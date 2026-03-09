SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nemetschek Aktie: KI-Offensive läuft ( Finanztrends)

09.03.2026, 2887 Zeichen

Nemetschek treibt die Integration Künstlicher Intelligenz in seine Software-Produkte voran. Sowohl im Bereich 3D-Modellierung als auch bei digitalen Zwillings-Technologien für die Baubranche setzt der Konzern auf strategische Partnerschaften. Zwei Kooperationen zeigen, wie der Softwareanbieter seine Marktposition in unterschiedlichen Segmenten stärken will.

KI-Funktion für Cinema 4D kommt Ende 2026

Die Konzerntochter Maxon bindet gemeinsam mit Tencent Cloud die HY 3D Global AI-Engine in die 3D-Software Cinema 4D ein. Die Funktion soll es Nutzern ermöglichen, Basis-3D- und UV-Modelle direkt aus Textvorgaben oder Bildreferenzen zu generieren. Die so erstellten Modelle dienen als Ausgangsmaterial für die anschließende Weiterbearbeitung mit klassischen Werkzeugen.

Die vollständige Integration ist für Ende 2026 geplant. Die KI-Tools bleiben optional – etablierte Arbeitsabläufe sollen nicht gestört werden. Nutzer können sich verstärkt auf Feinarbeit und detailliertes Sculpting konzentrieren, während die KI repetitive Grundlagenarbeit übernimmt.

Service-Zentrum für globale Bauprojekte

Parallel baut Nemetschek seine internationale Service-Infrastruktur aus. Der indische Technologiedienstleister Neilsoft wird globaler Service Provider für Nemetschek-Lösungen im Bausektor. Ein neu geschaffenes Center of Excellence soll internationale Kundenanforderungen bündeln und maßgeschneiderte Softwarelösungen entwickeln.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nemetschek?

Der Fokus liegt auf Digital-Twin-Technologien für komplexe Großprojekte. Das Zentrum soll als technischer Knotenpunkt die standortübergreifende Zusammenarbeit verbessern und die Datendurchgängigkeit bei der Gebäudeplanung gewährleisten. Der Bausektor gilt als Bereich mit erheblichem Digitalisierungspotenzial – Softwarelösungen für optimierten Informationsfluss zwischen Architekten, Ingenieuren und Bauausführenden stehen derzeit im Fokus zahlreicher Infrastruktur-Investitionen.

Technologieadaption als Wettbewerbsfaktor

Die Softwarebranche steht unter Druck, KI-Lösungen praxisnah in bestehende Produkte zu überführen. Nemetschek adressiert dies durch spezialisierte Partnerschaften: Während Tencent Cloud die kreative Prozessbeschleunigung in der Medienbranche vorantreibt, optimiert Neilsoft die Betreuung komplexer Bauprojekte. Die Geschwindigkeit, mit der neue Technologien adaptiert werden, entwickelt sich zum entscheidenden Faktor bei Branchensoftware-Anbietern.

Anzeige

Nemetschek-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nemetschek-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten Nemetschek-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nemetschek-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nemetschek: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner

Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
Downgrade für voestalpine-Aktie
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
    Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

    Books josefchladek.com

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Finanztrends

    09.03.2026, 2887 Zeichen

    Nemetschek treibt die Integration Künstlicher Intelligenz in seine Software-Produkte voran. Sowohl im Bereich 3D-Modellierung als auch bei digitalen Zwillings-Technologien für die Baubranche setzt der Konzern auf strategische Partnerschaften. Zwei Kooperationen zeigen, wie der Softwareanbieter seine Marktposition in unterschiedlichen Segmenten stärken will.

    KI-Funktion für Cinema 4D kommt Ende 2026

    Die Konzerntochter Maxon bindet gemeinsam mit Tencent Cloud die HY 3D Global AI-Engine in die 3D-Software Cinema 4D ein. Die Funktion soll es Nutzern ermöglichen, Basis-3D- und UV-Modelle direkt aus Textvorgaben oder Bildreferenzen zu generieren. Die so erstellten Modelle dienen als Ausgangsmaterial für die anschließende Weiterbearbeitung mit klassischen Werkzeugen.

    Die vollständige Integration ist für Ende 2026 geplant. Die KI-Tools bleiben optional – etablierte Arbeitsabläufe sollen nicht gestört werden. Nutzer können sich verstärkt auf Feinarbeit und detailliertes Sculpting konzentrieren, während die KI repetitive Grundlagenarbeit übernimmt.

    Service-Zentrum für globale Bauprojekte

    Parallel baut Nemetschek seine internationale Service-Infrastruktur aus. Der indische Technologiedienstleister Neilsoft wird globaler Service Provider für Nemetschek-Lösungen im Bausektor. Ein neu geschaffenes Center of Excellence soll internationale Kundenanforderungen bündeln und maßgeschneiderte Softwarelösungen entwickeln.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nemetschek?

    Der Fokus liegt auf Digital-Twin-Technologien für komplexe Großprojekte. Das Zentrum soll als technischer Knotenpunkt die standortübergreifende Zusammenarbeit verbessern und die Datendurchgängigkeit bei der Gebäudeplanung gewährleisten. Der Bausektor gilt als Bereich mit erheblichem Digitalisierungspotenzial – Softwarelösungen für optimierten Informationsfluss zwischen Architekten, Ingenieuren und Bauausführenden stehen derzeit im Fokus zahlreicher Infrastruktur-Investitionen.

    Technologieadaption als Wettbewerbsfaktor

    Die Softwarebranche steht unter Druck, KI-Lösungen praxisnah in bestehende Produkte zu überführen. Nemetschek adressiert dies durch spezialisierte Partnerschaften: Während Tencent Cloud die kreative Prozessbeschleunigung in der Medienbranche vorantreibt, optimiert Neilsoft die Betreuung komplexer Bauprojekte. Die Geschwindigkeit, mit der neue Technologien adaptiert werden, entwickelt sich zum entscheidenden Faktor bei Branchensoftware-Anbietern.

    Anzeige

    Nemetschek-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nemetschek-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

    Die neusten Nemetschek-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nemetschek-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Nemetschek: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Random Partner

    Marinomed
    Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

    » Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

    » ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

    » Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

    » Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

    » Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

    » KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

    » Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

    » ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
    Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
    ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
      Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

      Books josefchladek.com

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de