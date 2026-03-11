SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Commerzbank Aktie: Millionen-Rückkauf beendet ( Finanztrends)

11.03.2026, 3485 Zeichen

Die Commerzbank liefert ab bei der geplanten Kapitalrückgabe. Mitten in einer Phase geopolitischer Unsicherheiten und schwelender Übernahmefantasien durch die italienische UniCredit hat das Frankfurter Institut sein sechstes Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Doch reicht diese Maßnahme aus, um den zuletzt schwächelnden Kurs wieder nachhaltig anzuschieben?

Starke Zahlen als Fundament

Am vergangenen Montag beendete die Bank den Erwerb von knapp 15,7 Millionen eigenen Anteilscheinen über die Börse. Das finanzielle Volumen beläuft sich auf beachtliche 524 Millionen Euro. Durch die anschließende Einziehung dieser Papiere reduziert sich die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien, was den theoretischen Wert der verbleibenden Anteile steigert.

Die Basis für dieses groß angelegte Programm lieferte das starke Geschäftsjahr 2025. Mit einem operativen Rekordergebnis von 4,5 Milliarden Euro – ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und einer zweistelligen Eigenkapitalrendite demonstrierte das Institut operative Stärke. Flankierend zum nun beendeten Rückkauf plant der Vorstand, auf der kommenden Hauptversammlung eine Rekorddividende vorzuschlagen.

Makro-Sorgen belasten den Kurs

Trotz dieser fundamental positiven Nachrichtenlage aus dem operativen Geschäft steht das Papier aktuell unter Druck. Der Schlusskurs vom Dienstag lag bei 31,52 Euro, was einem spürbaren Rückgang von gut 11 Prozent auf Sicht der letzten 30 Tage entspricht. Auch seit Jahresanfang steht ein Minus von 13,67 Prozent zu Buche.

Verantwortlich für diese Diskrepanz zwischen Rekordgewinnen und Kursrückgängen ist ein herausforderndes Marktumfeld. Geopolitische Spannungen im Iran und die Sorge vor einem Energiepreisschock durch steigende Öl- und Gasnotierungen belasten die Stimmung am europäischen Aktienmarkt. Da die Commerzbank als führender Finanzierer des deutschen Mittelstands rund 30 Prozent des heimischen Außenhandels abwickelt, reagieren Marktteilnehmer äußerst sensibel. Marktbeobachter kalkulieren bereits mögliche Zweitrundeneffekte ein, sollten heimische Industrieunternehmen durch dauerhaft hohe Energiekosten in Schieflage geraten.

Charttechnik und Ausblick

Diese konjunkturellen Bedenken spiegeln sich auch im Chartbild wider. Der Kurs ist zuletzt unter wichtige Unterstützungslinien gerutscht. Mit einem Abstand von gut acht Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt (34,34 Euro) und knapp vier Prozent zur 200-Tage-Linie (32,74 Euro) hat sich die kurzfristige technische Lage eingetrübt.

Dennoch bleibt die langfristige Perspektive mit einem Kursplus von fast 39 Prozent auf Zwölf-Monats-Sicht intakt. Die weitere Entwicklung der Aktie hängt nun maßgeblich davon ab, ob die robuste Ertragslage und die Aussicht auf die Rekorddividende die aktuellen konjunkturellen Sorgen überwiegen können. Spätestens auf der anstehenden Hauptversammlung wird sich zeigen, wie die Aktionäre den strikten Kurs der Eigenständigkeit und die geplanten Wachstumsschritte im Schweizer Markt bewerten.

(11.03.2026)

