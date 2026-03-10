SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

SLB Aktie: Ölpreis-Schock verdaut ( Finanztrends)

10.03.2026, 3069 Zeichen

Der massive Preissturz beim Rohöl am 10. März stellt Energiedienstleister vor eine Zerreißprobe. Während der Brent-Preis von seinen Höchstständen massiv auf ein Niveau unter 90 US-Dollar korrigierte, zeigt sich die SLB Aktie am Dienstag mit einem minimalen Plus von 0,12 Prozent stabil. Doch hinter der Kulisse tobt ein strategisches Tauziehen großer institutioneller Investoren um die richtige Positionierung.

Institutionelle Investoren uneinig

Aktuelle Mitteilungen offenbaren gegensätzliche Strategien namhafter Marktteilnehmer. Während die Korea Investment Corp ihren Bestand um 6,4 Prozent reduzierte, strich die Capital Group ihre Position sogar drastisch um 32 Prozent zusammen. Im Gegensatz dazu nutzte die Schweizerische Nationalbank die Volatilität für einen deutlichen Zukauf und erhöhte ihre Beteiligung um 5,1 Prozent auf nun über 4,3 Millionen Aktien.

Diese Umschichtungen spiegeln die Unsicherheit über die künftige Nachfrage im Energiesektor wider. Kann die strategische Neuausrichtung des Konzerns die schwankenden Rohstoffpreise kompensieren? Marktbeobachter werten die Käufe der Schweizerischen Nationalbank als Vertrauensbeweis in die langfristige Substanz, während die Verkäufe der Capital Group auf kurzfristige Gewinnmitnahmen nach der Rally seit Jahresbeginn hindeuten könnten.

Fokus auf Technologie und KI

Trotz der Turbulenzen an den Terminmärkten hält das Management an seinen Zielen für 2026 fest. Ein zentraler Pfeiler ist die Integration von ChampionX, die im laufenden Jahr rund 1,8 Milliarden US-Dollar zum angestrebten Gesamtumsatz von bis zu 37,7 Milliarden US-Dollar beisteuern soll. SLB forciert dabei den Wandel hin zu margenstarken digitalen Lösungen und KI-gestützter Produktion, um die Abhängigkeit von rein zyklischen Bohraktivitäten zu verringern.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SLB?

Mit einem aktuellen Kurs von 40,55 Euro liegt die Aktie seit Jahresanfang noch immer rund 18 Prozent im Plus. Dennoch mahnen technische Indikatoren zur Vorsicht. Der Relative-Stärke-Index (RSI) markiert mit 72,4 Punkten einen überkauften Zustand. Zudem notiert das Papier aktuell rund 1,4 Prozent unter seinem 50-Tage-Durchschnitt von 41,14 Euro, was die kurzfristige Suche nach einem stabilen Boden erschwert.

Entscheidend für den weiteren Kursverlauf bleibt die Verteidigung der psychologisch wichtigen Marke von 40 Euro. Sollte sich der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, liegt der Fokus der Anleger primär auf der operativen Marge der neuen Technologie-Sparte. Konkrete Details hierzu werden mit der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen erwartet, die den Erfolg der ChampionX-Integration belegen müssen.

Anzeige

SLB-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SLB-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten SLB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SLB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SLB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

    Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 3069 Zeichen

    Der massive Preissturz beim Rohöl am 10. März stellt Energiedienstleister vor eine Zerreißprobe. Während der Brent-Preis von seinen Höchstständen massiv auf ein Niveau unter 90 US-Dollar korrigierte, zeigt sich die SLB Aktie am Dienstag mit einem minimalen Plus von 0,12 Prozent stabil. Doch hinter der Kulisse tobt ein strategisches Tauziehen großer institutioneller Investoren um die richtige Positionierung.

    Institutionelle Investoren uneinig

    Aktuelle Mitteilungen offenbaren gegensätzliche Strategien namhafter Marktteilnehmer. Während die Korea Investment Corp ihren Bestand um 6,4 Prozent reduzierte, strich die Capital Group ihre Position sogar drastisch um 32 Prozent zusammen. Im Gegensatz dazu nutzte die Schweizerische Nationalbank die Volatilität für einen deutlichen Zukauf und erhöhte ihre Beteiligung um 5,1 Prozent auf nun über 4,3 Millionen Aktien.

    Diese Umschichtungen spiegeln die Unsicherheit über die künftige Nachfrage im Energiesektor wider. Kann die strategische Neuausrichtung des Konzerns die schwankenden Rohstoffpreise kompensieren? Marktbeobachter werten die Käufe der Schweizerischen Nationalbank als Vertrauensbeweis in die langfristige Substanz, während die Verkäufe der Capital Group auf kurzfristige Gewinnmitnahmen nach der Rally seit Jahresbeginn hindeuten könnten.

    Fokus auf Technologie und KI

    Trotz der Turbulenzen an den Terminmärkten hält das Management an seinen Zielen für 2026 fest. Ein zentraler Pfeiler ist die Integration von ChampionX, die im laufenden Jahr rund 1,8 Milliarden US-Dollar zum angestrebten Gesamtumsatz von bis zu 37,7 Milliarden US-Dollar beisteuern soll. SLB forciert dabei den Wandel hin zu margenstarken digitalen Lösungen und KI-gestützter Produktion, um die Abhängigkeit von rein zyklischen Bohraktivitäten zu verringern.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SLB?

    Mit einem aktuellen Kurs von 40,55 Euro liegt die Aktie seit Jahresanfang noch immer rund 18 Prozent im Plus. Dennoch mahnen technische Indikatoren zur Vorsicht. Der Relative-Stärke-Index (RSI) markiert mit 72,4 Punkten einen überkauften Zustand. Zudem notiert das Papier aktuell rund 1,4 Prozent unter seinem 50-Tage-Durchschnitt von 41,14 Euro, was die kurzfristige Suche nach einem stabilen Boden erschwert.

    Entscheidend für den weiteren Kursverlauf bleibt die Verteidigung der psychologisch wichtigen Marke von 40 Euro. Sollte sich der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, liegt der Fokus der Anleger primär auf der operativen Marge der neuen Technologie-Sparte. Konkrete Details hierzu werden mit der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen erwartet, die den Erfolg der ChampionX-Integration belegen müssen.

    Anzeige

    SLB-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SLB-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

    Die neusten SLB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SLB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    SLB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

      Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

      Books josefchladek.com

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de