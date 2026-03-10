Resilienz-Forschungsoffensive startet mit Millionen-Förderung ( Finanztrends)

10.03.2026, 4133 Zeichen

Ein staatlicher Forschungsverbund startet diese Woche mit 730.000 Euro, um die psychische Gesundheit von Studierenden zu stärken. Zeitgleich veröffentlicht die Techniker Krankenkasse (TK) alarmierende Zahlen zum Dauerstress bei Professoren. Die Botschaft ist klar: Mentale Widerstandskraft wird zur Chefsache an Hochschulen und in Unternehmen.

Anzeige

Ob im Studium oder im Beruf – wer dauerhaft unter Strom steht, riskiert seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Dieser kostenlose Guide bietet 5 Sofortmaßnahmen und praktische Übungen, um dem Hamsterrad zu entkommen und wieder eine gesunde Balance zu finden. Gratis E-Book: Stressfrei produktiv herunterladen

Studierende im Fokus der Forschung

Das Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG) hat unter Leitung der Universitätsmedizin Halle seine Arbeit aufgenommen. Bis Mitte 2028 will das Projekt mit Bundesmitteln Risiken früh erkennen und bestehende Resilienzprogramme verbessern. Hintergrund sind besorgniserregende Zahlen: In manchen Fächern leidet ein Viertel der Studierenden unter depressiven Symptomen, ein Drittel hat Angststörungen.

„Unser Ziel ist es, passgenaue Programme zu entwickeln“, erklärt Professor Dr. Oliver Tüscher, einer der Koordinatoren. Dafür werten Forscher der Charité Berlin und der LMU München internationale Studien aus und kombinieren sie mit Versorgungsdaten. Über die Plattform „DigiHero“ sollen zusätzlich bundesweit Teilnehmer gewonnen werden. Parallel starten erste Hochschulen mit der Praxis: Die Hochschule Kempten bildet derzeit Studierende zu mentalen Ersthelfern aus.

Professoren und Helferberufe am Limit

Dass das Problem nicht mit dem Examen endet, zeigt die neue PROFESS-Studie der TK. Demnach leiden knapp zwei Drittel der Professorinnen und Professoren in Deutschland häufig oder dauerhaft unter Stress. „Die Gesundheit des Personals ist eine zentrale Aufgabe der Hochschulsteuerung“, betont ein TK-Vertreter. Sie beeinflusse die Leistungsfähigkeit des gesamten Wissenschaftssystems.

Ein ähnlich düsteres Bild zeichnen Branchenpublikationen für helfende Berufe. Therapeuten, Berater und Coaches kämpfen mit digitaler Erschöpfung. Der Druck, ständig emotional präsent zu sein und gleichzeitig eine Flut digitaler Anforderungen zu bewältigen, wächst. Experten sehen darin kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein strukturelles Problem. Sie fordern spezielle Fortbildungen zur digitalen Resilienz.

Anzeige

Ein gesundes Arbeitsklima und echte Entlastung hängen maßgeblich davon ab, wie Aufgaben priorisiert und Teams geführt werden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Praxisleitfaden, wie Sie als Führungskraft Demotivatoren erkennen und die Leistungsfähigkeit Ihres Teams nachhaltig fördern. Kostenlosen Leitfaden zur Mitarbeiterentwicklung sichern

Vom Wochenendseminar zur Strukturfrage

Die Zeiten kurzer Stressbewältigungskurse sind vorbei. Heute setzen Institutionen auf ganzheitliche Ansätze. Die TK unterstützt über hundert Projekte, die Gesundheitsmanagement fest in Lehre und Arbeitskultur verankern sollen. Moderne Trainings umfassen die Steuerung der eigenen Stresskurve, Konfliktlösungsstrategien und den Aufbau einer stabilen Haltung gegenüber ständigem Wandel.

Personalexperten nutzen Resilienz zunehmend als strategischen Hebel. Durch Teamentwicklung und Buddy-Systeme sollen sichere Arbeitsumfelder entstehen, in denen Teams Krisen gemeinsam bewältigen. Die Verantwortung für die mentale Gesundheit liegt nicht mehr allein beim Einzelnen.

Ein neuer Wettbewerbsfaktor entsteht

Die Investitionen in psychische Widerstandskraft verändern den Markt. Resilienz gilt nicht mehr nur als Soft Skill, sondern als Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Karriere. Für Hochschulen und Unternehmen wird eine gesunde Kultur zum entscheidenden Faktor im Kampf um Fachkräfte und zur Senkung von Abbrecherquoten.

Institutionen, die früh investieren, haben langfristig die Nase vorn: Sie verzeichnen geringere Ausfallzeiten und mehr Innovationskraft. Die simple Erkenntnis, dass Prävention billiger ist als die Behandlung von Langzeitschäden, befeuert den Boom bei Weiterbildungen im Stressmanagement. Die Resilienz-Offensive ist in vollem Gange.

(10.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Porr

Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)