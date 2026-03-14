MiniMax Aktie: Kommerzieller Durchbruch ( Finanztrends)

14.03.2026, 2793 Zeichen

Der KI-Spezialist MiniMax Group hat einen entscheidenden regulatorischen Meilenstein erreicht. Die Hong Kong Stock Exchange stuft das Unternehmen ab sofort nicht mehr als vorkommerziell ein, sondern führt es offiziell als Handelsunternehmen. Diese Reklassifizierung folgt auf ein Geschäftsjahr, in dem MiniMax die geforderte Umsatzschwelle von 250 Millionen HKD deutlich hinter sich gelassen hat.

Umsatzsprung und operative Effizienz

Die Zahlen für das Jahr 2025 untermauern diesen Schritt. MiniMax steigerte seinen Gesamtumsatz um fast 159 Prozent auf 79,0 Millionen US-Dollar. Besonders auffällig ist die verbesserte operative Effizienz: Die Bruttomarge kletterte von 12,2 auf 25,4 Prozent. Treiber dieser Entwicklung waren vor allem KI-native Produkte wie Hailuo AI sowie die Open-Platform-Dienste, die zusammen über 236 Millionen Nutzer weltweit erreichen.

Trotz des starken Wachstums bleibt die Profitabilität eine Baustelle. Das bereinigte Nettoergebnis weist für 2025 einen Verlust von 250,9 Millionen US-Dollar aus. Die massiven Investitionen in die Infrastruktur und die Entwicklung multimodaler Modelle, die Text, Audio und Video verarbeiten können, belasten die Bilanz weiterhin erheblich.

Neue Sperrfristen für Großaktionäre

Mit dem neuen Status ändern sich auch die Rahmenbedingungen für Insider. Die Sperrfristen für Aktien von Gründern, Führungskräften und strategischen Investoren wurden angepasst. Diese Lock-up-Perioden sind nun für den Zeitraum zwischen Juli 2026 und Januar 2027 terminiert. Marktbeobachter werten dies als Signal für eine stabilisierte Aktionärsstruktur während der laufenden Kommerzialisierungsphase.

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An der Börse sorgte die Nachricht zuletzt für Gewinnmitnahmen. Am Freitag verlor die Aktie 7,32 Prozent und schloss bei 114,00 Euro. Damit entfernt sich das Papier weiter von seinem 52-Wochen-Hoch bei 138,00 Euro, liegt aber auf Sicht von 30 Tagen immer noch mit rund 115 Prozent im Plus. Die hohe annualisierte Volatilität von 184,42 Prozent unterstreicht jedoch die spekulative Natur des Titels.

Das Augenmerk der Anleger richtet sich nun auf den Juli 2026, wenn die ersten angepassten Sperrfristen für das Management auslaufen. Bis dahin muss MiniMax beweisen, dass die steigende Nutzerbindung bei den KI-Diensten ausreicht, um den hohen Cash-Burn mittelfristig zu reduzieren.

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(14.03.2026)

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