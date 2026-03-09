SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Meteorit beschädigt Dächer in Rheinland-Pfalz ( Finanztrends)

09.03.2026

Ein Meteorit hat heute Abend in Westdeutschland Dächer durchschlagen. Besonders betroffen sind Wohnhäuser in Koblenz, der Eifel und im Hunsrück. Während Tausende das Himmelsspektakel bestaunten, stehen Eigentümer nun vor massiven Schäden.

Einschläge in Koblenz und der Eifel

Gegen 19 Uhr schlug ein verglühender Brocken in ein Wohnhaus im Koblenzer Stadtteil Güls ein. Das Objekt durchschlug die Dachhaut, verletzt wurde niemand. Ähnliche Meldungen kamen aus dem Hunsrück und der Eifel.

Für die betroffenen Häuser bedeutet das akute Gefahr: Durch die Löcher kann Regen eindringen und Folgeschäden verursachen. Feuerwehr und Polizei sicherten die Gebäude mit einem Großaufgebot. Die Statik der Dächer wurde überprüft.

Großeinsatz verhindert Schlimmeres

Die Einsatzkräfte suchten die Häuser zunächst auf Brandherde ab. Meteoriten glühen beim Eintritt in die Atmosphäre – eine Gefahr für hölzerne Dachstühle. Die Brocken waren jedoch offenbar schon abgekühlt.

Das nationale Lagezentrum für Luftraumsicherung bestätigte den Meteoriteneintritt. Weltraumschrott oder Flugzeugteile schloss es aus. Für die Eigentümer ist diese Klarheit entscheidend: Es handelt sich zweifelsfrei um ein Naturereignis.

Wer zahlt für die Schäden?

Die entscheidende Frage für die Geschädigten: Übernimmt die Versicherung? Standard-Wohngebäudepolicen decken typischerweise Feuer, Sturm oder Hagel. Ein Meteorit fällt oft nicht darunter.

Es kommt auf den individuellen Vertrag an. Manche Premium-Tarife schließen „unbenannte Gefahren“ oder explizit Himmelskörper ein. Bei einem Folgebrand würde die Feuerversicherung greifen. Experten raten: Schäden sofort fotografieren.

Spektakel über halb Deutschland

Die Lichterscheinung sahen Augenzeugen in weiten Teilen Westdeutschlands. Meldungen kamen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, dem Saarland und Baden-Württemberg.

In Nordrhein-Westfalen gab es keine Gebäudeschäden. Die Polizei in Stade (Niedersachsen) ließ sogar einen Marinehubschrauber aufsteigen, um angebliche Absturzstellen zu überprüfen – vergeblich.

Ein statistischer Extremfall

Schäden dieser Art an Wohnhäusern sind in Mitteleuropa extrem selten. Die kinetische Energie eines Meteoriten übersteigt die Belastungsgrenzen normaler Dachkonstruktionen bei Weitem.

Für den regionalen Immobilienmarkt hat der Vorfall kaum Folgen. Anders als bei Hochwasser-Risikogebieten handelt es sich um ein rein zufälliges, nicht ortsgebundenes Ereignis. Die Lage der betroffenen Viertel bleibt unverändert attraktiv.

Was kommt jetzt auf die Eigentümer zu?

In den kommenden Tagen stehen Notreparaturen an. Dachdeckerbetriebe in der Region dürften ausgelastet sein. Parallel werden Wissenschaftler die Einschlagstellen untersuchen, um Herkunft und Zusammensetzung der Brocken zu bestimmen.

Für die Eigentümer beginnt der Papierkrieg mit den Versicherungen. Wie kulant die Gesellschaften bei diesem außergewöhnlichen Schaden reagieren, bleibt abzuwarten. Die Häuser in Rheinland-Pfalz bleiben nun Denkmale eines spektakulären Himmelsereignisses.


(09.03.2026)

