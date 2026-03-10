SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Energy Fuels Aktie: Expansion kostet ( Finanztrends)

10.03.2026, 3211 Zeichen

Energy Fuels baut sein Geschäft im Bereich Uran und Seltene Erden massiv aus. Mit der geplanten Übernahme eines australischen Konkurrenten und einer Verdopplung der Uranproduktion stehen die Zeichen klar auf Wachstum. Doch die ehrgeizige Strategie drückt derzeit auf die Bilanzen und fordert von Investoren Geduld.

Produktion und Übernahmen im Fokus

Der Haupttreiber für die strategische Neuausrichtung ist die ambitionierte Prognose für das Jahr 2026. Energy Fuels plant, die Uranproduktion auf 1,5 bis 2,5 Millionen Pfund zu steigern, was nahezu einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Gleichzeitig treibt das Unternehmen die vertikale Integration bei Seltenen Erden voran. Die geplante Übernahme von Australian Strategic Materials (ASM) für rund 299 Millionen US-Dollar soll eine vollständige Wertschöpfungskette von der Mine bis zum fertigen Metall schaffen.

Dreh- und Angelpunkt dieser Strategie bleibt die White Mesa Mill in Utah. Für die Erweiterung dieser Anlage weist eine aktuelle Machbarkeitsstudie einen eigenständigen Kapitalwert von 1,9 Milliarden US-Dollar aus. Diese Investitionen in die Infrastruktur sollen die Position des Unternehmens im Markt für kritische Mineralien langfristig absichern.

Rote Zahlen trotz hoher Liquidität

Doch wie stellt sich die finanzielle Realität hinter diesen Plänen dar? Trotz eines massiven Betriebskapitals von über 927 Millionen US-Dollar weisen die jüngsten Quartalszahlen Schwächen auf. Mit einem Verlust von 0,12 US-Dollar pro Aktie verfehlte das Unternehmen die Markterwartungen deutlich. Die Bilanz zeigt aktuell anhaltende Verluste und einen steigenden Cash-Verbrauch, was direkt auf die hohen Investitionskosten zurückzuführen ist. In diesem Umfeld trennte sich Vizepräsident Curtis Moore Anfang März von 10.000 Aktien, hält aber weiterhin den Großteil seiner Anteile im Wert von 2,6 Millionen US-Dollar.

Der Markt preist diese fundamentale Spannung zwischen Kosten und zukünftigem Ertrag bereits ein. Nach einem massiven Kursanstieg von über 370 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten schloss das Papier gestern bei 17,09 Euro.

Konkrete Meilensteine im Frühsommer

Die kommenden Monate bringen nun klare Entscheidungspunkte für das Unternehmen. Für Ende Mai oder Anfang Juni 2026 stehen die finalen Aktionärsabstimmungen und behördlichen Genehmigungen für die ASM-Übernahme an. Zudem rechnet das Management damit, dass die Produktionskosten bereits im laufenden ersten Quartal sinken werden, sobald das erste günstiger geförderte Erz aus der Pinyon Plain Mine verarbeitet wird. Der Abschluss der Übernahme und die prognostizierte Kostensenkung sind die maßgeblichen Faktoren, um die operativen Ziele im Jahresverlauf zu erreichen.

(10.03.2026)

