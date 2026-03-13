Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)

13.03.2026, 3070 Zeichen

Der chinesische Roboter-Spezialist Ubtech Robotics ordnet seine Unternehmensstruktur neu. Mit dem Erwerb eines großen Aktienpakets an einem in Shenzhen gelisteten Unternehmen sichert sich der Konzern die Kontrolle über eine weitere Börsenplattform. Bemerkenswert ist dabei vor allem, was das Management in den nächsten drei Jahren explizit nicht tun will.

Abschluss der ersten Transaktion

Am Mittwoch schloss Ubtech den Erwerb eines Anteils von 29,99 Prozent an der Fenglong Co., Ltd. offiziell ab. Nachdem die Börse in Shenzhen die Transaktion bestätigte, wurden gut 65,5 Millionen A-Aktien auf das Konto des Roboterbauers übertragen. Da der Verkäufer zusätzlich auf bestimmte Stimmrechte verzichtet, steigt Ubtech zum kontrollierenden Aktionär auf. Ein weiteres Übernahmeangebot für zusätzliche 13,02 Prozent der Anteile steht derzeit noch aus und muss erst noch finalisiert werden.

Konservative Strategie trotz Zukauf

Obwohl sich das Unternehmen die Kontrolle gesichert hat, bremst das Management weitreichende Integrationsfantasien sofort ein. Ubtech plant, in den kommenden 36 Monaten keine eigenen Vermögenswerte in die neu kontrollierte Gesellschaft einzubringen oder größere Umstrukturierungen vorzunehmen.

Dieser konservative Ansatz fällt in eine Phase, in der die Kommerzialisierung humanoider Roboter spürbar an Fahrt aufnimmt. Der Konzern konzentriert sich parallel auf sein operatives Geschäft und bereitet die Auslieferung von 500 Einheiten des neuen Walker S2-Modells für die intelligente Fertigung vor. Marktbeobachter werten den Zukauf der Börsenplattform als strategischen Schritt, um Ressourcen für die langfristige Hardware-Entwicklung in einem wachsenden chinesischen Marktumfeld zu bündeln.

Skepsis am Markt

An der Börse in Hongkong reagierten Anleger auf die jüngsten Entwicklungen eher zurückhaltend. Am Donnerstag kam es zu einem größeren, bärisch geprägten Blockhandel über knapp 426.000 Aktien zu einem Kurs von 107,80 Hongkong-Dollar (HKD). Das Papier beendete den Handelstag schließlich mit einem Minus von zwei Prozent. Aktuell bewertet der Markt den Roboterhersteller mit rund 55,37 Milliarden HKD. Die Analysten von TipRanks führen die Aktie derzeit mit einer Verkaufsempfehlung, sehen das Kursziel aber bei 135,00 HKD.

Zum Wochenausklang am heutigen Freitag steht Ubtech somit vor einer doppelten operativen Aufgabe. Das Management verwaltet ab sofort die neue Position als Mehrheitsaktionär im Shenzhen-Handelsumfeld, während gleichzeitig die Auslieferung der aktuellen Roboter-Generation im Kerngeschäft anläuft.

(13.03.2026)

