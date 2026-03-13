SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)

13.03.2026, 2505 Zeichen

Ein Granateinschlag auf dem gecharterten Containerschiff „Source Blessing“ führt Anlegern die geopolitischen Risiken im Nahen Osten erneut vor Augen. Zwar konnte die Besatzung den Brand nach dem Vorfall am Donnerstag schnell löschen, doch die physische Bedrohung auf den Weltmeeren bleibt ein treibender Kostenfaktor für die Logistikbranche.

Geopolitische Risiken belasten Betrieb

Der Vorfall ereignete sich westlich der Straße von Hormus, einem der kritischsten Nadelöhre des Welthandels. Das unter liberianischer Flagge fahrende Schiff wurde von einem Projektil getroffen, was die ohnehin angespannte Sicherheitslage in der Region weiter verschärft. Für Reedereien wie Hapag-Lloyd bedeuten solche Ereignisse oft kostspielige Umwege über das Kap der Guten Hoffnung, um gefährdete Zonen zu meiden.

Diese operativen Anpassungen führen zwangsläufig zu längeren Reisezeiten und steigenden Ausgaben für Treibstoff sowie Versicherungen. Hapag-Lloyd musste zuletzt bereits mehrfach Services anpassen oder vorübergehend aussetzen, um die Sicherheit von Crew und Fracht zu gewährleisten.

Aktie trotzt dem kurzfristigen Druck

An der Börse reagierte das Papier zuletzt empfindlich auf die Nachrichtenlage. Innerhalb der vergangenen sieben Tage verzeichnete der Titel einen Rückgang von rund 6,8 Prozent. Dennoch zeigt sich die Aktie im längerfristigen Kontext stabil: Mit einem aktuellen Kurs von 133,70 Euro notiert sie weiterhin über dem 200-Tage-Durchschnitt von 122,30 Euro. Seit Jahresbeginn steht für Anleger ein Plus von knapp 15 Prozent zu Buche.

Bilanzvorlage rückt näher

Wie stark die geopolitischen Spannungen und die damit verbundenen Mehrkosten die Ertragslage tatsächlich beeinflussen, wird sich am 26. März 2026 zeigen. An diesem Tag veröffentlicht der Hamburger Konzern seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2025. Neben den finalen Kennzahlen wird vor allem der Ausblick des Managements auf die Stabilität der globalen Lieferketten im laufenden Geschäftsjahr über die weitere Kursrichtung entscheiden.

Die neusten Hapag-Lloyd-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hapag-Lloyd-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hapag-Lloyd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Anzeige

    Anzeige

    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


