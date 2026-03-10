SLB Aktie: Ölpreis-Schock verdaut ( Finanztrends)

10.03.2026, 3069 Zeichen

Der massive Preissturz beim Rohöl am 10. März stellt Energiedienstleister vor eine Zerreißprobe. Während der Brent-Preis von seinen Höchstständen massiv auf ein Niveau unter 90 US-Dollar korrigierte, zeigt sich die SLB Aktie am Dienstag mit einem minimalen Plus von 0,12 Prozent stabil. Doch hinter der Kulisse tobt ein strategisches Tauziehen großer institutioneller Investoren um die richtige Positionierung.

Institutionelle Investoren uneinig

Aktuelle Mitteilungen offenbaren gegensätzliche Strategien namhafter Marktteilnehmer. Während die Korea Investment Corp ihren Bestand um 6,4 Prozent reduzierte, strich die Capital Group ihre Position sogar drastisch um 32 Prozent zusammen. Im Gegensatz dazu nutzte die Schweizerische Nationalbank die Volatilität für einen deutlichen Zukauf und erhöhte ihre Beteiligung um 5,1 Prozent auf nun über 4,3 Millionen Aktien.

Diese Umschichtungen spiegeln die Unsicherheit über die künftige Nachfrage im Energiesektor wider. Kann die strategische Neuausrichtung des Konzerns die schwankenden Rohstoffpreise kompensieren? Marktbeobachter werten die Käufe der Schweizerischen Nationalbank als Vertrauensbeweis in die langfristige Substanz, während die Verkäufe der Capital Group auf kurzfristige Gewinnmitnahmen nach der Rally seit Jahresbeginn hindeuten könnten.

Fokus auf Technologie und KI

Trotz der Turbulenzen an den Terminmärkten hält das Management an seinen Zielen für 2026 fest. Ein zentraler Pfeiler ist die Integration von ChampionX, die im laufenden Jahr rund 1,8 Milliarden US-Dollar zum angestrebten Gesamtumsatz von bis zu 37,7 Milliarden US-Dollar beisteuern soll. SLB forciert dabei den Wandel hin zu margenstarken digitalen Lösungen und KI-gestützter Produktion, um die Abhängigkeit von rein zyklischen Bohraktivitäten zu verringern.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SLB ?

Mit einem aktuellen Kurs von 40,55 Euro liegt die Aktie seit Jahresanfang noch immer rund 18 Prozent im Plus. Dennoch mahnen technische Indikatoren zur Vorsicht. Der Relative-Stärke-Index (RSI) markiert mit 72,4 Punkten einen überkauften Zustand. Zudem notiert das Papier aktuell rund 1,4 Prozent unter seinem 50-Tage-Durchschnitt von 41,14 Euro, was die kurzfristige Suche nach einem stabilen Boden erschwert.

Entscheidend für den weiteren Kursverlauf bleibt die Verteidigung der psychologisch wichtigen Marke von 40 Euro. Sollte sich der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, liegt der Fokus der Anleger primär auf der operativen Marge der neuen Technologie-Sparte. Konkrete Details hierzu werden mit der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen erwartet, die den Erfolg der ChampionX-Integration belegen müssen.

Anzeige

SLB-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SLB-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten SLB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SLB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SLB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(10.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)