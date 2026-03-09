SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (Podcast)

09.03.2026, 981 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die angespannte Marktsituation am Montag und ordnet die wichtigsten Bewegungen im österreichischen Leitindex ein. Märkte unter Druck – aber weniger schlimm als befürchtet Der ATX notiert am Montagmittag bei 5.290 Punkten und verzeichnet ein Minus von 2,1 Prozent. Bemerkenswert dabei: Der österreichische Leitindex ist damit unter seinen Jahresstartwert gefallen – ein psychologisch wichtiger Schwellenwert für viele Anleger. Dennoch relativiert Drastil die Lage: „Man hätte in der Früh Schlimmeres erwarten können." Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass die Vorbörse oder internationale Signale zunächst auf stärkere Verluste hindeuteten, die sich im Tagesverlauf jedoch abmilderten. Gewinner in schwierigem Umfeld Trotz des breiten Abverkaufs können sich einzelne Titel dem Abwärtstrend entziehen. Der...

(09.03.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Warimpex
    Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

