Barrick Mining Aktie: Starkes Momentum ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
10.03.2026, 3297 Zeichen
Rekordkennzahlen, ein geplanter Börsengang nordamerikanischer Assets und zwei strategische Personalentscheidungen: Barrick Mining stellt die Weichen für ein ambitioniertes Jahr 2026.
Rekordquartal und neue Dividendenpolitik
Im vierten Quartal 2025 erzielte Barrick Mining einen operativen Cashflow von 2,73 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,62 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 13 beziehungsweise 9 Prozent gegenüber Q3. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 1,04 US-Dollar, was einem Anstieg von 79 Prozent zum Vorquartal entspricht.
Gleichzeitig reformierte das Unternehmen seine Dividendenpolitik: Künftig sollen 50 Prozent des freien Cashflows ausgeschüttet werden. Die Quartalsdividende wurde auf 0,42 US-Dollar je Aktie angehoben – ein Anstieg von 140 Prozent gegenüber Q3.
Die Goldproduktion lag im vierten Quartal bei 871.000 Unzen, 5 Prozent mehr als im Vorquartal. Auf Jahressicht fiel sie jedoch um rund 19 Prozent – ein wesentlicher Grund dafür war die vorübergehende Betriebsunterbrechung der Mine Loulo-Gounkoto. Die Gesamtkosten (AISC) beliefen sich auf 1.581 US-Dollar je Unze.
Geplanter IPO als strategischer Schritt
Das Barrick-Board hat das Management einstimmig beauftragt, einen Börsengang einer Tochtergesellschaft zu prüfen, die die nordamerikanischen Kernassets bündeln soll. Dazu zählen die Beteiligungen an Nevada Gold Mines, die Mine Pueblo Viejo sowie das Goldprojekt Fourmile in Nevada.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Mining?
Fourmile kommt dabei besonderes Gewicht zu: Zum zweiten Mal in Folge gelang es dem Team, die ausgewiesenen Goldressourcen zu verdoppeln – auf nun 2,6 Millionen Unzen in der angezeigten und 13 Millionen Unzen in der abgeleiteten Kategorie. Für 2026 sind Bohrkosten von 150 bis 160 Millionen US-Dollar eingeplant, nach 91 Millionen im Vorjahr. Barrick plant, nach dem IPO eine kontrollierende Mehrheitsbeteiligung zu behalten.
Ausblick 2026: Produktion steigt, Kosten auch
Für 2026 erwartet Barrick eine Goldproduktion von 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen. Die AISC-Prognose liegt bei 1.760 bis 1.950 US-Dollar je Unze – ein spürbarer Anstieg gegenüber 2025, begründet durch niedrigere Erzgehalte, höhere Betriebskosten und die Wiederaufnahme des Betriebs in Loulo-Gounkoto. Die Kalkulation basiert auf einem angenommenen Goldpreis von 4.500 US-Dollar je Unze.
An der Führungsspitze hat das Unternehmen zudem zwei Positionen neu besetzt: James J. McGuire übernimmt als Chief Legal and Policy Officer, Woo Lee wird Chief Global Affairs Officer. Lee war bereits über elf Jahre für Barrick tätig, zuletzt als Senior Vice President für die Region Asien-Pazifik. Beide berichten an den neuen CEO Mark Hill. Die Aktie legte in den vergangenen sechs Monaten um 61,3 Prozent zu und übertraf damit deutlich den Goldsektor-Durchschnitt sowie den S&P 500.
Anzeige
Barrick Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Barrick Mining-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:
Die neusten Barrick Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Barrick Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Barrick Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)
» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...
» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...
» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)
» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Linz Textil Holding, FACC, Austriacard Holdin...
- Wie AT&S, DO&CO, voestalpine, Verbund, OMV und EV...
- Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Ko...
- Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschic...
- Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
- Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztr...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt
Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
10.03.2026, 3297 Zeichen
Rekordkennzahlen, ein geplanter Börsengang nordamerikanischer Assets und zwei strategische Personalentscheidungen: Barrick Mining stellt die Weichen für ein ambitioniertes Jahr 2026.
Rekordquartal und neue Dividendenpolitik
Im vierten Quartal 2025 erzielte Barrick Mining einen operativen Cashflow von 2,73 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,62 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 13 beziehungsweise 9 Prozent gegenüber Q3. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 1,04 US-Dollar, was einem Anstieg von 79 Prozent zum Vorquartal entspricht.
Gleichzeitig reformierte das Unternehmen seine Dividendenpolitik: Künftig sollen 50 Prozent des freien Cashflows ausgeschüttet werden. Die Quartalsdividende wurde auf 0,42 US-Dollar je Aktie angehoben – ein Anstieg von 140 Prozent gegenüber Q3.
Die Goldproduktion lag im vierten Quartal bei 871.000 Unzen, 5 Prozent mehr als im Vorquartal. Auf Jahressicht fiel sie jedoch um rund 19 Prozent – ein wesentlicher Grund dafür war die vorübergehende Betriebsunterbrechung der Mine Loulo-Gounkoto. Die Gesamtkosten (AISC) beliefen sich auf 1.581 US-Dollar je Unze.
Geplanter IPO als strategischer Schritt
Das Barrick-Board hat das Management einstimmig beauftragt, einen Börsengang einer Tochtergesellschaft zu prüfen, die die nordamerikanischen Kernassets bündeln soll. Dazu zählen die Beteiligungen an Nevada Gold Mines, die Mine Pueblo Viejo sowie das Goldprojekt Fourmile in Nevada.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Mining?
Fourmile kommt dabei besonderes Gewicht zu: Zum zweiten Mal in Folge gelang es dem Team, die ausgewiesenen Goldressourcen zu verdoppeln – auf nun 2,6 Millionen Unzen in der angezeigten und 13 Millionen Unzen in der abgeleiteten Kategorie. Für 2026 sind Bohrkosten von 150 bis 160 Millionen US-Dollar eingeplant, nach 91 Millionen im Vorjahr. Barrick plant, nach dem IPO eine kontrollierende Mehrheitsbeteiligung zu behalten.
Ausblick 2026: Produktion steigt, Kosten auch
Für 2026 erwartet Barrick eine Goldproduktion von 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen. Die AISC-Prognose liegt bei 1.760 bis 1.950 US-Dollar je Unze – ein spürbarer Anstieg gegenüber 2025, begründet durch niedrigere Erzgehalte, höhere Betriebskosten und die Wiederaufnahme des Betriebs in Loulo-Gounkoto. Die Kalkulation basiert auf einem angenommenen Goldpreis von 4.500 US-Dollar je Unze.
An der Führungsspitze hat das Unternehmen zudem zwei Positionen neu besetzt: James J. McGuire übernimmt als Chief Legal and Policy Officer, Woo Lee wird Chief Global Affairs Officer. Lee war bereits über elf Jahre für Barrick tätig, zuletzt als Senior Vice President für die Region Asien-Pazifik. Beide berichten an den neuen CEO Mark Hill. Die Aktie legte in den vergangenen sechs Monaten um 61,3 Prozent zu und übertraf damit deutlich den Goldsektor-Durchschnitt sowie den S&P 500.
Anzeige
Barrick Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Barrick Mining-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:
Die neusten Barrick Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Barrick Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Barrick Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)
» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...
» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...
» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)
» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Linz Textil Holding, FACC, Austriacard Holdin...
- Wie AT&S, DO&CO, voestalpine, Verbund, OMV und EV...
- Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Ko...
- Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschic...
- Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
- Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztr...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt
Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers