Die Homebase
österreichischer Aktien
Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)

11.03.2026, 3021 Zeichen

Der Kölner Motorenbauer Deutz vollzieht einen historischen Doppelschritt. Neben der strategischen Neuausrichtung hin zu Rüstung und dezentraler Energieversorgung feiert das Unternehmen am 23. März die Rückkehr in den MDAX. Kann die operative Entwicklung diese neue Börsenliga und das jüngste 19-Jahres-Hoch der Aktie rechtfertigen?

Indexaufstieg und starker Kurslauf

Die Deutsche Börse hat die Aufnahme der Deutz AG in den MDAX zum Handelsstart am 23. März offiziell bestätigt. Dieser Schritt zwingt Indexfonds und ETFs dazu, die Papiere in ihre Portfolios aufzunehmen, was die Nachfrage mechanisch stützt. Der Indexwechsel trifft auf eine Aktie in Höchstform: Seit Dezember 2025 verzeichnet der Titel ein Plus von rund 60 Prozent und notiert auf dem höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Passend dazu stockte BlackRock seinen Stimmrechtsanteil kürzlich auf über drei Prozent auf, flankiert von mehreren Insider-Käufen des Vorstands im Februar.

Umbau zum Technologiekonzern

Treiber dieser Rally ist eine fundamentale Neuausrichtung. Das Unternehmen gliedert sich seit Jahresbeginn in fünf neue Sparten, um die historische Abhängigkeit von zyklischen Bau- und Landmaschinenmärkten zu reduzieren. Besonders im Fokus stehen die Bereiche Defense und Energy. Im Verteidigungssektor positioniert sich der Konzern durch eine neue Kooperation mit TYTAN Technologies für Drohnenantriebe sowie Beteiligungen an SOBEK und ARX Robotics. Die Energiesparte peilt derweil bis 2030 einen Umsatz von 500 Millionen Euro an, wozu die Übernahme des Notstromspezialisten Frerk Aggregatebau bereits geschätzte 100 Millionen Euro beisteuert.

Operative Herausforderungen

Trotz der strategischen Fortschritte bleibt das klassische Motorengeschäft unter Druck und leidet unter schwachen Endmärkten. Zwar stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 um 15 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, doch eine belastbare Erholung der Neuaufträge im Altgeschäft lässt noch auf sich warten. Analysten von Warburg Research registrieren nach jüngsten Branchenmessen lediglich erste, noch unbestätigte Anzeichen einer Besserung.

Ob die operative Substanz die hohe Marktbewertung rechtfertigt, entscheidet sich in Kürze. Am 26. März legt das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2025 vor. Der Markt wird dabei genau auf den Auftragseingang, die Segmentmargen und die Prognose für den freien Cashflow achten. Diese Zahlen müssen belegen, dass die neuen Rüstungs- und Energie-Sparten die anhaltende Schwäche im klassischen Motorengeschäft tatsächlich ausgleichen können.

(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

