Nike Aktie: Barclays dreht die Richtung ( Finanztrends)

11.03.2026

Ein Analyst setzt gegen den Strom – und sorgt damit für Aufmerksamkeit. Barclays hat die Nike-Aktie heute auf „Overweight" hochgestuft und spricht dabei selbst von einer „unkonventionellen Empfehlung". Was steckt dahinter?

Upgrade trotz anhaltender Skepsis

Das Kursziel wandert von 64 auf 73 Dollar nach oben – das ist ein Plus von rund 14 Prozent gegenüber der bisherigen Vorgabe. Gleichzeitig notiert die Aktie aktuell bei knapp über 56 Dollar, nicht weit vom 52-Wochen-Tief bei gut 52 Dollar entfernt. Die Barclays-Analystin sieht genau darin eine Chance: Viele Investoren preisen den Sportartikelhersteller ihrer Einschätzung nach noch immer so, als befände er sich mitten im Krisenmodus – obwohl die operativen Weichen längst umgestellt wurden.

Konkret nennt sie Fortschritte im Lagerbestandsmanagement sowie eine erkennbare Stabilisierung bei Margen und Markenwahrnehmung. Im nordamerikanischen Kernmarkt läuft der Umbau laut Barclays weitgehend nach Plan: Die Wachstumsdynamik im Laufbereich kehrt zurück, und die Umsatzentwicklung überholt inzwischen das Wachstum der Lagerbestände – ein wichtiges Signal für eine gesündere Geschäftsbasis.

Risiken bleiben, aber die Waagschale kippt

Die Analystin verschweigt die Stolpersteine nicht. Zölle, geopolitische Unsicherheiten und die schwächelnde Nachfrage in China sowie Teilen Asiens und Lateinamerikas bleiben reale Belastungsfaktoren. Auch erwartet sie, dass künftige Erwartungsanpassungen den Kurs kurzfristig unter Druck setzen könnten.

Genau dort setzt die Empfehlung aber an: Sollte eine solche negative Kursreaktion eintreten, wertet sie das als Einstiegsgelegenheit – nicht als Warnsignal. Das Argument ist im Kern ein Timing-Argument: Der Pessimismus der Märkte sei inzwischen größer als die tatsächliche operative Lage rechtfertigt. Wer jetzt noch an den bekannten Risiken festhält, ignoriere die bereits sichtbaren Fortschritte.

Hinzu kommt ein eher defensiver Aspekt: Nike hat die Dividende mittlerweile 24 Jahre in Folge angehoben und bietet eine Ausschüttungsrendite von knapp drei Prozent – kein schlechtes Polster in unsicheren Zeiten.

Der Markt reagierte heute mit einem Kursaufschlag von rund zwei Prozent. Ob das der Startschuss für eine nachhaltige Erholung ist, wird sich erst noch zeigen müssen – doch das Signal aus London fällt in eine Phase, in der die Aktie jeden Rückenwind gebrauchen kann.

(11.03.2026)

