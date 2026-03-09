Nemetschek Aktie: KI-Offensive läuft ( Finanztrends)

09.03.2026, 2887 Zeichen

Nemetschek treibt die Integration Künstlicher Intelligenz in seine Software-Produkte voran. Sowohl im Bereich 3D-Modellierung als auch bei digitalen Zwillings-Technologien für die Baubranche setzt der Konzern auf strategische Partnerschaften. Zwei Kooperationen zeigen, wie der Softwareanbieter seine Marktposition in unterschiedlichen Segmenten stärken will.

KI-Funktion für Cinema 4D kommt Ende 2026

Die Konzerntochter Maxon bindet gemeinsam mit Tencent Cloud die HY 3D Global AI-Engine in die 3D-Software Cinema 4D ein. Die Funktion soll es Nutzern ermöglichen, Basis-3D- und UV-Modelle direkt aus Textvorgaben oder Bildreferenzen zu generieren. Die so erstellten Modelle dienen als Ausgangsmaterial für die anschließende Weiterbearbeitung mit klassischen Werkzeugen.

Die vollständige Integration ist für Ende 2026 geplant. Die KI-Tools bleiben optional – etablierte Arbeitsabläufe sollen nicht gestört werden. Nutzer können sich verstärkt auf Feinarbeit und detailliertes Sculpting konzentrieren, während die KI repetitive Grundlagenarbeit übernimmt.

Service-Zentrum für globale Bauprojekte

Parallel baut Nemetschek seine internationale Service-Infrastruktur aus. Der indische Technologiedienstleister Neilsoft wird globaler Service Provider für Nemetschek-Lösungen im Bausektor. Ein neu geschaffenes Center of Excellence soll internationale Kundenanforderungen bündeln und maßgeschneiderte Softwarelösungen entwickeln.

Der Fokus liegt auf Digital-Twin-Technologien für komplexe Großprojekte. Das Zentrum soll als technischer Knotenpunkt die standortübergreifende Zusammenarbeit verbessern und die Datendurchgängigkeit bei der Gebäudeplanung gewährleisten. Der Bausektor gilt als Bereich mit erheblichem Digitalisierungspotenzial – Softwarelösungen für optimierten Informationsfluss zwischen Architekten, Ingenieuren und Bauausführenden stehen derzeit im Fokus zahlreicher Infrastruktur-Investitionen.

Technologieadaption als Wettbewerbsfaktor

Die Softwarebranche steht unter Druck, KI-Lösungen praxisnah in bestehende Produkte zu überführen. Nemetschek adressiert dies durch spezialisierte Partnerschaften: Während Tencent Cloud die kreative Prozessbeschleunigung in der Medienbranche vorantreibt, optimiert Neilsoft die Betreuung komplexer Bauprojekte. Die Geschwindigkeit, mit der neue Technologien adaptiert werden, entwickelt sich zum entscheidenden Faktor bei Branchensoftware-Anbietern.

(09.03.2026)

