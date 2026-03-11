Commerzbank Aktie: Millionen-Rückkauf beendet ( Finanztrends)

11.03.2026, 3485 Zeichen

Die Commerzbank liefert ab bei der geplanten Kapitalrückgabe. Mitten in einer Phase geopolitischer Unsicherheiten und schwelender Übernahmefantasien durch die italienische UniCredit hat das Frankfurter Institut sein sechstes Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Doch reicht diese Maßnahme aus, um den zuletzt schwächelnden Kurs wieder nachhaltig anzuschieben?

Starke Zahlen als Fundament

Am vergangenen Montag beendete die Bank den Erwerb von knapp 15,7 Millionen eigenen Anteilscheinen über die Börse. Das finanzielle Volumen beläuft sich auf beachtliche 524 Millionen Euro. Durch die anschließende Einziehung dieser Papiere reduziert sich die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien, was den theoretischen Wert der verbleibenden Anteile steigert.

Die Basis für dieses groß angelegte Programm lieferte das starke Geschäftsjahr 2025. Mit einem operativen Rekordergebnis von 4,5 Milliarden Euro – ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und einer zweistelligen Eigenkapitalrendite demonstrierte das Institut operative Stärke. Flankierend zum nun beendeten Rückkauf plant der Vorstand, auf der kommenden Hauptversammlung eine Rekorddividende vorzuschlagen.

Makro-Sorgen belasten den Kurs

Trotz dieser fundamental positiven Nachrichtenlage aus dem operativen Geschäft steht das Papier aktuell unter Druck. Der Schlusskurs vom Dienstag lag bei 31,52 Euro, was einem spürbaren Rückgang von gut 11 Prozent auf Sicht der letzten 30 Tage entspricht. Auch seit Jahresanfang steht ein Minus von 13,67 Prozent zu Buche.

Verantwortlich für diese Diskrepanz zwischen Rekordgewinnen und Kursrückgängen ist ein herausforderndes Marktumfeld. Geopolitische Spannungen im Iran und die Sorge vor einem Energiepreisschock durch steigende Öl- und Gasnotierungen belasten die Stimmung am europäischen Aktienmarkt. Da die Commerzbank als führender Finanzierer des deutschen Mittelstands rund 30 Prozent des heimischen Außenhandels abwickelt, reagieren Marktteilnehmer äußerst sensibel. Marktbeobachter kalkulieren bereits mögliche Zweitrundeneffekte ein, sollten heimische Industrieunternehmen durch dauerhaft hohe Energiekosten in Schieflage geraten.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Commerzbank ?

Charttechnik und Ausblick

Diese konjunkturellen Bedenken spiegeln sich auch im Chartbild wider. Der Kurs ist zuletzt unter wichtige Unterstützungslinien gerutscht. Mit einem Abstand von gut acht Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt (34,34 Euro) und knapp vier Prozent zur 200-Tage-Linie (32,74 Euro) hat sich die kurzfristige technische Lage eingetrübt.

Dennoch bleibt die langfristige Perspektive mit einem Kursplus von fast 39 Prozent auf Zwölf-Monats-Sicht intakt. Die weitere Entwicklung der Aktie hängt nun maßgeblich davon ab, ob die robuste Ertragslage und die Aussicht auf die Rekorddividende die aktuellen konjunkturellen Sorgen überwiegen können. Spätestens auf der anstehenden Hauptversammlung wird sich zeigen, wie die Aktionäre den strikten Kurs der Eigenständigkeit und die geplanten Wachstumsschritte im Schweizer Markt bewerten.

Anzeige

Commerzbank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Commerzbank-Analyse vom 11. März liefert die Antwort:

Die neusten Commerzbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Commerzbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Commerzbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(11.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Polytec

Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)