Barrick Mining Aktie: Starkes Momentum ( Finanztrends)

10.03.2026, 3297 Zeichen

Rekordkennzahlen, ein geplanter Börsengang nordamerikanischer Assets und zwei strategische Personalentscheidungen: Barrick Mining stellt die Weichen für ein ambitioniertes Jahr 2026.

Rekordquartal und neue Dividendenpolitik

Im vierten Quartal 2025 erzielte Barrick Mining einen operativen Cashflow von 2,73 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,62 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 13 beziehungsweise 9 Prozent gegenüber Q3. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 1,04 US-Dollar, was einem Anstieg von 79 Prozent zum Vorquartal entspricht.

Gleichzeitig reformierte das Unternehmen seine Dividendenpolitik: Künftig sollen 50 Prozent des freien Cashflows ausgeschüttet werden. Die Quartalsdividende wurde auf 0,42 US-Dollar je Aktie angehoben – ein Anstieg von 140 Prozent gegenüber Q3.

Die Goldproduktion lag im vierten Quartal bei 871.000 Unzen, 5 Prozent mehr als im Vorquartal. Auf Jahressicht fiel sie jedoch um rund 19 Prozent – ein wesentlicher Grund dafür war die vorübergehende Betriebsunterbrechung der Mine Loulo-Gounkoto. Die Gesamtkosten (AISC) beliefen sich auf 1.581 US-Dollar je Unze.

Geplanter IPO als strategischer Schritt

Das Barrick-Board hat das Management einstimmig beauftragt, einen Börsengang einer Tochtergesellschaft zu prüfen, die die nordamerikanischen Kernassets bündeln soll. Dazu zählen die Beteiligungen an Nevada Gold Mines, die Mine Pueblo Viejo sowie das Goldprojekt Fourmile in Nevada.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Mining ?

Fourmile kommt dabei besonderes Gewicht zu: Zum zweiten Mal in Folge gelang es dem Team, die ausgewiesenen Goldressourcen zu verdoppeln – auf nun 2,6 Millionen Unzen in der angezeigten und 13 Millionen Unzen in der abgeleiteten Kategorie. Für 2026 sind Bohrkosten von 150 bis 160 Millionen US-Dollar eingeplant, nach 91 Millionen im Vorjahr. Barrick plant, nach dem IPO eine kontrollierende Mehrheitsbeteiligung zu behalten.

Ausblick 2026: Produktion steigt, Kosten auch

Für 2026 erwartet Barrick eine Goldproduktion von 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen. Die AISC-Prognose liegt bei 1.760 bis 1.950 US-Dollar je Unze – ein spürbarer Anstieg gegenüber 2025, begründet durch niedrigere Erzgehalte, höhere Betriebskosten und die Wiederaufnahme des Betriebs in Loulo-Gounkoto. Die Kalkulation basiert auf einem angenommenen Goldpreis von 4.500 US-Dollar je Unze.

An der Führungsspitze hat das Unternehmen zudem zwei Positionen neu besetzt: James J. McGuire übernimmt als Chief Legal and Policy Officer, Woo Lee wird Chief Global Affairs Officer. Lee war bereits über elf Jahre für Barrick tätig, zuletzt als Senior Vice President für die Region Asien-Pazifik. Beide berichten an den neuen CEO Mark Hill. Die Aktie legte in den vergangenen sechs Monaten um 61,3 Prozent zu und übertraf damit deutlich den Goldsektor-Durchschnitt sowie den S&P 500.

Anzeige

Barrick Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Barrick Mining-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten Barrick Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Barrick Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Barrick Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(10.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner RBI

Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)