Autonomes Fahren: China fordert klare Herstellerhaftung ( Finanztrends)

Autonomes Fahren: China fordert klare Herstellerhaftung
11.03.2026
Die Debatte um die Haftung beim autonomen Fahren hat eine kritische Wende erreicht. Chinas Autoindustrie drängt darauf, die rechtlich unklare Stufe 3 zu überspringen und direkt vollautonome Systeme einzuführen. Diese Forderung stellt auch Deutschlands Pioniergesetze auf den Prüfstand.
Warum Stufe 3 zum Stolperstein wird
Das Kernproblem der hochautomatisierten Stufe 3 ist die geteilte Verantwortung. Bei einem Unfall muss geklärt werden, ob Mensch oder Maschine in der kritischen Sekunde die Kontrolle hatte. Diese Grauzone blockiert nach Ansicht führender Hersteller wie Xiaomi und XPeng die Kommerzialisierung. Sie schlugen dem Nationalen Volkskongress Anfang März 2026 ein neues Modell vor: den direkten Sprung zur Stufe 4.
Bei vollautonomen Fahrzeugen der Stufe 4 liegt die Haftung eindeutig beim Hersteller oder Softwareentwickler. Die chinesischen Vorschläge fordern ein dediziertes Versicherungssystem und einen einheitlichen Rechtsrahmen. Aus juristischer Sicht sind die Verantwortlichkeiten bei Stufe 2 (Fahrer) und Stufe 4 (Hersteller) klar. Nur Stufe 3 mit ihrem komplexen Übergabeprozess bleibt ein juristisches Minenfeld.
Deutschlands Gesetze im internationalen Vergleich
Deutschland gilt als Vorreiter in der Gesetzgebung. Bereits 2017 erlaubte eine Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVG) hochautomatisiertes Fahren der Stufe 3. 2021 folgte der nächste Pionierschritt: Die Zulassung von Stufe-4-Fahrzeugen ohne physischen Fahrer an Bord, überwacht durch einen technischen Aufsichtsbeauftragten.
Doch auch hier bleibt die Haftungsfrage 2026 hoch umstritten. Die Gefährdungshaftung des Fahrzeughalters gilt weiter. Selbst bei vollautonomen Fahrten trägt der Halter das Betriebsrisiko und seine Kfz-Versicherung bleibt erster Ansprechpartner. Zwar wurden die Haftungsobergrenzen 2017 für automatisierte Fahrzeuge verdoppelt. Eine direkte Herstellerhaftung ist jedoch nicht vorgesehen. Geschädigte müssen über das Produkthaftungsrecht gehen – ein komplexer Weg, wie Verbraucherschützer kritisieren.
Wenn Algorithmen vor Gericht stehen
Mit dem Verschwinden des Fahrers verschmelzen Verkehrs- und Produkthaftungsrecht. Bei einem Unfall ohne menschliches Zutun rücken Hardware, Sensoren und Entscheidungsalgorithmen in den Fokus. Gerichte müssen dann Systemversagen statt menschliches Fehlverhalten bewerten.
Dabei wird Datenbeweissicherung zur entscheidenden juristischen Aufgabe. Fahrzeugprotokolle, Sensordaten und Update-Historien klären, ob ein Herstellermangel, mangelhafte Trainingsdaten oder Wartungsfehler die Ursache waren. Gleichzeitig wächst das Haftungsrisiko durch Cybersicherheitslücken. Ein erfolgreicher Angriff auf das Fahrzeugsystem könnte Hersteller nicht nur für Betriebsausfälle, sondern auch für Datenschutzverstöße haftbar machen.
Versicherungsmarkt vor fundamentalem Wandel
Die geforderte Haftungsverschiebung zum Hersteller wird den Versicherungsmarkt umkrempeln. Analysten erwarten sinkende Prämien für Privatkunden, da menschliches Versagen wegfällt. Dagegen dürften die Produkthaftungsprämien für Hersteller und Softwarefirmen explodieren, um die neuen Systemrisiken abzudecken.
Dies treibt massive Investitionen in Sicherheitstechnologien an. Die Nachfrage nach LiDAR-Sensoren, Überwachungssystemen und redundanter Sicherheitssoftware boomt. Die Haftungsfrage verwandelt Sicherheitstechnik vom Verkaufsargument zur juristischen Notwendigkeit – vergleichbar mit der Einführung der Gurtpflicht.
Der globale Wettlauf um den Rechtsrahmen
Die chinesischen Vorschläge könnten zum Blaupause für andere Nationen werden. Klare, herstellerzentrierte Haftungsmodelle für Stufe 4 würden die Kommerzialisierung von Robotaxis und autonomen Logistiknetzen beschleunigen. In Europa fließen diese Debatten in die Harmonisierung der UN-ECE-Regularien ein.
Für globale Hersteller ist die Vereinheitlichung der Haftungsstandards über Ländergrenzen hinweg eine zentrale Herausforderung. Ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen würde den Einsatz autonomer Flotten enorm erschweren. Letztlich hängt die öffentliche Akzeptanz der Technologie nicht nur von ihrer statistischen Sicherheit ab, sondern auch von einem klaren und einfachen Weg zur Entschädigung für Geschädigte.
