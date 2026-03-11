Nike Aktie: Barclays dreht die Richtung ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
11.03.2026, 2827 Zeichen
Ein Analyst setzt gegen den Strom – und sorgt damit für Aufmerksamkeit. Barclays hat die Nike-Aktie heute auf „Overweight" hochgestuft und spricht dabei selbst von einer „unkonventionellen Empfehlung". Was steckt dahinter?
Upgrade trotz anhaltender Skepsis
Das Kursziel wandert von 64 auf 73 Dollar nach oben – das ist ein Plus von rund 14 Prozent gegenüber der bisherigen Vorgabe. Gleichzeitig notiert die Aktie aktuell bei knapp über 56 Dollar, nicht weit vom 52-Wochen-Tief bei gut 52 Dollar entfernt. Die Barclays-Analystin sieht genau darin eine Chance: Viele Investoren preisen den Sportartikelhersteller ihrer Einschätzung nach noch immer so, als befände er sich mitten im Krisenmodus – obwohl die operativen Weichen längst umgestellt wurden.
Konkret nennt sie Fortschritte im Lagerbestandsmanagement sowie eine erkennbare Stabilisierung bei Margen und Markenwahrnehmung. Im nordamerikanischen Kernmarkt läuft der Umbau laut Barclays weitgehend nach Plan: Die Wachstumsdynamik im Laufbereich kehrt zurück, und die Umsatzentwicklung überholt inzwischen das Wachstum der Lagerbestände – ein wichtiges Signal für eine gesündere Geschäftsbasis.
Risiken bleiben, aber die Waagschale kippt
Die Analystin verschweigt die Stolpersteine nicht. Zölle, geopolitische Unsicherheiten und die schwächelnde Nachfrage in China sowie Teilen Asiens und Lateinamerikas bleiben reale Belastungsfaktoren. Auch erwartet sie, dass künftige Erwartungsanpassungen den Kurs kurzfristig unter Druck setzen könnten.
Genau dort setzt die Empfehlung aber an: Sollte eine solche negative Kursreaktion eintreten, wertet sie das als Einstiegsgelegenheit – nicht als Warnsignal. Das Argument ist im Kern ein Timing-Argument: Der Pessimismus der Märkte sei inzwischen größer als die tatsächliche operative Lage rechtfertigt. Wer jetzt noch an den bekannten Risiken festhält, ignoriere die bereits sichtbaren Fortschritte.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nike?
Hinzu kommt ein eher defensiver Aspekt: Nike hat die Dividende mittlerweile 24 Jahre in Folge angehoben und bietet eine Ausschüttungsrendite von knapp drei Prozent – kein schlechtes Polster in unsicheren Zeiten.
Der Markt reagierte heute mit einem Kursaufschlag von rund zwei Prozent. Ob das der Startschuss für eine nachhaltige Erholung ist, wird sich erst noch zeigen müssen – doch das Signal aus London fällt in eine Phase, in der die Aktie jeden Rückenwind gebrauchen kann.
Anzeige
Nike-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nike-Analyse vom 11. März liefert die Antwort:
Die neusten Nike-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nike-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Nike: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #25: Schöne Private Investor Relations Kooperationen mit wikifolio und Börse Express (Beispiel Cyan)
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
11.03.2026, 2827 Zeichen
Ein Analyst setzt gegen den Strom – und sorgt damit für Aufmerksamkeit. Barclays hat die Nike-Aktie heute auf „Overweight" hochgestuft und spricht dabei selbst von einer „unkonventionellen Empfehlung". Was steckt dahinter?
Upgrade trotz anhaltender Skepsis
Das Kursziel wandert von 64 auf 73 Dollar nach oben – das ist ein Plus von rund 14 Prozent gegenüber der bisherigen Vorgabe. Gleichzeitig notiert die Aktie aktuell bei knapp über 56 Dollar, nicht weit vom 52-Wochen-Tief bei gut 52 Dollar entfernt. Die Barclays-Analystin sieht genau darin eine Chance: Viele Investoren preisen den Sportartikelhersteller ihrer Einschätzung nach noch immer so, als befände er sich mitten im Krisenmodus – obwohl die operativen Weichen längst umgestellt wurden.
Konkret nennt sie Fortschritte im Lagerbestandsmanagement sowie eine erkennbare Stabilisierung bei Margen und Markenwahrnehmung. Im nordamerikanischen Kernmarkt läuft der Umbau laut Barclays weitgehend nach Plan: Die Wachstumsdynamik im Laufbereich kehrt zurück, und die Umsatzentwicklung überholt inzwischen das Wachstum der Lagerbestände – ein wichtiges Signal für eine gesündere Geschäftsbasis.
Risiken bleiben, aber die Waagschale kippt
Die Analystin verschweigt die Stolpersteine nicht. Zölle, geopolitische Unsicherheiten und die schwächelnde Nachfrage in China sowie Teilen Asiens und Lateinamerikas bleiben reale Belastungsfaktoren. Auch erwartet sie, dass künftige Erwartungsanpassungen den Kurs kurzfristig unter Druck setzen könnten.
Genau dort setzt die Empfehlung aber an: Sollte eine solche negative Kursreaktion eintreten, wertet sie das als Einstiegsgelegenheit – nicht als Warnsignal. Das Argument ist im Kern ein Timing-Argument: Der Pessimismus der Märkte sei inzwischen größer als die tatsächliche operative Lage rechtfertigt. Wer jetzt noch an den bekannten Risiken festhält, ignoriere die bereits sichtbaren Fortschritte.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nike?
Hinzu kommt ein eher defensiver Aspekt: Nike hat die Dividende mittlerweile 24 Jahre in Folge angehoben und bietet eine Ausschüttungsrendite von knapp drei Prozent – kein schlechtes Polster in unsicheren Zeiten.
Der Markt reagierte heute mit einem Kursaufschlag von rund zwei Prozent. Ob das der Startschuss für eine nachhaltige Erholung ist, wird sich erst noch zeigen müssen – doch das Signal aus London fällt in eine Phase, in der die Aktie jeden Rückenwind gebrauchen kann.
Anzeige
Nike-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nike-Analyse vom 11. März liefert die Antwort:
Die neusten Nike-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nike-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Nike: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #25: Schöne Private Investor Relations Kooperationen mit wikifolio und Börse Express (Beispiel Cyan)
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag