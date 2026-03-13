SNCF zieht umstrittenen Stil-Leitfaden nach Shitstorm zurück ( Finanztrends)

13.03.2026, 5118 Zeichen

Die französische Bahn musste einen 40-seitigen Dresscode für Mitarbeiter zurückziehen – Gewerkschaften prangerten Sexismus und Bodyshaming an. Der Vorfall wirft grundsätzliche Fragen zum Persönlichkeitsrecht am Arbeitsplatz in ganz Europa auf.

Was der „Elegance-Guide“ wirklich forderte

Das interne Dokument mit dem Titel TGV InOui Elegance Guide ging weit über eine normale Uniformvorschrift hinaus. Es enthielt detaillierte Schminktipps und spezifische Kleidertricks, die auf verschiedene Körpertypen zugeschnitten waren. Frauen mit einer „dreieckigen“ Figur wurde etwa geraten, enge Röcke zu vermeiden und stattdessen Schulterpolster zu tragen, um die Silhouette „auszubalancieren“. Männern mit „runderer“ Statur empfahl der Leitfaden dunkle Oberteile und Hüften bedeckende Jacken, um „schlanker“ zu wirken. Das Ziel laut SNCF: Alle kundennahen Mitarbeiter sollten die ästhetischen Vorgaben des Unternehmens erfüllen und ihre Körperform „visuell korrigieren“.

Anzeige

Der Fall der SNCF zeigt, wie schnell interne Richtlinien die Grenzen des Erlaubten überschreiten können. Um rechtssichere Arbeitsverträge und Nebenabreden zu gestalten, die vor Gericht bestehen, bietet dieser kostenlose Ratgeber 19 fertige Muster-Formulierungen. Rechtssichere Muster-Formulierungen jetzt kostenlos herunterladen

Gewerkschaften sprechen von einer „Schande“

Die Reaktion der Mitarbeitervertretungen ließ nicht lange auf sich warten. Die Gewerkschaft Sud-Rail führte den Protest an und verurteilte die Kategorisierung von Körperformen als sexistisch und „fatphob“. Der Kern der Kritik: Ein Arbeitsvertrag verpflichte zum Tragen einer Uniform, gebe dem Arbeitgeber aber kein Recht, ästhetische Anforderungen zu stellen, die den natürlichen Körperbau bewerteten. Die Gewerkschaft nannte das Dokument eine „Schande“ und sah darin einen Rückfall in die Corporate-Standards der 1960er Jahre. Die Frage, die sich stellt: Wo endet das berechtigte Interesse des Unternehmens am Erscheinungsbild und wo beginnt die unzulässige Regulierung der Persönlichkeit?

Schneller Rückzug und interne Ermittlungen

Angesichts des öffentlichen und internen Shitstorms am 11. und 12. März 2026 reagierte das SNCF-Management schnell. Alain Krakovitch, Leiter des Fernverkehrs, ordnete die sofortige Entfernung des Leitfadens von den internen Servern an. Offiziell hieß es, es handele sich um ein nicht autorisiertes Arbeitsdokument, das versehentlich veröffentlicht worden sei. Die Bahngesellschaft distanzierte sich von den Inhalten und startete eine interne Untersuchung. Wie konnte ein derart sensibles Papier ohne Freigabe der Führungsebene an die Belegschaft gelangen? Die Antwort darauf steht noch aus.

Europäische Rechtslage: Ein schmaler Grat

Der Fall berührt einen neuralgischen Punkt im europäischen Arbeitsrecht, der auch für deutsche Unternehmen relevant ist. Grundsätzlich dürfen Arbeitgeber aus Sicherheitsgründen oder zur einheitlichen Wiedererkennung strenge Kleidervorschriften erlassen. Die Vorgabe von Make-up oder Ratschläge zur „Optischen Optimierung“ der Figur überschreiten jedoch regelmäßig die Grenze zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Juristen sind sich einig: Wäre der SNCF-Leitfaden offiziell durchgesetzt worden, hätte er vor Gericht kaum Bestand gehabt. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder des Aussehens ist auch in Frankreich und Deutschland klar verboten.

Anzeige

Wenn Unternehmen ihre Mitbestimmungsrechte oder betriebliche Vereinbarungen falsch einschätzen, drohen teure Rechtsstreitigkeiten mit den Sozialpartnern. Erfahren Sie im kostenlosen E-Book, wie Sie Ihre Rechte bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen rechtssicher durchsetzen. Leitfaden zu Mitbestimmungsrechten nach § 87 BetrVG sichern

Analyse: Ein Lehrstück für Personalabteilungen

Der Sektor Transport und Gastgewerbe hat historisch Schwierigkeiten, Markenästhetik und moderne Inklusivität in Einklang zu bringen. Der Wettbewerbsdruck ist hoch – Konkurrenten wie das italienische Trenitalia buhlen um Passagiere. Dennoch: Der Versuch, körperliche Attribute bis ins Detail zu reglementieren, ist eine Hochrisikostrategie. Der SNCF-Vorfall ist ein Lehrstück für HR-Abteilungen in ganz Europa. Er zeigt die Notwendigkeit, dass Diversity-Beauftragte alle Kommunikation zum Mitarbeiter-Erscheinungsbild prüfen müssen. Zugleich demonstriert die schnelle Mobilisierung der Bahn-Gewerkschaften die anhaltende Macht der Sozialpartner, um Übergriffe von Konzernen im digitalen Zeitalter zu stoppen – wo interne Papiere sekundenschnell zur PR-Krise werden können.

Konsequenzen und Ausblick

Kurzfristig wird die interne Untersuchung der SNCF wohl zu strengeren Freigabeprozessen für HR-Publikationen führen. Die Gewerkschaften werden wachsam bleiben und könnten Tarifvertragsklauseln fordern, die Bodyshaming explizit ausschließen. Langfristig dürfte der Skandal viele europäische Unternehmen veranlassen, ihre eigenen Dresscodes still zu überprüfen. In einem angespannten Arbeitsmarkt, in dem das Wohlbefinden der Mitarbeiter zentral ist, wird der Weg zu einem professionellen Markenauftritt über inklusive Uniform-Designs führen – und nicht über restriktive Stil-Diktate.

(13.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner VBV

Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...