SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Resilienz-Forschungsoffensive startet mit Millionen-Förderung ( Finanztrends)

10.03.2026, 4133 Zeichen

Ein staatlicher Forschungsverbund startet diese Woche mit 730.000 Euro, um die psychische Gesundheit von Studierenden zu stärken. Zeitgleich veröffentlicht die Techniker Krankenkasse (TK) alarmierende Zahlen zum Dauerstress bei Professoren. Die Botschaft ist klar: Mentale Widerstandskraft wird zur Chefsache an Hochschulen und in Unternehmen.

Anzeige

Ob im Studium oder im Beruf – wer dauerhaft unter Strom steht, riskiert seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Dieser kostenlose Guide bietet 5 Sofortmaßnahmen und praktische Übungen, um dem Hamsterrad zu entkommen und wieder eine gesunde Balance zu finden. Gratis E-Book: Stressfrei produktiv herunterladen

Studierende im Fokus der Forschung

Das Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG) hat unter Leitung der Universitätsmedizin Halle seine Arbeit aufgenommen. Bis Mitte 2028 will das Projekt mit Bundesmitteln Risiken früh erkennen und bestehende Resilienzprogramme verbessern. Hintergrund sind besorgniserregende Zahlen: In manchen Fächern leidet ein Viertel der Studierenden unter depressiven Symptomen, ein Drittel hat Angststörungen.

„Unser Ziel ist es, passgenaue Programme zu entwickeln“, erklärt Professor Dr. Oliver Tüscher, einer der Koordinatoren. Dafür werten Forscher der Charité Berlin und der LMU München internationale Studien aus und kombinieren sie mit Versorgungsdaten. Über die Plattform „DigiHero“ sollen zusätzlich bundesweit Teilnehmer gewonnen werden. Parallel starten erste Hochschulen mit der Praxis: Die Hochschule Kempten bildet derzeit Studierende zu mentalen Ersthelfern aus.

Professoren und Helferberufe am Limit

Dass das Problem nicht mit dem Examen endet, zeigt die neue PROFESS-Studie der TK. Demnach leiden knapp zwei Drittel der Professorinnen und Professoren in Deutschland häufig oder dauerhaft unter Stress. „Die Gesundheit des Personals ist eine zentrale Aufgabe der Hochschulsteuerung“, betont ein TK-Vertreter. Sie beeinflusse die Leistungsfähigkeit des gesamten Wissenschaftssystems.

Ein ähnlich düsteres Bild zeichnen Branchenpublikationen für helfende Berufe. Therapeuten, Berater und Coaches kämpfen mit digitaler Erschöpfung. Der Druck, ständig emotional präsent zu sein und gleichzeitig eine Flut digitaler Anforderungen zu bewältigen, wächst. Experten sehen darin kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein strukturelles Problem. Sie fordern spezielle Fortbildungen zur digitalen Resilienz.

Anzeige

Ein gesundes Arbeitsklima und echte Entlastung hängen maßgeblich davon ab, wie Aufgaben priorisiert und Teams geführt werden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Praxisleitfaden, wie Sie als Führungskraft Demotivatoren erkennen und die Leistungsfähigkeit Ihres Teams nachhaltig fördern. Kostenlosen Leitfaden zur Mitarbeiterentwicklung sichern

Vom Wochenendseminar zur Strukturfrage

Die Zeiten kurzer Stressbewältigungskurse sind vorbei. Heute setzen Institutionen auf ganzheitliche Ansätze. Die TK unterstützt über hundert Projekte, die Gesundheitsmanagement fest in Lehre und Arbeitskultur verankern sollen. Moderne Trainings umfassen die Steuerung der eigenen Stresskurve, Konfliktlösungsstrategien und den Aufbau einer stabilen Haltung gegenüber ständigem Wandel.

Personalexperten nutzen Resilienz zunehmend als strategischen Hebel. Durch Teamentwicklung und Buddy-Systeme sollen sichere Arbeitsumfelder entstehen, in denen Teams Krisen gemeinsam bewältigen. Die Verantwortung für die mentale Gesundheit liegt nicht mehr allein beim Einzelnen.

Ein neuer Wettbewerbsfaktor entsteht

Die Investitionen in psychische Widerstandskraft verändern den Markt. Resilienz gilt nicht mehr nur als Soft Skill, sondern als Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Karriere. Für Hochschulen und Unternehmen wird eine gesunde Kultur zum entscheidenden Faktor im Kampf um Fachkräfte und zur Senkung von Abbrecherquoten.

Institutionen, die früh investieren, haben langfristig die Nase vorn: Sie verzeichnen geringere Ausfallzeiten und mehr Innovationskraft. Die simple Erkenntnis, dass Prävention billiger ist als die Behandlung von Langzeitschäden, befeuert den Boom bei Weiterbildungen im Stressmanagement. Die Resilienz-Offensive ist in vollem Gange.


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
Downgrade für voestalpine-Aktie
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 4133 Zeichen

    Ein staatlicher Forschungsverbund startet diese Woche mit 730.000 Euro, um die psychische Gesundheit von Studierenden zu stärken. Zeitgleich veröffentlicht die Techniker Krankenkasse (TK) alarmierende Zahlen zum Dauerstress bei Professoren. Die Botschaft ist klar: Mentale Widerstandskraft wird zur Chefsache an Hochschulen und in Unternehmen.

    Anzeige

    Ob im Studium oder im Beruf – wer dauerhaft unter Strom steht, riskiert seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Dieser kostenlose Guide bietet 5 Sofortmaßnahmen und praktische Übungen, um dem Hamsterrad zu entkommen und wieder eine gesunde Balance zu finden. Gratis E-Book: Stressfrei produktiv herunterladen

    Studierende im Fokus der Forschung

    Das Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG) hat unter Leitung der Universitätsmedizin Halle seine Arbeit aufgenommen. Bis Mitte 2028 will das Projekt mit Bundesmitteln Risiken früh erkennen und bestehende Resilienzprogramme verbessern. Hintergrund sind besorgniserregende Zahlen: In manchen Fächern leidet ein Viertel der Studierenden unter depressiven Symptomen, ein Drittel hat Angststörungen.

    „Unser Ziel ist es, passgenaue Programme zu entwickeln“, erklärt Professor Dr. Oliver Tüscher, einer der Koordinatoren. Dafür werten Forscher der Charité Berlin und der LMU München internationale Studien aus und kombinieren sie mit Versorgungsdaten. Über die Plattform „DigiHero“ sollen zusätzlich bundesweit Teilnehmer gewonnen werden. Parallel starten erste Hochschulen mit der Praxis: Die Hochschule Kempten bildet derzeit Studierende zu mentalen Ersthelfern aus.

    Professoren und Helferberufe am Limit

    Dass das Problem nicht mit dem Examen endet, zeigt die neue PROFESS-Studie der TK. Demnach leiden knapp zwei Drittel der Professorinnen und Professoren in Deutschland häufig oder dauerhaft unter Stress. „Die Gesundheit des Personals ist eine zentrale Aufgabe der Hochschulsteuerung“, betont ein TK-Vertreter. Sie beeinflusse die Leistungsfähigkeit des gesamten Wissenschaftssystems.

    Ein ähnlich düsteres Bild zeichnen Branchenpublikationen für helfende Berufe. Therapeuten, Berater und Coaches kämpfen mit digitaler Erschöpfung. Der Druck, ständig emotional präsent zu sein und gleichzeitig eine Flut digitaler Anforderungen zu bewältigen, wächst. Experten sehen darin kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein strukturelles Problem. Sie fordern spezielle Fortbildungen zur digitalen Resilienz.

    Anzeige

    Ein gesundes Arbeitsklima und echte Entlastung hängen maßgeblich davon ab, wie Aufgaben priorisiert und Teams geführt werden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Praxisleitfaden, wie Sie als Führungskraft Demotivatoren erkennen und die Leistungsfähigkeit Ihres Teams nachhaltig fördern. Kostenlosen Leitfaden zur Mitarbeiterentwicklung sichern

    Vom Wochenendseminar zur Strukturfrage

    Die Zeiten kurzer Stressbewältigungskurse sind vorbei. Heute setzen Institutionen auf ganzheitliche Ansätze. Die TK unterstützt über hundert Projekte, die Gesundheitsmanagement fest in Lehre und Arbeitskultur verankern sollen. Moderne Trainings umfassen die Steuerung der eigenen Stresskurve, Konfliktlösungsstrategien und den Aufbau einer stabilen Haltung gegenüber ständigem Wandel.

    Personalexperten nutzen Resilienz zunehmend als strategischen Hebel. Durch Teamentwicklung und Buddy-Systeme sollen sichere Arbeitsumfelder entstehen, in denen Teams Krisen gemeinsam bewältigen. Die Verantwortung für die mentale Gesundheit liegt nicht mehr allein beim Einzelnen.

    Ein neuer Wettbewerbsfaktor entsteht

    Die Investitionen in psychische Widerstandskraft verändern den Markt. Resilienz gilt nicht mehr nur als Soft Skill, sondern als Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Karriere. Für Hochschulen und Unternehmen wird eine gesunde Kultur zum entscheidenden Faktor im Kampf um Fachkräfte und zur Senkung von Abbrecherquoten.

    Institutionen, die früh investieren, haben langfristig die Nase vorn: Sie verzeichnen geringere Ausfallzeiten und mehr Innovationskraft. Die simple Erkenntnis, dass Prävention billiger ist als die Behandlung von Langzeitschäden, befeuert den Boom bei Weiterbildungen im Stressmanagement. Die Resilienz-Offensive ist in vollem Gange.


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Porr
    Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

    » Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de