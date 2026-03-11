Bloom Energy Aktie: Prominente Schützenhilfe ( Finanztrends)

11.03.2026, 3264 Zeichen

Ein geplatztes Milliardenprojekt in Texas sorgte bei Investoren von Bloom Energy kurzzeitig für tiefe Sorgenfalten. Nachdem Oracle und OpenAI ihre Pläne für ein riesiges KI-Rechenzentrum auf Eis legten, schien ein wichtiger potenzieller Auftrag wegzubrechen. Doch anstatt eines dauerhaften Einbruchs traten über das Wochenende prompt neue Tech-Giganten auf den Plan, um die Entwicklung des Standorts zu sichern.

Ursprünglich löste die Absage des sogenannten Stargate-Campus in Abilene erhebliche Bedenken aus. Da KI-Rechenzentren enorme Mengen an Strom benötigen, fürchtete der Markt einen direkten Rückgang der Nachfrage nach den netzunabhängigen Energiesystemen von Bloom Energy. Die Folge war ein deutlicher Kursrutsch am vergangenen Freitag. Die Stimmung drehte sich jedoch rasant, als bekannt wurde, dass Meta Platforms in Verhandlungen getreten ist, um den verlassenen Standort zu übernehmen. Begleitet wird dieser Schritt von Nvidia: Der Chipentwickler treibt die Gespräche aktiv voran und hat bereits eine Kaution von 150 Millionen US-Dollar hinterlegt, um die Infrastruktur für sein Hardware-Ökosystem abzusichern.

Profiteur des KI-Booms

Diese rasche Wendung, gepaart mit Metas geplanten KI-Investitionen von 135 Milliarden US-Dollar für 2026, beruhigte die Anleger und trieb den Kurs zu Wochenbeginn unter extrem hohem Handelsvolumen wieder stark nach oben. Die heftigen Ausschläge der letzten Tage reihen sich in eine ohnehin außergewöhnliche Marktphase für den Brennstoffzellenhersteller ein. Allein auf Sicht der vergangenen zwölf Monate verzeichnet das Papier einen Wertzuwachs von über 483 Prozent und ging gestern bei 133,48 Euro aus dem Handel. Große Technologiekonzerne greifen zunehmend auf diese Systeme zurück, um langwierige Wartezeiten beim Anschluss an das öffentliche Stromnetz zu umgehen und ihre energieintensiven KI-Anwendungen schnell in Betrieb zu nehmen.

Die Herausforderung der Umsetzung

Finanziell ist das Unternehmen mit einem Auftragsbestand von 20 Milliarden US-Dollar und einem Finanzierungsrahmen über 5 Milliarden US-Dollar mit Brookfield Asset Management stark aufgestellt. Das Management hob zudem kürzlich die Umsatzprognose für das Jahr 2026 auf 3,1 bis 3,3 Milliarden US-Dollar an. Um diese Ziele zu erreichen, soll die jährliche Produktionskapazität bis Ende 2026 auf zwei Gigawatt verdoppelt werden.

Die eigentliche Hürde für Bloom Energy liegt nun in der operativen Logistik. Wie die jüngsten Turbulenzen rund um den Campus in Texas gezeigt haben, bleiben projektspezifische Engpässe und die schnelle Skalierung der Produktion die zentralen Risiken. Das Unternehmen muss in den kommenden Quartalen beweisen, dass es den massiven Auftragsbestand reibungslos abarbeiten und in tatsächliche Umsätze umwandeln kann.

(11.03.2026)

