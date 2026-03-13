TotalEnergies Aktie: Krieg als Rückenwind ( Finanztrends)
3063 Zeichen
Der Nahostkonflikt zwingt TotalEnergies zu Produktionsdrosselungen – und beschert dem Konzern gleichzeitig einen unerwarteten finanziellen Puffer. Eine paradoxe Situation, die Anleger genau beobachten.
15 Prozent weniger Förderung – vorerst
Die Förderung in Katar, im Irak und vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ist eingestellt oder wird schrittweise heruntergefahren. In Summe entspricht das rund 15 Prozent der gesamten Konzernproduktion. Immerhin: Die Onshore-Aktivitäten in den Emiraten laufen weiter, der Einbruch ist also kein Totalausfall.
Der entscheidende Dämpfer für allzu große Sorgen kommt vom Ölpreis selbst. Brent-Rohöl notiert aktuell bei rund 97 Dollar je Barrel – ein kräftiger Sprung gegenüber den etwa 73 Dollar Ende Februar, noch vor dem Angriff auf den Iran. Laut Unternehmensangaben reicht bereits ein Preisaufschlag von 8 Dollar je Barrel aus, um den ausgefallenen Cashflow aus den betroffenen Regionen vollständig zu kompensieren. Mit dem aktuellen Preisniveau liegt dieser Puffer um ein Vielfaches über dem Notwendigen.
Libyen als strategisches Gegengewicht
Während Nahost kurzfristig für Unsicherheit sorgt, setzt TotalEnergies gleichzeitig auf Wachstum aus anderen Regionen. Seit dem 28. Februar läuft das Mabruk-Ölfeld in Libyen wieder. Die Anlage, an der der Konzern mit 37,5 Prozent beteiligt ist, war seit 2011 außer Betrieb. Eine neue Produktionseinheit mit einer Kapazität von 25.000 Barrel täglich wurde in weniger als zwei Jahren errichtet – ein bemerkenswert zügiger Projektabschluss.
Libyen spielt für TotalEnergies ohnehin eine wachsende Rolle. In 2025 lag die dortige Tagesproduktion bei durchschnittlich 113.000 Barrel Öläquivalent. Der Wiederanlauf von Mabruk sowie die kürzlich vereinbarte Verlängerung der Waha-Konzessionen unterstreichen das langfristige Engagement in dem nordafrikanischen Land – und liefern günstig produziertes, emissionsarmes Öl, das zur angestrebten Produktionssteigerung von drei Prozent jährlich bis 2030 beitragen soll.
Geopolitik schreibt die Börsenstory
Das Bild für TotalEnergies ist derzeit zweigeteilt: operativer Stress durch den Konflikt im Nahen Osten auf der einen Seite, ein deutlich höherer Ölpreis und neue Produktionskapazitäten in Libyen auf der anderen. Solange Brent über der 80-Dollar-Marke verweilt, dürften die Förderausfälle finanziell kaum ins Gewicht fallen. Dreht die Lage im Nahostkonflikt – sei es durch eine Eskalation oder eine überraschend schnelle Deeskalation – ändert sich die Rechnung für die Aktie entsprechend schnell.
