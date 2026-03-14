SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Recon Technology Aktie: Umsatzsprung verpufft ( Finanztrends)

14.03.2026, 2606 Zeichen

Recon Technology hat den Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 mehr als verdoppelt. Während das Geschäft mit der Ölfeld-Automatisierung im Ausland boomt, reagierten Anleger am Freitag mit deutlichen Verkäufen auf die verbliebenen Baustellen in der Bilanz.

Automatisierung treibt das Wachstum

Der Dienstleister für die Ölindustrie steigerte seine Erlöse in den sechs Monaten bis Ende Dezember 2025 massiv auf 85,0 Millionen RMB. Dies entspricht einem Plus von 102,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Maßgeblich verantwortlich für diese Dynamik waren Projekte im Ausland, die allein 44,2 Millionen RMB zum Ergebnis beisteuerten.

Parallel zum Umsatz kletterte der Bruttogewinn um 113,2 Prozent auf 28,5 Millionen RMB. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 33,5 Prozent. Diese operative Stärke im Kerngeschäft konnte jedoch nicht alle Sorgen der Marktteilnehmer zerstreuen.

Hohe Kosten bremsen den Turnaround

Obwohl Recon Technology den Nettoverlust von 20,7 Millionen auf 7,2 Millionen RMB deutlich reduzierte, bleibt der Weg in die Gewinnzone steinig. Steigende Verwaltungsaufwendungen, die um 19,3 Prozent zunahmen, belasteten das Ergebnis. Zudem brach der Umsatz im Segment Plattform-Outsourcing in der Berichtsperiode komplett weg und fiel auf null.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Recon Technology Ltd Class A?

Anleger quittierten das Zahlenwerk am 13. März mit einem Kursabschlag von 8,06 Prozent. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 38 Millionen US-Dollar reagiert der Titel typisch volatil auf fundamentale Nachrichten, da die Abhängigkeit von großvolumigen Einzelprojekten hoch bleibt.

Liquidität und Ausblick

Das Unternehmen verfügt zum Stichtag über einen Kassenbestand von 75,1 Millionen RMB. Diese Liquidität bietet Spielraum, um die internationale Expansion voranzutreiben und die operative Effizienz zu steigern. Das Erreichen der nachhaltigen Profitabilität hängt nun maßgeblich davon ab, ob das Management die Verwaltungskosten stabilisieren kann, während die Projektpipeline in der Ölfeld-Automatisierung weiter abgearbeitet wird.

Anzeige

Recon Technology Ltd Class A-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Recon Technology Ltd Class A-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Recon Technology Ltd Class A-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Recon Technology Ltd Class A-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Recon Technology Ltd Class A: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(14.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    14.03.2026, 2606 Zeichen

    Recon Technology hat den Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 mehr als verdoppelt. Während das Geschäft mit der Ölfeld-Automatisierung im Ausland boomt, reagierten Anleger am Freitag mit deutlichen Verkäufen auf die verbliebenen Baustellen in der Bilanz.

    Automatisierung treibt das Wachstum

    Der Dienstleister für die Ölindustrie steigerte seine Erlöse in den sechs Monaten bis Ende Dezember 2025 massiv auf 85,0 Millionen RMB. Dies entspricht einem Plus von 102,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Maßgeblich verantwortlich für diese Dynamik waren Projekte im Ausland, die allein 44,2 Millionen RMB zum Ergebnis beisteuerten.

    Parallel zum Umsatz kletterte der Bruttogewinn um 113,2 Prozent auf 28,5 Millionen RMB. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 33,5 Prozent. Diese operative Stärke im Kerngeschäft konnte jedoch nicht alle Sorgen der Marktteilnehmer zerstreuen.

    Hohe Kosten bremsen den Turnaround

    Obwohl Recon Technology den Nettoverlust von 20,7 Millionen auf 7,2 Millionen RMB deutlich reduzierte, bleibt der Weg in die Gewinnzone steinig. Steigende Verwaltungsaufwendungen, die um 19,3 Prozent zunahmen, belasteten das Ergebnis. Zudem brach der Umsatz im Segment Plattform-Outsourcing in der Berichtsperiode komplett weg und fiel auf null.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Recon Technology Ltd Class A?

    Anleger quittierten das Zahlenwerk am 13. März mit einem Kursabschlag von 8,06 Prozent. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 38 Millionen US-Dollar reagiert der Titel typisch volatil auf fundamentale Nachrichten, da die Abhängigkeit von großvolumigen Einzelprojekten hoch bleibt.

    Liquidität und Ausblick

    Das Unternehmen verfügt zum Stichtag über einen Kassenbestand von 75,1 Millionen RMB. Diese Liquidität bietet Spielraum, um die internationale Expansion voranzutreiben und die operative Effizienz zu steigern. Das Erreichen der nachhaltigen Profitabilität hängt nun maßgeblich davon ab, ob das Management die Verwaltungskosten stabilisieren kann, während die Projektpipeline in der Ölfeld-Automatisierung weiter abgearbeitet wird.

    Anzeige

    Recon Technology Ltd Class A-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Recon Technology Ltd Class A-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

    Die neusten Recon Technology Ltd Class A-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Recon Technology Ltd Class A-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Recon Technology Ltd Class A: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (14.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    UBS
    UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

    » BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

    » Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

    » Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

    » Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

    » Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

    » Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

    » Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

    » Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
    Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
    Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
    Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de