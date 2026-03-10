SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Sinocare Aktie: Expansion läuft ( Finanztrends)

10.03.2026, 2678 Zeichen

Sinocare treibt seine Wachstumsstrategie im Bereich der Diabetes-Diagnostik konsequent voran. Nach dem Abschluss eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms und wichtigen Produktzulassungen festigt das Unternehmen seine Position im globalen Markt. Kann die verstärkte Präsenz in Europa nun den entscheidenden Impuls für die weitere Entwicklung liefern?

Aktienrückkauf und Zulassungserfolge

Mitte Februar schloss Sinocare sein jüngstes Aktienrückkaufprogramm erfolgreich ab. Insgesamt wurden 15.755.261 eigene Anteile zurückerworben, was die Kapitalstruktur des Unternehmens stärkt. Parallel zur finanziellen Optimierung verzeichnete die operative Ebene Fortschritte: Allein im Februar sicherte sich das Unternehmen fünf neue Registrierungszertifikate für medizinische Geräte.

Diese Entwicklungen folgen auf positive klinische Daten für das iCan i3-System zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM), die im Januar veröffentlicht wurden. Eine US-europäische Zulassungsstudie bescheinigte dem System eine hohe Messgenauigkeit und eine zuverlässige Haftungsrate der Sensoren.

Fokus auf den europäischen Markt

Ein zentraler Wachstumstreiber ist die internationale Vermarktung der CGM-Produktlinie. Mit der erhaltenen MDR-CE-Zertifizierung in Europa und einer neuen Vertriebsvereinbarung für die dritte CGM-Generation bereitet Sinocare den Boden für eine stärkere Marktpräsenz außerhalb Chinas. Diese Expansion ist eine Reaktion auf den steigenden Bedarf an modernen Diagnoselösungen für chronische Erkrankungen.

Struktureller Rückenwind in China

Trotz der internationalen Ambitionen bleibt der chinesische Heimatmarkt das Fundament. Eine alternde Bevölkerung und der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur sorgen dort für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Systemen zur Blutzuckerselbstkontrolle. Sinocare konnte hier zuletzt steigende Absatzzahlen auf den großen E-Commerce-Plattformen verzeichnen.

Die kommenden Finanzberichte werden Aufschluss darüber geben, wie effizient das Unternehmen die neuen Zulassungen und den europäischen Markteintritt in konkrete Umsatzsteigerungen übersetzt. Besonders die Skalierung der CGM-Sparte wird für die Bewertung der operativen Leistungsfähigkeit entscheidend sein.

(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)


PIR-Zeichnungsprodukte
    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    PIR-Zeichnungsprodukte
