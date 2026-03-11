SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
BEKB Aktie: Rekordhoch! ( Finanztrends)

11.03.2026, 2749 Zeichen

Die Berner Kantonalbank (BEKB) setzt auf eine Mischung aus bewährter Kontinuität und personellem Neuanfang. Während der Verwaltungsrat die 30. Dividendenerhöhung in Folge vorschlägt, bereitet das Institut einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsgremiums vor. Die Anleger reagieren positiv: Der Titel markierte heute ein neues 52-Wochen-Hoch bei 388,50 CHF.

Dividende zum Jubiläum

Für das Geschäftsjahr 2025 plant die BEKB, die Ausschüttung auf 10,80 CHF pro Aktie anzuheben. Sollte die Generalversammlung im Mai zustimmen, markiert dies ein besonderes Jubiläum in der Schweizer Bankenlandschaft: Es wäre die dreissigste Erhöhung der Dividende ohne Unterbrechung. Insgesamt beabsichtigt die Bank, rund 100,7 Millionen CHF an ihre Aktionäre auszuzahlen.

Die Basis für diese Grosszügigkeit bildet ein stabiles Jahresergebnis. Trotz eines herausfordernden Zinsumfelds erwirtschaftete die BEKB einen Gewinn von 175,4 Millionen CHF. Dabei gelang es dem Institut, rückläufige Erträge im Zinsgeschäft durch ein starkes Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft zu kompensieren. Das verwaltete Vermögen stieg auch dank Neugeldern auf 45 Milliarden CHF.

Wechsel im Präsidium

Neben der Gewinnverwendung steht die Neubesetzung des Präsidiums im Fokus. Da die amtierende Präsidentin Antoinette Hunziker-Ebneter die maximale Amtsdauer erreicht hat, schlägt der Verwaltungsrat Annelis Lüscher Hämmerli als Nachfolgerin vor. Die Finanzexpertin war zuletzt als CFO bei der Helvetia Gruppe tätig und gilt als ausgewiesene Spezialistin für Risikomanagement.

Wird die neue Führung den strategischen Fokus auf die Diversifikation der Erträge so reibungslos fortsetzen können wie bisher? Die Markterwartungen sind hoch, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelt. Die Aktie notiert aktuell rund 14,7 Prozent über ihrem 50-Tage-Durchschnitt. Mit einem Relative-Stärke-Index (RSI) von 88,5 ist der Titel technisch jedoch mittlerweile stark überkauft, was die Gefahr kurzfristiger Gewinnmitnahmen erhöht.

Termine für Aktionäre

Weitere Einblicke in die Bilanz erhalten Anleger am 17. März 2026 mit der Publikation des vollständigen Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichts. Die endgültige Abstimmung über die Dividende und die personelle Neuausrichtung findet auf der ordentlichen Generalversammlung am 12. Mai 2026 statt.

(11.03.2026)

