SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Vertiv Aktie: S&P 500-Aufstieg ( Finanztrends)

09.03.2026, 2590 Zeichen

Vertiv steht vor dem Sprung in die erste Riege der US-Börse. Die geplante Aufnahme in den S&P 500 markiert für den Spezialisten für Rechenzentrum-Infrastruktur eine neue Phase der Marktwahrnehmung. Doch was bedeutet dieser Index-Aufstieg konkret für die weitere Positionierung des Unternehmens?

Einzug in die erste Börsenliga

Wie S&P Dow Jones Indices am vergangenen Freitag bestätigte, wird Vertiv im Zuge der vierteljährlichen Neugewichtung in den Referenzindex S&P 500 aufgenommen. Der offizielle Wechsel erfolgt vor Handelsbeginn am Montag, den 23. März 2026. Gemeinsam mit Vertiv rücken auch Lumentum Holdings, Coherent und EchoStar in den Index auf. Platz machen müssen dafür etablierte Namen wie die Match Group, Molina Healthcare, Lamb Weston und Paycom Software.

Solche Index-Anpassungen sind für den Markt von großer Bedeutung, da sie massive Umschichtungen auslösen. Passive Fonds und institutionelle Investoren, die den S&P 500 abbilden, sind nun verpflichtet, ihre Portfolios anzupassen und Vertiv-Titel zu erwerben. Dies spiegelt auch einen strukturellen Trend wider: Die wachsende Bedeutung von Hardware- und Thermomanagement-Anbietern, die das Rückgrat der expandierenden Rechenzentrums-Infrastruktur bilden.

Dividende und Marktreaktion

Parallel zur Index-Nachricht gab das Board of Directors die Quartalsdividende bekannt. Aktionäre erhalten eine Ausschüttung von 0,0625 US-Dollar pro Aktie der Klasse A. Die Auszahlung ist für den 26. März 2026 geplant, sofern die Anleger zum Stichtag am 17. März im Besitz der Papiere sind. Diese Kombination aus operativem Wachstum und einer festen Kapitalrückgabestrategie liefert dem Markt weitere Orientierungspunkte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Vertiv?

Die Anleger reagieren heute positiv auf die Nachrichten; die Aktie legt um 2,57 % auf 213,65 € zu und setzt damit ihren langfristigen Wachstumskurs fort. Mit dem Einzug in den S&P 500 am 23. März 2026 wird das Unternehmen für einen breiteren Kreis von Investoren zugänglich, was die Liquidität und die Sichtbarkeit am Kapitalmarkt nachhaltig erhöhen dürfte. Am 26. März folgt mit der Dividendenzahlung bereits der nächste Termin im Finanzkalender.

Anzeige

Vertiv-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vertiv-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten Vertiv-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vertiv-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vertiv: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner

cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie
European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
    Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

    Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten De...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG



    Autor: Finanztrends

    09.03.2026, 2590 Zeichen

    Vertiv steht vor dem Sprung in die erste Riege der US-Börse. Die geplante Aufnahme in den S&P 500 markiert für den Spezialisten für Rechenzentrum-Infrastruktur eine neue Phase der Marktwahrnehmung. Doch was bedeutet dieser Index-Aufstieg konkret für die weitere Positionierung des Unternehmens?

    Einzug in die erste Börsenliga

    Wie S&P Dow Jones Indices am vergangenen Freitag bestätigte, wird Vertiv im Zuge der vierteljährlichen Neugewichtung in den Referenzindex S&P 500 aufgenommen. Der offizielle Wechsel erfolgt vor Handelsbeginn am Montag, den 23. März 2026. Gemeinsam mit Vertiv rücken auch Lumentum Holdings, Coherent und EchoStar in den Index auf. Platz machen müssen dafür etablierte Namen wie die Match Group, Molina Healthcare, Lamb Weston und Paycom Software.

    Solche Index-Anpassungen sind für den Markt von großer Bedeutung, da sie massive Umschichtungen auslösen. Passive Fonds und institutionelle Investoren, die den S&P 500 abbilden, sind nun verpflichtet, ihre Portfolios anzupassen und Vertiv-Titel zu erwerben. Dies spiegelt auch einen strukturellen Trend wider: Die wachsende Bedeutung von Hardware- und Thermomanagement-Anbietern, die das Rückgrat der expandierenden Rechenzentrums-Infrastruktur bilden.

    Dividende und Marktreaktion

    Parallel zur Index-Nachricht gab das Board of Directors die Quartalsdividende bekannt. Aktionäre erhalten eine Ausschüttung von 0,0625 US-Dollar pro Aktie der Klasse A. Die Auszahlung ist für den 26. März 2026 geplant, sofern die Anleger zum Stichtag am 17. März im Besitz der Papiere sind. Diese Kombination aus operativem Wachstum und einer festen Kapitalrückgabestrategie liefert dem Markt weitere Orientierungspunkte.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Vertiv?

    Die Anleger reagieren heute positiv auf die Nachrichten; die Aktie legt um 2,57 % auf 213,65 € zu und setzt damit ihren langfristigen Wachstumskurs fort. Mit dem Einzug in den S&P 500 am 23. März 2026 wird das Unternehmen für einen breiteren Kreis von Investoren zugänglich, was die Liquidität und die Sichtbarkeit am Kapitalmarkt nachhaltig erhöhen dürfte. Am 26. März folgt mit der Dividendenzahlung bereits der nächste Termin im Finanzkalender.

    Anzeige

    Vertiv-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vertiv-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

    Die neusten Vertiv-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vertiv-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Vertiv: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Random Partner

    cyan AG
    Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

    » Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

    » ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

    » Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

    » Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

    » Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

    » KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

    » Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

    » ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
    Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
    ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
      Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

      Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten De...

      Books josefchladek.com

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de