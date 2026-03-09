Katar-Krise stürzt globalen Energiemarkt ins Chaos ( Finanztrends)

09.03.2026, 4001 Zeichen

Explosionen an Gas-Infrastruktur und eine Blockade der Straße von Hormuz haben die weltweite LNG-Versorgung abrupt unterbrochen. Die Folgen sind ein historischer Preisschock und die Gefahr einer neuen Energiekrise für Europa und Asien.

Ras Laffan: Das Herz der globalen Gasversorgung steht still

Anfang März 2026 trafen Drohnen- und Raketenangriffe im Zuge eskalierender regionaler Konflikte die Gasverflüssigungsanlagen in Katars Ras Laffan Industrial City. Der staatliche Konzern QatarEnergy stellte daraufhin den Betrieb an seinen Exportterminals komplett ein. Die Konsequenz: Der weltgrößte Exporteur von Flüssigerdgas (LNG) erklärte Force Majeure und kann seine Lieferverträge nicht mehr erfüllen.

Energieminister Saad Sherida al-Kaabi machte klar: Eine Wiederaufnahme der Produktion ist erst nach einem Ende der Kampfhandlungen möglich. Selbst dann würden logistische Herausforderungen und Schadensbegutachtungen die Rückkehr zum Normalbetrieb um Wochen, wenn nicht Monate verzögern. Für Großabnehmer in Europa und Asien bedeutet dies eine akute Versorgungslücke.

Straße von Hormuz blockiert – der globale Handel erstickt

Die Krise wird durch ein zweites Problem massiv verschärft: Die Straße von Hormuz, die zentrale Passage für den gesamten LNG-Export Katars, ist aufgrund militärischer Aktivitäten für Handelsschiffe praktisch unpassierbar. Diese maritime Blockade schneidet einen Großteil der Energieexporte des Mittleren Ostens vom Weltmarkt ab.

Kann die Lücke gefüllt werden? Analysten geben eine ernüchternde Antwort. Selbst die Top-Produzenten USA und Australien haben kaum freie Kapazitäten. Der Ausfall Katars entspricht etwa zehn Milliarden Kubikfuß Gas pro Tag. Neue US-Anlagen könnten weniger als zwei Milliarden davon ersetzen – ein unüberbrückbares Defizit.

Preisexplosion und erste wirtschaftliche Auswirkungen

Die Märkte reagierten mit Panik. Europäische Gas-Futures am niederländischen Titeltransferpunkt (TTF) schnellten um fast 50 Prozent in die Höhe und erreichten rund 46 Euro pro Megawattstunde – der stärkste Anstieg seit der Energiekrise 2022. In Asien erreichten die Spotpreise für LNG Dreijahreshochs.

Die Folgen sind bereits spürbar:

* Indien erklärte Force Majeure für Industrielieferungen. Ersatz auf dem Spotmarkt könnte die Kosten mehr als verdoppeln.

* Bangladesch muss Notlieferungen organisieren und schließt Düngemittelfabriken, um Kraftwerke am Laufen zu halten.

* Europäische Versorger stehen vor der Herausforderung, ihre Speicher für den nächsten Winter zu füllen.

Eine fatale Abhängigkeit wird offengelegt

Die Krise entlarvt die Verletzlichkeit der globalen Energiestrategie. Europa hatte sich nach 2022 von Pipeline-Gas unabhängig gemacht und setzte massiv auf LNG. Doch diese vermeintliche Diversifizierung hat die Abhängigkeit lediglich von russischen Pipelines auf maritime Engpässe und die instabile Geopolitik des Golfs verlagert.

Die spezialisierte und kapitalintensive LNG-Infrastruktur bietet kaum Flexibilität für plötzliche Schocks. Experten warnen vor „Demand Destruction“: Die Industrie muss Produktion stoppen, weil das Gas physisch nicht verfügbar ist – zu jedem Preis. Dies droht, die Inflation weltweit neu anzuheizen, da höhere Energiekosten sich durch alle Wirtschaftssektoren fortpflanzen.

Unsichere Aussichten: Wann kommt das Gas wieder?

Wie lange die Krise andauert, ist ungewiss. Erste Industrie-Schätzungen gehen von mindestens zwei Wochen Stillstand und weiteren zwei Wochen Anlaufzeit für die Anlagen in Ras Laffan aus. Die qatarischen Projektionen von mehreren Monaten Verzögerung sind jedoch weit düsterer.

Finanzinstitute warnen: Ein längerer Verschluss der Straße von Hormuz könnte die europäischen Gaspreise von ihrem bereits hohen Niveau aus mehr als verdoppeln. Sollte der Regionalkonflikt andauern, könnte das resultierende Energiedefizit das globale Wirtschaftswachstum spürbar dämpfen. Die Wiederherstellung der Versorgungssicherheit hängt nun unmittelbar von einer diplomatischen oder militärischen Deeskalation in der Region ab.

(09.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner Vontobel

Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...