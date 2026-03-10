ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)
10.03.2026, 547 Zeichen
Um 12:18 liegt der ATX mit +2.58 Prozent im Plus bei 5445 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.23% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.61% auf 48.175 Euro, dahinter DO&CO mit +8.61% auf 186.6 Euro und FACC mit +7.49% auf 15.22 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23971 (+2.40%, Ultimo 2025: 24490, -4.41% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +6.26% auf 41.39 Euro, dahinter Continental mit +5.64% auf 64.27 Euro und Siemens Energy mit +5.45% auf 156.85 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)
Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI
