SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

TotalEnergies Aktie: Krieg als Rückenwind ( Finanztrends)

13.03.2026, 3063 Zeichen

Der Nahostkonflikt zwingt TotalEnergies zu Produktionsdrosselungen – und beschert dem Konzern gleichzeitig einen unerwarteten finanziellen Puffer. Eine paradoxe Situation, die Anleger genau beobachten.

15 Prozent weniger Förderung – vorerst

Die Förderung in Katar, im Irak und vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ist eingestellt oder wird schrittweise heruntergefahren. In Summe entspricht das rund 15 Prozent der gesamten Konzernproduktion. Immerhin: Die Onshore-Aktivitäten in den Emiraten laufen weiter, der Einbruch ist also kein Totalausfall.

Der entscheidende Dämpfer für allzu große Sorgen kommt vom Ölpreis selbst. Brent-Rohöl notiert aktuell bei rund 97 Dollar je Barrel – ein kräftiger Sprung gegenüber den etwa 73 Dollar Ende Februar, noch vor dem Angriff auf den Iran. Laut Unternehmensangaben reicht bereits ein Preisaufschlag von 8 Dollar je Barrel aus, um den ausgefallenen Cashflow aus den betroffenen Regionen vollständig zu kompensieren. Mit dem aktuellen Preisniveau liegt dieser Puffer um ein Vielfaches über dem Notwendigen.

Libyen als strategisches Gegengewicht

Während Nahost kurzfristig für Unsicherheit sorgt, setzt TotalEnergies gleichzeitig auf Wachstum aus anderen Regionen. Seit dem 28. Februar läuft das Mabruk-Ölfeld in Libyen wieder. Die Anlage, an der der Konzern mit 37,5 Prozent beteiligt ist, war seit 2011 außer Betrieb. Eine neue Produktionseinheit mit einer Kapazität von 25.000 Barrel täglich wurde in weniger als zwei Jahren errichtet – ein bemerkenswert zügiger Projektabschluss.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TotalEnergies SE?

Libyen spielt für TotalEnergies ohnehin eine wachsende Rolle. In 2025 lag die dortige Tagesproduktion bei durchschnittlich 113.000 Barrel Öläquivalent. Der Wiederanlauf von Mabruk sowie die kürzlich vereinbarte Verlängerung der Waha-Konzessionen unterstreichen das langfristige Engagement in dem nordafrikanischen Land – und liefern günstig produziertes, emissionsarmes Öl, das zur angestrebten Produktionssteigerung von drei Prozent jährlich bis 2030 beitragen soll.

Geopolitik schreibt die Börsenstory

Das Bild für TotalEnergies ist derzeit zweigeteilt: operativer Stress durch den Konflikt im Nahen Osten auf der einen Seite, ein deutlich höherer Ölpreis und neue Produktionskapazitäten in Libyen auf der anderen. Solange Brent über der 80-Dollar-Marke verweilt, dürften die Förderausfälle finanziell kaum ins Gewicht fallen. Dreht die Lage im Nahostkonflikt – sei es durch eine Eskalation oder eine überraschend schnelle Deeskalation – ändert sich die Rechnung für die Aktie entsprechend schnell.

Anzeige

TotalEnergies SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TotalEnergies SE-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten TotalEnergies SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TotalEnergies SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TotalEnergies SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Strabag
    Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation

    Der Staat? Verdient nachträglich dort mit, wenn jemand Gewinne gemacht hat. Verluste lässt man den Leuten selbst. Das ist natürlich die beste Strategie. Bei den ÖBAG-Unternehmen schwächt man die In...

    Books josefchladek.com

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    13.03.2026, 3063 Zeichen

    Der Nahostkonflikt zwingt TotalEnergies zu Produktionsdrosselungen – und beschert dem Konzern gleichzeitig einen unerwarteten finanziellen Puffer. Eine paradoxe Situation, die Anleger genau beobachten.

    15 Prozent weniger Förderung – vorerst

    Die Förderung in Katar, im Irak und vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ist eingestellt oder wird schrittweise heruntergefahren. In Summe entspricht das rund 15 Prozent der gesamten Konzernproduktion. Immerhin: Die Onshore-Aktivitäten in den Emiraten laufen weiter, der Einbruch ist also kein Totalausfall.

    Der entscheidende Dämpfer für allzu große Sorgen kommt vom Ölpreis selbst. Brent-Rohöl notiert aktuell bei rund 97 Dollar je Barrel – ein kräftiger Sprung gegenüber den etwa 73 Dollar Ende Februar, noch vor dem Angriff auf den Iran. Laut Unternehmensangaben reicht bereits ein Preisaufschlag von 8 Dollar je Barrel aus, um den ausgefallenen Cashflow aus den betroffenen Regionen vollständig zu kompensieren. Mit dem aktuellen Preisniveau liegt dieser Puffer um ein Vielfaches über dem Notwendigen.

    Libyen als strategisches Gegengewicht

    Während Nahost kurzfristig für Unsicherheit sorgt, setzt TotalEnergies gleichzeitig auf Wachstum aus anderen Regionen. Seit dem 28. Februar läuft das Mabruk-Ölfeld in Libyen wieder. Die Anlage, an der der Konzern mit 37,5 Prozent beteiligt ist, war seit 2011 außer Betrieb. Eine neue Produktionseinheit mit einer Kapazität von 25.000 Barrel täglich wurde in weniger als zwei Jahren errichtet – ein bemerkenswert zügiger Projektabschluss.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TotalEnergies SE?

    Libyen spielt für TotalEnergies ohnehin eine wachsende Rolle. In 2025 lag die dortige Tagesproduktion bei durchschnittlich 113.000 Barrel Öläquivalent. Der Wiederanlauf von Mabruk sowie die kürzlich vereinbarte Verlängerung der Waha-Konzessionen unterstreichen das langfristige Engagement in dem nordafrikanischen Land – und liefern günstig produziertes, emissionsarmes Öl, das zur angestrebten Produktionssteigerung von drei Prozent jährlich bis 2030 beitragen soll.

    Geopolitik schreibt die Börsenstory

    Das Bild für TotalEnergies ist derzeit zweigeteilt: operativer Stress durch den Konflikt im Nahen Osten auf der einen Seite, ein deutlich höherer Ölpreis und neue Produktionskapazitäten in Libyen auf der anderen. Solange Brent über der 80-Dollar-Marke verweilt, dürften die Förderausfälle finanziell kaum ins Gewicht fallen. Dreht die Lage im Nahostkonflikt – sei es durch eine Eskalation oder eine überraschend schnelle Deeskalation – ändert sich die Rechnung für die Aktie entsprechend schnell.

    Anzeige

    TotalEnergies SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TotalEnergies SE-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

    Die neusten TotalEnergies SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TotalEnergies SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    TotalEnergies SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (13.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Kathrein Privatbank
    Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

    » Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

    » Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

    » Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

    » Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

    » Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

    » Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
    Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Strabag
      Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation

      Der Staat? Verdient nachträglich dort mit, wenn jemand Gewinne gemacht hat. Verluste lässt man den Leuten selbst. Das ist natürlich die beste Strategie. Bei den ÖBAG-Unternehmen schwächt man die In...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de