Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

RTL Aktie: Radikaler Sparkurs ( Finanztrends)

11.03.2026, 2936 Zeichen

Der Medienkonzern RTL steckt in einem tiefgreifenden Umbruch. Während das Unternehmen auf der einen Seite hunderte Stellen streicht, fließen gleichzeitig Millionen in exklusive TV-Stars. Dieser riskante Spagat soll die schwindenden Werbeeinnahmen im klassischen Fernsehen kompensieren und den Konzern im harten Wettbewerb mit Streaming-Diensten absichern.

Werbekrise erzwingt Stellenabbau

Die Ursache für den harten Schnitt liegt in einer anhaltenden Schwäche des Kerngeschäfts. Seit 2019 sind die Werbeeinnahmen um 20 Prozent zurückgegangen, da Marketingbudgets zunehmend zu digitalen Konkurrenten abwandern. Um die Kostenbasis zu senken und finanzielle Spielräume für die digitale Transformation zu schaffen, streicht das Management nun 600 Vollzeitstellen.

Die Reduzierung der Belegschaft soll die operativen Abläufe verschlanken. Das freigewordene Kapital wird dringend benötigt, um in einem konsolidierenden Medienmarkt handlungsfähig zu bleiben und gezielt in neue Formate investieren zu können.

Millionen für das Programm

Trotz dieses strikten Sparkurses nimmt RTL viel Geld für exklusive Inhalte in die Hand. Im Zentrum der Strategie steht ein auf fünf Jahre angelegter Vertrag mit dem Entertainer Stefan Raab, dessen Volumen auf 90 Millionen Euro geschätzt wird. Bereits an diesem Samstag, dem 14. März 2026, startet das neue Format „Wer weiß wie wann was war?“. Mit dieser Investition will der Sender die zuletzt schwächelnden Quoten am Wochenende wiederbeleben.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass die etablierten Formate dem Sender zumindest eine stabile Basis bieten. Am vergangenen Montag erreichte der Dauerbrenner „Wer wird Millionär?“ einen Marktanteil von 13,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Exakt denselben Wert erzielte das VOX-Format „Die Höhle der Löwen“.

Skepsis am Aktienmarkt

An der Börse wird der Konzernumbau dennoch mit Zurückhaltung betrachtet. Nach einem Kursrückgang von knapp fünf Prozent im letzten Monat schloss das Papier gestern bei 35,20 Euro. Mit einem RSI-Wert von 14,5 gilt der Titel technisch gesehen derzeit als stark überverkauft, was den hohen Druck auf die Aktie in den vergangenen Wochen unterstreicht.

Ob sich die teure Content-Strategie auszahlt, wird sich sehr bald zeigen. Die Einschaltquoten der neuen Raab-Show an den kommenden beiden Wochenenden liefern dem Management und den Anlegern einen ersten konkreten Beweis, ob die Millionen-Investition den gewünschten Umschwung im Zuschauermarkt bringen kann.

(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

    Smeilinho zu Porr
