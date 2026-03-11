Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
11.03.2026
Während der KI-Boom oft mit riesigen Rechenzentren in Verbindung gebracht wird, treibt Intel die Technologie nun direkt an die Basis. Auf den aktuellen Fachmessen Embedded World und MWC 2026 rückt der Chipgigant spezialisierte Hardware für Roboter und industrielle Fertigung in den Mittelpunkt. Damit positioniert sich das Unternehmen in einem Markt, der Entscheidungen in Echtzeit fernab der Cloud erfordert.
Rechenpower direkt an der Maschine
Doch wie macht man Maschinen intelligent, ohne sie ständig mit dem Internet zu verbinden? Um autonome Roboterbewegungen ohne Verzögerung durch zentrale Server zu ermöglichen, bedarf es enormer lokaler Rechenleistung. Genau hier setzt Intel an. Auf der heutigen Embedded World präsentierte der Partner DFI ein System mit dem Intel Core Ultra Series 3 Prozessor, das "physische KI" direkt im Roboter verarbeitet.
Parallel dazu stellte Avalue Technology ein industrielles Mainboard vor, das speziell für komplexe Datenanalysen am Rand des Netzwerks – dem sogenannten Edge – entwickelt wurde. Die Plattform unterstützt bis zu 192 Gigabyte Arbeitsspeicher und ist auf datenintensive Fertigungsprozesse ausgelegt.
Extreme Bedingungen und Telekommunikation
Die Industrie stellt oft harte Anforderungen an die verbaute Technik. Für extreme Umgebungen mit Temperaturen von -40 bis 70 Grad Celsius liefert Intel nun die Basis für neue widerstandsfähige Plattformen des Herstellers Premio.
Abseits der Fabrikhallen treibt der Konzern zudem die Automatisierung von Telekommunikationsnetzen voran. Auf dem MWC in Barcelona diskutierte Intel mit Partnern wie Red Hat und ZTE den Aufbau vertrauenswürdiger Cloud-Infrastrukturen. Ziel ist es, Hardware als kritische Grundlage für künftige, von künstlicher Intelligenz gesteuerte Netzwerke zu etablieren. Lenovo demonstrierte auf derselben Veranstaltung zudem, wie Intel-Prozessoren eine 2D-zu-3D-Inhaltskonvertierung ohne Spezialbrillen ermöglichen.
An der Börse wird dieser strategische Ausbau in zukunftsträchtige Nischen von den Anlegern positiv begleitet. Auf Jahressicht verzeichnet das Papier bereits ein beachtliches Plus von rund 122 Prozent und notiert aktuell stabil knapp über der Marke von 40 Euro. Mit der breiten Integration seiner neuesten Prozessorgenerationen in spezialisierte Industrieanwendungen macht sich Intel zunehmend unabhängiger vom klassischen PC-Geschäft. Die kommerzielle Verfügbarkeit der neuen robusten Industrie-Plattformen ab dem zweiten Quartal 2026 wird der nächste wichtige Meilenstein für die operative Umsetzung dieser Strategie sein.
