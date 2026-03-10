SLB Aktie: Ölpreis-Schock verdaut ( Finanztrends)
Der massive Preissturz beim Rohöl am 10. März stellt Energiedienstleister vor eine Zerreißprobe. Während der Brent-Preis von seinen Höchstständen massiv auf ein Niveau unter 90 US-Dollar korrigierte, zeigt sich die SLB Aktie am Dienstag mit einem minimalen Plus von 0,12 Prozent stabil. Doch hinter der Kulisse tobt ein strategisches Tauziehen großer institutioneller Investoren um die richtige Positionierung.
Institutionelle Investoren uneinig
Aktuelle Mitteilungen offenbaren gegensätzliche Strategien namhafter Marktteilnehmer. Während die Korea Investment Corp ihren Bestand um 6,4 Prozent reduzierte, strich die Capital Group ihre Position sogar drastisch um 32 Prozent zusammen. Im Gegensatz dazu nutzte die Schweizerische Nationalbank die Volatilität für einen deutlichen Zukauf und erhöhte ihre Beteiligung um 5,1 Prozent auf nun über 4,3 Millionen Aktien.
Diese Umschichtungen spiegeln die Unsicherheit über die künftige Nachfrage im Energiesektor wider. Kann die strategische Neuausrichtung des Konzerns die schwankenden Rohstoffpreise kompensieren? Marktbeobachter werten die Käufe der Schweizerischen Nationalbank als Vertrauensbeweis in die langfristige Substanz, während die Verkäufe der Capital Group auf kurzfristige Gewinnmitnahmen nach der Rally seit Jahresbeginn hindeuten könnten.
Fokus auf Technologie und KI
Trotz der Turbulenzen an den Terminmärkten hält das Management an seinen Zielen für 2026 fest. Ein zentraler Pfeiler ist die Integration von ChampionX, die im laufenden Jahr rund 1,8 Milliarden US-Dollar zum angestrebten Gesamtumsatz von bis zu 37,7 Milliarden US-Dollar beisteuern soll. SLB forciert dabei den Wandel hin zu margenstarken digitalen Lösungen und KI-gestützter Produktion, um die Abhängigkeit von rein zyklischen Bohraktivitäten zu verringern.
Mit einem aktuellen Kurs von 40,55 Euro liegt die Aktie seit Jahresanfang noch immer rund 18 Prozent im Plus. Dennoch mahnen technische Indikatoren zur Vorsicht. Der Relative-Stärke-Index (RSI) markiert mit 72,4 Punkten einen überkauften Zustand. Zudem notiert das Papier aktuell rund 1,4 Prozent unter seinem 50-Tage-Durchschnitt von 41,14 Euro, was die kurzfristige Suche nach einem stabilen Boden erschwert.
Entscheidend für den weiteren Kursverlauf bleibt die Verteidigung der psychologisch wichtigen Marke von 40 Euro. Sollte sich der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, liegt der Fokus der Anleger primär auf der operativen Marge der neuen Technologie-Sparte. Konkrete Details hierzu werden mit der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen erwartet, die den Erfolg der ChampionX-Integration belegen müssen.
