Frühjahrsmüdigkeit ist ein kultureller Mythos ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
10.03.2026, 3624 Zeichen
Eine Schweizer Studie entlarvt das saisonale Tief als psychologische Selbsterfüllung. Forscher fanden keine biologischen Belege für das Phänomen – die Symptome sind real, die Ursache aber eine andere.
Überraschende Wende in der Schlafforschung
Die Grundlage liefert eine Untersuchung der Universität Basel und des Inselspitals Bern. Das Team um Chronobiologin Dr. Christine Blume analysierte über ein Jahr das Schlafverhalten von 418 Probanden. Obwohl fast die Hälfte angab, unter Frühjahrsmüdigkeit zu leiden, zeigten die objektiven Daten ein anderes Bild.
Anzeige
Mentale Fitness ab heute: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn. Dieses Gratis-PDF zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Fokus steigern und Ihre geistige Leistungsfähigkeit im Alltag gezielt unterstützen können. Gehirntraining-Ratgeber kostenlos herunterladen
Die Forscher fanden keinerlei Belege für erhöhte Tagesschläfrigkeit oder verminderte Schlafqualität im Frühling. Auch die zunehmende Tageslänge hatte keinen messbaren Einfluss auf den Erschöpfungsgrad. Wäre es ein biologisches Phänomen, hätte sich das in den Daten zeigen müssen, so das Fazit der Experten.
Vom Hormon-Mythos zum Nocebo-Effekt
Bisher machten Mediziner hormonelle Umstellungen oder Temperaturschwankungen für das Leistungstief verantwortlich. Die Schweizer Daten deuten nun stark auf einen Nocebo-Effekt hin. Weil der Begriff hierzulande fest etabliert ist, erwarten Menschen die Müdigkeit – und nehmen alltägliche Erschöpfung dann bewusster wahr.
Ein Blick über den Tellerrand bestätigt die kulturelle Prägung: Im englischsprachigen Raum existiert das Konzept in dieser Form nicht. Der Begriff „spring fever“ wird dort mit einem Energieanstieg und mehr Vitalität verbunden.
Was wirklich gegen das Stimmungstief hilft
Die Gefühle sind real, auch wenn die Ursache psychologisch ist. Gesundheitsexperten empfehlen Strategien, die Körper und Psyche aktivieren. Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung und wirkt mental ausgleichend.
Leichte Mahlzeiten entlasten den Verdauungstrakt, ausreichend Wasser unterstützt den Organismus. Wechselduschen am Morgen stimulieren das Herz-Kreislauf-System. Bei Müdigkeit tagsüber hilft ein kurzes Nickerchen von unter dreißig Minuten, ohne den Nachtschlaf zu stören.
Anzeige
Wer sich trotz Frühling oft antriebslos fühlt, kann mit gezielten Übungen gegensteuern. Orthopäde Prof. Wessinghage zeigt in seinem kostenlosen Report 17 einfache 3-Minuten-Übungen, die für spürbare Entlastung sorgen und den Körper aktivieren. Kostenlosen 3-Minuten-Plan jetzt sichern
Die Macht der Erwartung
Die Erkenntnisse unterstreichen, wie stark gesellschaftliche Narrative unsere körperliche Wahrnehmung steuern. Die Entlarvung der Frühjahrsmüdigkeit zeigt: Moderne Gesundheitsaufklärung muss auch schädliche Erwartungshaltungen dekonstruieren.
Könnte die unbegründete Erwartung einer Frühjahrsmüdigkeit sogar wirtschaftliche Auswirkungen haben? Experten sehen in der Klarstellung einen wichtigen Schritt. Betroffene können sich so mental von dem Stigma befreien und mit mehr Resilienz auf saisonale Veränderungen reagieren.
Ein neuer Umgang mit den Jahreszeiten
In Zukunft dürfte sich die Kommunikation von Medizinern und Krankenkassen wandeln. Der Begriff könnte als Krankheitsbild verschwinden, stattdessen rücken allgemeine Schlafhygiene und mentale Widerstandskraft in den Vordergrund.
Gesundheitsexperten prognostizieren: Weniger Warnungen vor der Frühjahrsmüdigkeit und mehr Betonung der positiven Aspekte des Frühlings könnten das kollektive Wohlbefinden steigern. Manchmal ist ein kritischer Blick auf alte Gesundheitsmythen der Schlüssel zu besserer Balance.
Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
» BEKB Aktie: Rekordhoch! ( Finanztrends)
» Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
» Bloom Energy Aktie: Prominente Schützenhilfe ( Finanztrends)
» Commerzbank Aktie: Millionen-Rückkauf beendet ( Finanztrends)
» BYD Aktie: Globale Expansion ( Finanztrends)
» First Solar Aktie: Insider verkaufen ( Finanztrends)
» Porsche Aktie: Richtungswechsel ( Finanztrends)
» Amadeus IT Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)
» Datagroup Aktie: Strategie gekrönt ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
- Neues Kursziel für Palfinger
- Wie Noratis, BioNTech, Klondike Gold, SolarEdge, ...
- Wie AT&S, Evotec, Aixtron, FACC, GoPro und Wireca...
- Wie Boeing, 3M, Cisco, salesforce.com, Caterpilla...
- Wie Infineon, Siemens Energy, Bayer, Scout24, SAP...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1100: ATX etwas stärker, AT&S vorne, vor Changes im ATX Five, Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
10.03.2026, 3624 Zeichen
Eine Schweizer Studie entlarvt das saisonale Tief als psychologische Selbsterfüllung. Forscher fanden keine biologischen Belege für das Phänomen – die Symptome sind real, die Ursache aber eine andere.
Überraschende Wende in der Schlafforschung
Die Grundlage liefert eine Untersuchung der Universität Basel und des Inselspitals Bern. Das Team um Chronobiologin Dr. Christine Blume analysierte über ein Jahr das Schlafverhalten von 418 Probanden. Obwohl fast die Hälfte angab, unter Frühjahrsmüdigkeit zu leiden, zeigten die objektiven Daten ein anderes Bild.
Anzeige
Mentale Fitness ab heute: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn. Dieses Gratis-PDF zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Fokus steigern und Ihre geistige Leistungsfähigkeit im Alltag gezielt unterstützen können. Gehirntraining-Ratgeber kostenlos herunterladen
Die Forscher fanden keinerlei Belege für erhöhte Tagesschläfrigkeit oder verminderte Schlafqualität im Frühling. Auch die zunehmende Tageslänge hatte keinen messbaren Einfluss auf den Erschöpfungsgrad. Wäre es ein biologisches Phänomen, hätte sich das in den Daten zeigen müssen, so das Fazit der Experten.
Vom Hormon-Mythos zum Nocebo-Effekt
Bisher machten Mediziner hormonelle Umstellungen oder Temperaturschwankungen für das Leistungstief verantwortlich. Die Schweizer Daten deuten nun stark auf einen Nocebo-Effekt hin. Weil der Begriff hierzulande fest etabliert ist, erwarten Menschen die Müdigkeit – und nehmen alltägliche Erschöpfung dann bewusster wahr.
Ein Blick über den Tellerrand bestätigt die kulturelle Prägung: Im englischsprachigen Raum existiert das Konzept in dieser Form nicht. Der Begriff „spring fever“ wird dort mit einem Energieanstieg und mehr Vitalität verbunden.
Was wirklich gegen das Stimmungstief hilft
Die Gefühle sind real, auch wenn die Ursache psychologisch ist. Gesundheitsexperten empfehlen Strategien, die Körper und Psyche aktivieren. Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung und wirkt mental ausgleichend.
Leichte Mahlzeiten entlasten den Verdauungstrakt, ausreichend Wasser unterstützt den Organismus. Wechselduschen am Morgen stimulieren das Herz-Kreislauf-System. Bei Müdigkeit tagsüber hilft ein kurzes Nickerchen von unter dreißig Minuten, ohne den Nachtschlaf zu stören.
Anzeige
Wer sich trotz Frühling oft antriebslos fühlt, kann mit gezielten Übungen gegensteuern. Orthopäde Prof. Wessinghage zeigt in seinem kostenlosen Report 17 einfache 3-Minuten-Übungen, die für spürbare Entlastung sorgen und den Körper aktivieren. Kostenlosen 3-Minuten-Plan jetzt sichern
Die Macht der Erwartung
Die Erkenntnisse unterstreichen, wie stark gesellschaftliche Narrative unsere körperliche Wahrnehmung steuern. Die Entlarvung der Frühjahrsmüdigkeit zeigt: Moderne Gesundheitsaufklärung muss auch schädliche Erwartungshaltungen dekonstruieren.
Könnte die unbegründete Erwartung einer Frühjahrsmüdigkeit sogar wirtschaftliche Auswirkungen haben? Experten sehen in der Klarstellung einen wichtigen Schritt. Betroffene können sich so mental von dem Stigma befreien und mit mehr Resilienz auf saisonale Veränderungen reagieren.
Ein neuer Umgang mit den Jahreszeiten
In Zukunft dürfte sich die Kommunikation von Medizinern und Krankenkassen wandeln. Der Begriff könnte als Krankheitsbild verschwinden, stattdessen rücken allgemeine Schlafhygiene und mentale Widerstandskraft in den Vordergrund.
Gesundheitsexperten prognostizieren: Weniger Warnungen vor der Frühjahrsmüdigkeit und mehr Betonung der positiven Aspekte des Frühlings könnten das kollektive Wohlbefinden steigern. Manchmal ist ein kritischer Blick auf alte Gesundheitsmythen der Schlüssel zu besserer Balance.
Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
» BEKB Aktie: Rekordhoch! ( Finanztrends)
» Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
» Bloom Energy Aktie: Prominente Schützenhilfe ( Finanztrends)
» Commerzbank Aktie: Millionen-Rückkauf beendet ( Finanztrends)
» BYD Aktie: Globale Expansion ( Finanztrends)
» First Solar Aktie: Insider verkaufen ( Finanztrends)
» Porsche Aktie: Richtungswechsel ( Finanztrends)
» Amadeus IT Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)
» Datagroup Aktie: Strategie gekrönt ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
- Neues Kursziel für Palfinger
- Wie Noratis, BioNTech, Klondike Gold, SolarEdge, ...
- Wie AT&S, Evotec, Aixtron, FACC, GoPro und Wireca...
- Wie Boeing, 3M, Cisco, salesforce.com, Caterpilla...
- Wie Infineon, Siemens Energy, Bayer, Scout24, SAP...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1100: ATX etwas stärker, AT&S vorne, vor Changes im ATX Five, Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture