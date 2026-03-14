SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

MiniMax Aktie: Kommerzieller Durchbruch ( Finanztrends)

14.03.2026, 2793 Zeichen

Der KI-Spezialist MiniMax Group hat einen entscheidenden regulatorischen Meilenstein erreicht. Die Hong Kong Stock Exchange stuft das Unternehmen ab sofort nicht mehr als vorkommerziell ein, sondern führt es offiziell als Handelsunternehmen. Diese Reklassifizierung folgt auf ein Geschäftsjahr, in dem MiniMax die geforderte Umsatzschwelle von 250 Millionen HKD deutlich hinter sich gelassen hat.

Umsatzsprung und operative Effizienz

Die Zahlen für das Jahr 2025 untermauern diesen Schritt. MiniMax steigerte seinen Gesamtumsatz um fast 159 Prozent auf 79,0 Millionen US-Dollar. Besonders auffällig ist die verbesserte operative Effizienz: Die Bruttomarge kletterte von 12,2 auf 25,4 Prozent. Treiber dieser Entwicklung waren vor allem KI-native Produkte wie Hailuo AI sowie die Open-Platform-Dienste, die zusammen über 236 Millionen Nutzer weltweit erreichen.

Trotz des starken Wachstums bleibt die Profitabilität eine Baustelle. Das bereinigte Nettoergebnis weist für 2025 einen Verlust von 250,9 Millionen US-Dollar aus. Die massiven Investitionen in die Infrastruktur und die Entwicklung multimodaler Modelle, die Text, Audio und Video verarbeiten können, belasten die Bilanz weiterhin erheblich.

Neue Sperrfristen für Großaktionäre

Mit dem neuen Status ändern sich auch die Rahmenbedingungen für Insider. Die Sperrfristen für Aktien von Gründern, Führungskräften und strategischen Investoren wurden angepasst. Diese Lock-up-Perioden sind nun für den Zeitraum zwischen Juli 2026 und Januar 2027 terminiert. Marktbeobachter werten dies als Signal für eine stabilisierte Aktionärsstruktur während der laufenden Kommerzialisierungsphase.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MiniMax?

An der Börse sorgte die Nachricht zuletzt für Gewinnmitnahmen. Am Freitag verlor die Aktie 7,32 Prozent und schloss bei 114,00 Euro. Damit entfernt sich das Papier weiter von seinem 52-Wochen-Hoch bei 138,00 Euro, liegt aber auf Sicht von 30 Tagen immer noch mit rund 115 Prozent im Plus. Die hohe annualisierte Volatilität von 184,42 Prozent unterstreicht jedoch die spekulative Natur des Titels.

Das Augenmerk der Anleger richtet sich nun auf den Juli 2026, wenn die ersten angepassten Sperrfristen für das Management auslaufen. Bis dahin muss MiniMax beweisen, dass die steigende Nutzerbindung bei den KI-Diensten ausreicht, um den hohen Cash-Burn mittelfristig zu reduzieren.

Anzeige

MiniMax-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MiniMax-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten MiniMax-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MiniMax-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MiniMax: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(14.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    14.03.2026, 2793 Zeichen

    Der KI-Spezialist MiniMax Group hat einen entscheidenden regulatorischen Meilenstein erreicht. Die Hong Kong Stock Exchange stuft das Unternehmen ab sofort nicht mehr als vorkommerziell ein, sondern führt es offiziell als Handelsunternehmen. Diese Reklassifizierung folgt auf ein Geschäftsjahr, in dem MiniMax die geforderte Umsatzschwelle von 250 Millionen HKD deutlich hinter sich gelassen hat.

    Umsatzsprung und operative Effizienz

    Die Zahlen für das Jahr 2025 untermauern diesen Schritt. MiniMax steigerte seinen Gesamtumsatz um fast 159 Prozent auf 79,0 Millionen US-Dollar. Besonders auffällig ist die verbesserte operative Effizienz: Die Bruttomarge kletterte von 12,2 auf 25,4 Prozent. Treiber dieser Entwicklung waren vor allem KI-native Produkte wie Hailuo AI sowie die Open-Platform-Dienste, die zusammen über 236 Millionen Nutzer weltweit erreichen.

    Trotz des starken Wachstums bleibt die Profitabilität eine Baustelle. Das bereinigte Nettoergebnis weist für 2025 einen Verlust von 250,9 Millionen US-Dollar aus. Die massiven Investitionen in die Infrastruktur und die Entwicklung multimodaler Modelle, die Text, Audio und Video verarbeiten können, belasten die Bilanz weiterhin erheblich.

    Neue Sperrfristen für Großaktionäre

    Mit dem neuen Status ändern sich auch die Rahmenbedingungen für Insider. Die Sperrfristen für Aktien von Gründern, Führungskräften und strategischen Investoren wurden angepasst. Diese Lock-up-Perioden sind nun für den Zeitraum zwischen Juli 2026 und Januar 2027 terminiert. Marktbeobachter werten dies als Signal für eine stabilisierte Aktionärsstruktur während der laufenden Kommerzialisierungsphase.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MiniMax?

    An der Börse sorgte die Nachricht zuletzt für Gewinnmitnahmen. Am Freitag verlor die Aktie 7,32 Prozent und schloss bei 114,00 Euro. Damit entfernt sich das Papier weiter von seinem 52-Wochen-Hoch bei 138,00 Euro, liegt aber auf Sicht von 30 Tagen immer noch mit rund 115 Prozent im Plus. Die hohe annualisierte Volatilität von 184,42 Prozent unterstreicht jedoch die spekulative Natur des Titels.

    Das Augenmerk der Anleger richtet sich nun auf den Juli 2026, wenn die ersten angepassten Sperrfristen für das Management auslaufen. Bis dahin muss MiniMax beweisen, dass die steigende Nutzerbindung bei den KI-Diensten ausreicht, um den hohen Cash-Burn mittelfristig zu reduzieren.

    Anzeige

    MiniMax-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MiniMax-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

    Die neusten MiniMax-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MiniMax-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    MiniMax: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (14.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    Societe Generale
    Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

    » BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

    » Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

    » Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

    » Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

    » Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

    » Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

    » Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

    » Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
    Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
    Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
    Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de