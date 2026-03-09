Minijob-Reform: Neue Grenze und politische Debatte ( Finanztrends)

09.03.2026, 6202 Zeichen

Die deutsche Arbeitswelt für geringfügig Beschäftigte steht vor einem Umbruch. Heute diskutieren Experten auf der Jahreskonferenz des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) über gesellschaftlichen Zusammenhalt und Arbeitsmarktreformen. Im Fokus: die Zukunft des Minijob-Modells. Gleichzeitig müssen sich Arbeitgeber seit Jahresbeginn an eine neue, dynamische 603-Euro-Grenze anpassen – eine direkte Folge der Erhöhung des Mindestlohns. Die Debatte über Sinn und Zweck der geringfügigen Beschäftigung hat damit eine neue Dringlichkeit erhalten.

Neue Grenzwerte und die Midijob-Zone

Ein Kernmechanismus des deutschen Arbeitsrechts ist die Kopplung der Minijob-Grenze an den gesetzlichen Mindestlohn. Seit dem 1. Januar 2026 gilt ein Stundenlohn von 13,90 Euro. Damit stieg die monatliche Verdienstobergrenze für Minijobber automatisch von 556 auf 603 Euro. Ein Beschäftigter kann so weiterhin etwa 10 Stunden pro Woche arbeiten, ohne die steuer- und abgabenbegünstigte Schwelle zu überschreiten. Die Jahresgrenze liegt nun bei 7.236 Euro.

Diese Anpassung verschiebt auch den Einstieg in die Midijob-Zone. Diese Übergangsbereich beginnt jetzt bei 603,01 Euro und reicht bis 2.000 Euro monatlich. Hier zahlen Arbeitnehmer reduzierte Sozialbeiträge, sammeln aber volle Ansprüche. Für Personalabteilungen bedeutet das: Gehaltsabrechnungen und Vertragsvorlagen müssen akribisch aktualisiert werden. Verstöße gegen den Mindestlohn oder falsche Grenzwertberechnungen können teuer werden – mit Bußgeldern bis zu 500.000 Euro und Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen.

Schwankende Einkommen und Ausnahmeregelungen

Eine besondere Herausforderung bleiben variable Arbeitszeiten. Deutsche Arbeitsgerichte wenden das Entstehungsprinzip streng an: Entscheidend ist der Zeitpunkt der Entstehung des Lohnanspruchs, nicht der tatsächliche Auszahlungstermin. Doch es gibt Spielraum für Unvorhersehbares.

Die Minijob-Zentrale erlaubt es, die 603-Euro-Grenze zu überschreiten, wenn die Mehrarbeit nicht planbar ist – etwa bei plötzlicher Vertretung für einen erkrankten Kollegen. Diese Ausnahme gilt maximal für zwei Kalendermonate innerhalb eines Jahres. In diesen Monaten kann ein Minijobber bis zum Doppelten des Regelbetrags, also 1.206 Euro, verdienen. Wird diese Möglichkeit voll ausgeschöpft, käme ein Beschäftigter theoretisch auf ein Jahresgehalt von 8.442 Euro, ohne den Status zu verlieren.

Juristen warnen jedoch: Geplante Vertretungen im Urlaub oder saisonale Spitzen gelten nicht als unvorhersehbar. Wird die Grenze planmäßig überschritten, fällt sofort der volle Sozialversicherungsbeitrag an.

Gleiche Rechte und neue Rentenoption ab Juli

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Minijobber weniger Rechte hätten. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) stellt klar: Geringfügig Beschäftigte sind rechtlich Teilzeitkräfte mit denselben Ansprüchen wie Vollzeitbeschäftigte. Dazu zählen bezahlter Urlaub, sechswöchige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Mutterschutz und Feiertagszuschläge.

Ab dem 1. Juli 2026 kommt ein wichtiges neues Wahlrecht hinzu. Bisher konnten sich Minijobber von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen, um ihr Nettoeinkommen zu maximieren – eine meist unwiderrufliche Entscheidung. Künftig können Beschäftigte, die eine solche Befreiung haben, beim Arbeitnehmer einen formellen Antrag auf Widerruf stellen. Die Aufhebung wird im Folgemonat wirksam und ist endgültig. Arbeitgeber müssen dann die Meldung an die Minijob-Zentrale anpassen und die Beitragsgruppe ändern.

Politische Debatte: Abschaffung im Raum

Die technischen Anpassungen erfolgen vor dem Hintergrund einer hitzigen politischen Grundsatzdebatte. Auf der IWH-Konferenz heute ist das Thema zentral. Vorstöße etwa der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) fordern eine starke Einschränkung oder gar die Abschaffung des Minijob-Modells. Das Ziel: diese Jobs in reguläre, voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen.

Das IWH legte im Februar 2026 eine Studie vor, die die Dimensionen verdeutlicht. Von rund 7 Millionen Minijobbern in Deutschland wären etwa 4 Millionen betroffen, die den Job als Nebenverdienst ausüben. Den Modellrechnungen zufolge könnte eine Abschaffung den Sozialkassen 2026 zwar zusätzliche 4,5 Milliarden Euro bringen. Diese Summe ginge jedoch direkt vom Nettoeinkommen der Beschäftigten ab.

Arbeitsmarktexperten sehen die Gesamtwirkung skeptisch. Zwar könnten einige Arbeitnehmer zu mehr Stunden motiviert werden, wenn die starre Verdienstgrenze fällt. Doch viele befürchten, dass ein großer Teil der Minijobs einfach wegfallen würde – weil Arbeitgeber die höheren Kosten und den Verwaltungsaufwand scheuen.

Ausblick: Dynamik setzt sich 2027 fort

Die Entwicklung ist auch für das kommende Jahr bereits gesetzlich vorgezeichnet. Zum 1. Januar 2027 soll der Mindestlohn auf 14,60 Euro steigen. Über den Kopplungsmechanismus erhöht sich die Minijob-Grenze damit automatisch auf 633 Euro monatlich (7.596 Euro jährlich). Der Midijob-Bereich verschiebt sich entsprechend.

Bis dahin raten Experten Arbeitgebern zu einer gründlichen Überprüfung ihrer Lohnabrechnungssysteme. Die Einführung präziser Zeiterfassungssysteme wird immer wichtiger, da Gerichte die Dokumentationspflichten aus jüngsten Bundesurteilen bekräftigen. Während die Politik über den sozialen und wirtschaftlichen Nutzen der geringfügigen Beschäftigung streitet, müssen Unternehmen flexibel bleiben – für kleine Anpassungen und mögliche große Reformen.

(09.03.2026)

