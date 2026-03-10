SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

10.03.2026, 547 Zeichen

Um 12:18 liegt der ATX mit +2.58 Prozent im Plus bei 5445 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.23% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.61% auf 48.175 Euro, dahinter DO&CO mit +8.61% auf 186.6 Euro und FACC mit +7.49% auf 15.22 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23971 (+2.40%, Ultimo 2025: 24490, -4.41% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +6.26% auf 41.39 Euro, dahinter Continental mit +5.64% auf 64.27 Euro und Siemens Energy mit +5.45% auf 156.85 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

