizierung

Doch wie können Anleger die Projekte in der Praxis sicher voneinander trennen? Der entscheidende Unterschied liegt in der technischen Basis: Das aktive XStable nutzt die Solana-Architektur, während das alte Protokoll auf einer völlig anderen Implementierung basierte. Investoren sollten Contract-Adressen ausschließlich über offizielle Accelerator-Meldungen oder verifizierte Blockchain-Explorer prüfen, um nicht auf veraltete Daten von Preis-Trackern hereinzufallen.

Im weiteren Verlauf steht für die aktive Plattform nun die öffentliche Beta-Phase sowie die Veröffentlichung technischer Audits an. Die Transparenz bei der Hinterlegung der physischen Rohstoffe und die Ergebnisse der Smart-Contract-Prüfungen werden maßgeblich über den weiteren Erfolg der neuen Infrastruktur entscheiden.

