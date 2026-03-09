ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
09.03.2026, 981 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die angespannte Marktsituation am Montag und ordnet die wichtigsten Bewegungen im österreichischen Leitindex ein. Märkte unter Druck – aber weniger schlimm als befürchtet Der ATX notiert am Montagmittag bei 5.290 Punkten und verzeichnet ein Minus von 2,1 Prozent. Bemerkenswert dabei: Der österreichische Leitindex ist damit unter seinen Jahresstartwert gefallen – ein psychologisch wichtiger Schwellenwert für viele Anleger. Dennoch relativiert Drastil die Lage: „Man hätte in der Früh Schlimmeres erwarten können." Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass die Vorbörse oder internationale Signale zunächst auf stärkere Verluste hindeuteten, die sich im Tagesverlauf jedoch abmilderten. Gewinner in schwierigem Umfeld Trotz des breiten Abverkaufs können sich einzelne Titel dem Abwärtstrend entziehen. Der...
Weiterlesen: ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
Random Partner
Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...
» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...
» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...
» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...
» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...
» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)
» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)
» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht 1,76 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Rath steigt 4 Prozent
- Wie RHI Magnesita, Bajaj Mobility AG, Polytec Gro...
- Wie voestalpine, DO&CO, Wienerberger, SBO, Verbun...
- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei St...
- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polyt...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
09.03.2026, 981 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die angespannte Marktsituation am Montag und ordnet die wichtigsten Bewegungen im österreichischen Leitindex ein. Märkte unter Druck – aber weniger schlimm als befürchtet Der ATX notiert am Montagmittag bei 5.290 Punkten und verzeichnet ein Minus von 2,1 Prozent. Bemerkenswert dabei: Der österreichische Leitindex ist damit unter seinen Jahresstartwert gefallen – ein psychologisch wichtiger Schwellenwert für viele Anleger. Dennoch relativiert Drastil die Lage: „Man hätte in der Früh Schlimmeres erwarten können." Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass die Vorbörse oder internationale Signale zunächst auf stärkere Verluste hindeuteten, die sich im Tagesverlauf jedoch abmilderten. Gewinner in schwierigem Umfeld Trotz des breiten Abverkaufs können sich einzelne Titel dem Abwärtstrend entziehen. Der...
Weiterlesen: ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
Random Partner
Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...
» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...
» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...
» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...
» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...
» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)
» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)
» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht 1,76 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Rath steigt 4 Prozent
- Wie RHI Magnesita, Bajaj Mobility AG, Polytec Gro...
- Wie voestalpine, DO&CO, Wienerberger, SBO, Verbun...
- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei St...
- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polyt...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...
Books josefchladek.com
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void