Bayern empfängt Gladbach ohne verletzten Kane ( Finanztrends)

09.03.2026, 3533 Zeichen

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Top-Torjäger Harry Kane verzichten. Der Engländer fällt mit einer Wadeverletzung aus. Für den souveränen Tabellenführer ist die Partie die Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinale, für die Gladbacher geht es im Abstiegskampf um jeden Punkt.

Verletzungsschock für den Rekordjäger

Die Hiobsbotschaft traf die Bayern am Vortag des Spiels: Harry Kane ist nicht einsatzbereit. Trainer Vincent Kompany bestätigte den Ausfall des Stürmers, der sich einen schmerzhaften Schlag auf die Wade zugezogen hat. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie der Club betont, um schwerere Probleme zu vermeiden.

Für Kane bedeutet die Pause eine Unterbrechung seiner historischen Torjagd. Mit 30 Treffern lag er auf Kurs, Robert Lewandowskis Rekord von 41 Saisontoren anzugreifen. Sein Fehlen stellt Kompanys Offensive vor eine ungewohnte Herausforderung.

Neuer kehrt zurück – Wer ersetzt Kane?

Im Angriff muss Kompany nun umdisponieren. Serge Gnabry oder der junge Mathys Tel rücken als potenzielle Kane-Vertreter in den Fokus. Mit Spielern wie Jamal Musiala, Michael Olise oder Neuzugang Luis Díaz hat Bayern aber genug Offensivqualität, um die Lücke zu schließen.

Eine positive Nachricht gibt es zwischen den Pfosten: Manuel Neuer ist wieder fit. Der Kapitän hat seine Wadenverletzung überwunden und kehrt in die Startelf zurück. In der Defensive fehlen dagegen weiterhin Alphonso Davies und Hiroki Ito.

Bayern mit elf Punkten Vorsprung im Rücken

Der Rekordmeister geht trotz personeller Engpässe mit viel Selbstvertrauen in das Traditionsduell. Der souveräne 3:2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende festigte die Tabellenführung.

Mit elf Punkten Vorsprung scheint der Titel kaum noch zu nehmen. Dieser Puffer erlaubt es dem Team, bei leichten Blessuren – wie bei Kane – auf Nummer sicher zu gehen. Die Münchner haben nach 24 Spieltagen bereits 63 Punkte und 88 Tore erzielt – beides Bestwerte.

Gladbach kämpft ums Überleben

Während Bayern auf Meisterschaftskurs segelt, steckt Borussia Mönchengladbach tief im Abstiegskampf. Als Tabellenzwölfter haben die Niederrheiner nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Doch ein Befreiungsschlag gelang zuletzt: Ein 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin beendete eine sieben Spiele lange Sieglosigkeit. Das Team zeigt zwei Gesichter: Die Offensive ist mit zehn torlosen Spielen die schwächste der Liga, die Defensive hingegen hielt schon neunmal zu null.

Historisch ein gefährlicher Gegner

Statistisch ist Gladbach der gefährlichste Gegner für die Bayern. In der Bundesligageschichte unterlag München keinem Verein öfter. Die große Zeit der Duelle um die Meisterschaft liegt zwar in den 1970ern, doch die Gladbacher blieben lange ein Stolperstein.

Dies änderte sich zuletzt: Die Bayern gewannen die vergangenen fünf Bundesligabegegnungen klar, darunter das Hinspiel dieser Saison mit 3:0. Gladbachs Plan für heute: kompakt stehen, Räume eng machen und Bayerns Spielfluss stören. Könnte das den Punkt retten?

Richtungsweisende Wochen für beide Clubs

Das Freitagsspiel leitet für beide Teams eine entscheidende Phase ein. Für Bayern geht es am Dienstag im Champions-League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo um alles. Kane soll dann wohl wieder zurück sein.

Für Gladbach konzentriert sich alles auf den Liga-Überlebenskampf. Egal, wie das Ergebnis in München ausfällt – in den direkten Duellen gegen Konkurrenten müssen dringend Punkte her. Der Sieg gegen Berlin könnte das nötige Selbstvertrauen zurückgebracht haben.

(09.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner Societe Generale

Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...