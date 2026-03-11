SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Apple Fitness+ startet in den Niederlanden ( Finanztrends)

11.03.2026, 3483 Zeichen

Apple Fitness+ ist ab sofort in den Niederlanden verfügbar. Der Dienst startete im Rahmen der größten internationalen Expansionswelle seit seinem Bestehen und erreicht nun insgesamt 49 Länder. Für 9,99 Euro monatlich erhalten niederländische Nutzer Zugriff auf Tausende Workouts.

Lokalisierung mit KI-Stimmen und K-Pop

Um internationale Nutzer besser anzusprechen, setzt Apple erstmals auf digital generierte Synchronisationen. Hunderte Workouts wurden mit KI-Stimmen, basierend auf den originalen Trainern, in Sprachen wie Spanisch und Deutsch vertont. In den Niederlanden sind die Videos auf Englisch mit Untertiteln verfügbar.

Anzeige

Um die neuen Fitness-Funktionen auf Ihrem iPhone optimal zu nutzen, hilft ein sicherer Umgang mit der Apple-Technik. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Einsteigern Schritt für Schritt, wie sie ihr Gerät und wichtige Apps mühelos bedienen. Kostenloses iPhone-Starterpaket jetzt sichern

Das musikalische Angebot wurde zudem um K-Pop erweitert. Nutzer benötigen ein iPhone 8 oder neuer sowie idealerweise eine Apple Watch ab Series 3, um alle Funktionen wie die Live-Anzeige von Herzfrequenz und Kalorienverbrauch nutzen zu können.

Neue Programme für mehr Konstanz

Anfang des Jahres führte Apple vier neue mehrwöchige Trainingsprogramme ein. Sie sollen die tägliche Workout-Wahl erleichtern und die Motivation steigern. Dazu gehört „Make Your Fitness Comeback“ für Wiedereinsteiger mit kurzen, zehnminütigen Einheiten.

Ein weiteres Programm baut in vier Wochen eine regelmäßige Yoga-Routine auf. Für Fortgeschrittene bietet „Back-to-Back Strength and HIIT“ intensive Kombinationen ohne Pausen. Begleitet werden die Programme von neuen „Artist Spotlight“-Workouts zu Musik von Stars wie KAROL G.

Anzeige

Wer neben digitalen Workouts gezielt an seiner Kraft arbeiten möchte, findet in diesem Experten-Leitfaden hocheffiziente Übungen für zu Hause. Erfahren Sie, wie Sie mit nur 6 Übungen Ihre Fitness steigern und Schmerzen vorbeugen – ganz ohne Fitnessstudio. Gratis-Ratgeber für effektives Krafttraining anfordern

Studie: Neujahrsvorsätze halten oft

Aktuelle Daten der „Apple Heart and Movement Study“ untermauern den Nutzen des Ökosystems. Eine Analyse von rund 100.000 Teilnehmern zeigt: Die gesteigerte Aktivität im Januar blieb bei den meisten erhalten.

Fast 80 Prozent derjenigen, die mehr trainierten, hielten das Niveau bis Ende Januar. Sogar 90 Prozent dieser Gruppe blieben bis in den März hinein aktiv. Das widerlegt den Mythos vom schnellen Scheitern der Neujahrsvorsätze.

Integration schafft Kundenbindung

Die Expansion von Fitness+ spiegelt einen Branchentrend wider: weg von isolierten Videos, hin zu ganzheitlichen Ökosystemen. Die nahtlose Verzahnung mit Apple Watch und Health-App schafft eine hohe Wechselbarriere.

Funktionen wie der „Burn Bar“, der den eigenen Fortschritt anonym mit anderen vergleicht, bedienen den Wunsch nach messbaren Erlebnissen. Partnerschaften, etwa mit Strava, sollen externe Fitness-Communitys ins Apple-Ökosystem integrieren.

Wartet ein KI-Gesundheitscoach?

Trotz des Erfolgs wird die Zukunft von Fitness+ intern diskutiert. Branchenberichte spekulieren über einen möglichen neuen Service namens „Health+“. Dieser soll stark auf KI setzen und personalisierte Gesundheitscoachings anbieten.

Wird Fitness+ also eigenständig bleiben, in einen KI-Dienst integriert oder transformiert? Das bleibt abzuwarten. Für niederländische Nutzer beginnt jetzt erstmal das Training mit einer der am besten integrierten Fitness-Plattformen.


(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
Dad.at schafft Depotgebühren ab
Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
    Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 0.84%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Zumtobel(1), Kontron(1)
    Smeilinho zu Porr
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck

    Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...

    Books josefchladek.com

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    11.03.2026, 3483 Zeichen

    Apple Fitness+ ist ab sofort in den Niederlanden verfügbar. Der Dienst startete im Rahmen der größten internationalen Expansionswelle seit seinem Bestehen und erreicht nun insgesamt 49 Länder. Für 9,99 Euro monatlich erhalten niederländische Nutzer Zugriff auf Tausende Workouts.

    Lokalisierung mit KI-Stimmen und K-Pop

    Um internationale Nutzer besser anzusprechen, setzt Apple erstmals auf digital generierte Synchronisationen. Hunderte Workouts wurden mit KI-Stimmen, basierend auf den originalen Trainern, in Sprachen wie Spanisch und Deutsch vertont. In den Niederlanden sind die Videos auf Englisch mit Untertiteln verfügbar.

    Anzeige

    Um die neuen Fitness-Funktionen auf Ihrem iPhone optimal zu nutzen, hilft ein sicherer Umgang mit der Apple-Technik. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Einsteigern Schritt für Schritt, wie sie ihr Gerät und wichtige Apps mühelos bedienen. Kostenloses iPhone-Starterpaket jetzt sichern

    Das musikalische Angebot wurde zudem um K-Pop erweitert. Nutzer benötigen ein iPhone 8 oder neuer sowie idealerweise eine Apple Watch ab Series 3, um alle Funktionen wie die Live-Anzeige von Herzfrequenz und Kalorienverbrauch nutzen zu können.

    Neue Programme für mehr Konstanz

    Anfang des Jahres führte Apple vier neue mehrwöchige Trainingsprogramme ein. Sie sollen die tägliche Workout-Wahl erleichtern und die Motivation steigern. Dazu gehört „Make Your Fitness Comeback“ für Wiedereinsteiger mit kurzen, zehnminütigen Einheiten.

    Ein weiteres Programm baut in vier Wochen eine regelmäßige Yoga-Routine auf. Für Fortgeschrittene bietet „Back-to-Back Strength and HIIT“ intensive Kombinationen ohne Pausen. Begleitet werden die Programme von neuen „Artist Spotlight“-Workouts zu Musik von Stars wie KAROL G.

    Anzeige

    Wer neben digitalen Workouts gezielt an seiner Kraft arbeiten möchte, findet in diesem Experten-Leitfaden hocheffiziente Übungen für zu Hause. Erfahren Sie, wie Sie mit nur 6 Übungen Ihre Fitness steigern und Schmerzen vorbeugen – ganz ohne Fitnessstudio. Gratis-Ratgeber für effektives Krafttraining anfordern

    Studie: Neujahrsvorsätze halten oft

    Aktuelle Daten der „Apple Heart and Movement Study“ untermauern den Nutzen des Ökosystems. Eine Analyse von rund 100.000 Teilnehmern zeigt: Die gesteigerte Aktivität im Januar blieb bei den meisten erhalten.

    Fast 80 Prozent derjenigen, die mehr trainierten, hielten das Niveau bis Ende Januar. Sogar 90 Prozent dieser Gruppe blieben bis in den März hinein aktiv. Das widerlegt den Mythos vom schnellen Scheitern der Neujahrsvorsätze.

    Integration schafft Kundenbindung

    Die Expansion von Fitness+ spiegelt einen Branchentrend wider: weg von isolierten Videos, hin zu ganzheitlichen Ökosystemen. Die nahtlose Verzahnung mit Apple Watch und Health-App schafft eine hohe Wechselbarriere.

    Funktionen wie der „Burn Bar“, der den eigenen Fortschritt anonym mit anderen vergleicht, bedienen den Wunsch nach messbaren Erlebnissen. Partnerschaften, etwa mit Strava, sollen externe Fitness-Communitys ins Apple-Ökosystem integrieren.

    Wartet ein KI-Gesundheitscoach?

    Trotz des Erfolgs wird die Zukunft von Fitness+ intern diskutiert. Branchenberichte spekulieren über einen möglichen neuen Service namens „Health+“. Dieser soll stark auf KI setzen und personalisierte Gesundheitscoachings anbieten.

    Wird Fitness+ also eigenständig bleiben, in einen KI-Dienst integriert oder transformiert? Das bleibt abzuwarten. Für niederländische Nutzer beginnt jetzt erstmal das Training mit einer der am besten integrierten Fitness-Plattformen.


    (11.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

    » Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

    » PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

    » (Christian Drastil)

    » Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

    » Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

    » Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

    » Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

    » Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
    Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
    Dad.at schafft Depotgebühren ab
    Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
      Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 0.84%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Zumtobel(1), Kontron(1)
      Smeilinho zu Porr
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck

      Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de