SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Datenschutz: EU startet Großoffensive für Transparenz ( Finanztrends)

21.03.2026, 4776 Zeichen

Die EU-Datenschutzbehörden starten eine europaweite Kontrolloffensive zur Transparenz – zeitgleich kippt ein Gericht eine Millionenstrafe gegen OpenAI. Für Unternehmen entsteht ein neues Spannungsfeld zwischen Regulierung und KI-Innovation.

EDPB startet koordinierte Kontrolloffensive

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) hat am 19. März 2026 sein koordiniertes Durchsetzungsprogramm für das Jahr gestartet. 25 nationale Aufsichtsbehörden werden gemeinsam prüfen, wie Organisationen Nutzer und Mitarbeiter über Datenverarbeitung informieren. Der Fokus liegt auf den Transparenzpflichten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), konkret den Artikeln 12 bis 14.

Anzeige

Die aktuelle Kontrolloffensive zeigt, dass oberflächliche Compliance-Checklisten nicht mehr ausreichen, um hohen Bußgeldern vorzubeugen. Dieser kostenlose Leitfaden unterstützt Sie mit einer praxisnahen 5-Schritte-Anleitung und fertigen Vorlagen bei der rechtssicheren Umsetzung der EU-Vorgaben. Jetzt kostenlosen DSGVO-Leitfaden inkl. Checkliste sichern

Für Unternehmen bedeutet das: Ihre Webauftritte, Cookie-Banner und Datenschutzerklärungen stehen unter verschärfter Beobachtung. Die Behörden kontrollieren, ob Informationen wirklich verständlich, zugänglich und umfassend sind. Oberflächliche Compliance-Checklisten reichen nicht mehr aus. „Die Initiative zeigt einen systematischen Ansatz, Kernrechte der DSGVO durchzusetzen“, analysieren Branchenexperten. Bereits 2025 hatte der EDPB das „Recht auf Vergessenwerden“ in den Mittelpunkt gestellt.

Gericht kippt Millionenstrafe gegen OpenAI

Einen Tag vor der EDPB-Ankündigung sorgte ein Urteil des römischen Gerichts für Aufsehen: Es hob eine 15-Millionen-Euro-Strafe gegen OpenAI auf. Die italienische Datenschutzbehörde Garante hatte die Strafe Ende 2024 verhängt – wegen angeblicher Transparenzverstöße, mangelnder Altersverifikation und unzureichender Rechtsgrundlage für das Training von KI-Modellen.

Die Aufhebung dieses wegweisenden Verfahrens verändert die rechtliche Landschaft für generative KI im Unternehmensumfeld vorerst. Juristen werten den Fall als Testfall für die Regulierung von KI in Europa. Die vollständige Urteilsbegründung steht zwar noch aus, doch Entwickler von KI-Tools für Bürosoftware atmen erstmal auf.

Doch Vorsicht ist geboten: Datenschutzexperten warnen vor falscher Sicherheit. Die Kombination aus Gerichtsurteil und EDPB-Offensive bedeutet, dass zwar KI-Innovationen möglich bleiben, die Aufklärung über KI-Datenverarbeitung aber unter nie dagewesener regulatorischer Beobachtung steht.

Anzeige

Während die Rechtsprechung zu KI-Modellen noch im Fluss ist, schafft der neue AI Act der EU bereits klare Fakten für den Unternehmenseinsatz. Erfahren Sie in diesem kompakten Gratis-E-Book, welche Kennzeichnungspflichten und Risikoklassen für Ihre KI-Systeme gelten, um rechtssicher zu bleiben. Kostenlosen Umsetzungsleitfaden zur KI-Verordnung herunterladen

Bürosoftware im Fokus der Aufseher

Die parallelen Entwicklungen unterstreichen den Bedarf an datenschutzfreundlicher Bürosoftware. Immer mehr Unternehmen setzen auf Cloud-Produktivitätssuiten und KI-Assistenten – und damit steigt das Risiko unrechtmäßiger Datenverarbeitung.

Große Softwareanbieter reagieren bereits mit sicheren Rahmenwerken, die Unternehmensdaten strikt in geschützten Cloud-Umgebungen halten. So soll verhindert werden, dass sensible Geschäftsinformationen in öffentliche KI-Trainingsdatensätze gelangen. Compliance-Spezialisten betonen: Der Einsatz solcher Software erfordert umfassende technische und organisatorische Maßnahmen gemäß DSGVO-Artikel 32.

Der Transparenzfokus des EDPB gilt auch intern: Arbeitgeber müssen ihre Belegschaft klar darüber informieren, wie Bürotools persönliche Daten überwachen, speichern und verarbeiten. „Privacy by Design“ bedeutet 2026: Standardeinstellungen müssen Datensparsamkeit und verhältnismäßige Aufbewahrungsfristen erzwingen – ohne manuelles Zutun der Nutzer.

Unternehmen müssen jetzt handeln

Die regulatorischen Entwicklungen der dritten März-Woche 2026 sind ein deutliches Warnsignal. Im zweiten Halbjahr werden die nationalen Behörden ihre Untersuchungsergebnisse bündeln und einen konsolidierten EDPB-Bericht vorlegen. Dieser dürfte zielgerichtete Folgemaßnahmen auf nationaler und EU-Ebene auslösen und neue Transparenzstandards setzen.

Datenschutzberater raten Unternehmen zu sofortigen Audits ihrer Web-Compliance und internen Softwarelandschaft. Datenschutzerklärungen müssen auf absolute Klarheit überprüft, Rechtsgrundlagen für alle Datenverarbeitungen validiert und Software-Lieferanten auf Einhaltung europäischer Standards kontrolliert werden. In einer Zeit verschärfter Regulierung wird proaktive Transparenz zum entscheidenden Faktor, um hohe Strafen zu vermeiden und Verbrauchervertrauen zu wahren.


(21.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Finanztrends

    21.03.2026, 4776 Zeichen

    Die EU-Datenschutzbehörden starten eine europaweite Kontrolloffensive zur Transparenz – zeitgleich kippt ein Gericht eine Millionenstrafe gegen OpenAI. Für Unternehmen entsteht ein neues Spannungsfeld zwischen Regulierung und KI-Innovation.

    EDPB startet koordinierte Kontrolloffensive

    Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) hat am 19. März 2026 sein koordiniertes Durchsetzungsprogramm für das Jahr gestartet. 25 nationale Aufsichtsbehörden werden gemeinsam prüfen, wie Organisationen Nutzer und Mitarbeiter über Datenverarbeitung informieren. Der Fokus liegt auf den Transparenzpflichten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), konkret den Artikeln 12 bis 14.

    Anzeige

    Die aktuelle Kontrolloffensive zeigt, dass oberflächliche Compliance-Checklisten nicht mehr ausreichen, um hohen Bußgeldern vorzubeugen. Dieser kostenlose Leitfaden unterstützt Sie mit einer praxisnahen 5-Schritte-Anleitung und fertigen Vorlagen bei der rechtssicheren Umsetzung der EU-Vorgaben. Jetzt kostenlosen DSGVO-Leitfaden inkl. Checkliste sichern

    Für Unternehmen bedeutet das: Ihre Webauftritte, Cookie-Banner und Datenschutzerklärungen stehen unter verschärfter Beobachtung. Die Behörden kontrollieren, ob Informationen wirklich verständlich, zugänglich und umfassend sind. Oberflächliche Compliance-Checklisten reichen nicht mehr aus. „Die Initiative zeigt einen systematischen Ansatz, Kernrechte der DSGVO durchzusetzen“, analysieren Branchenexperten. Bereits 2025 hatte der EDPB das „Recht auf Vergessenwerden“ in den Mittelpunkt gestellt.

    Gericht kippt Millionenstrafe gegen OpenAI

    Einen Tag vor der EDPB-Ankündigung sorgte ein Urteil des römischen Gerichts für Aufsehen: Es hob eine 15-Millionen-Euro-Strafe gegen OpenAI auf. Die italienische Datenschutzbehörde Garante hatte die Strafe Ende 2024 verhängt – wegen angeblicher Transparenzverstöße, mangelnder Altersverifikation und unzureichender Rechtsgrundlage für das Training von KI-Modellen.

    Die Aufhebung dieses wegweisenden Verfahrens verändert die rechtliche Landschaft für generative KI im Unternehmensumfeld vorerst. Juristen werten den Fall als Testfall für die Regulierung von KI in Europa. Die vollständige Urteilsbegründung steht zwar noch aus, doch Entwickler von KI-Tools für Bürosoftware atmen erstmal auf.

    Doch Vorsicht ist geboten: Datenschutzexperten warnen vor falscher Sicherheit. Die Kombination aus Gerichtsurteil und EDPB-Offensive bedeutet, dass zwar KI-Innovationen möglich bleiben, die Aufklärung über KI-Datenverarbeitung aber unter nie dagewesener regulatorischer Beobachtung steht.

    Anzeige

    Während die Rechtsprechung zu KI-Modellen noch im Fluss ist, schafft der neue AI Act der EU bereits klare Fakten für den Unternehmenseinsatz. Erfahren Sie in diesem kompakten Gratis-E-Book, welche Kennzeichnungspflichten und Risikoklassen für Ihre KI-Systeme gelten, um rechtssicher zu bleiben. Kostenlosen Umsetzungsleitfaden zur KI-Verordnung herunterladen

    Bürosoftware im Fokus der Aufseher

    Die parallelen Entwicklungen unterstreichen den Bedarf an datenschutzfreundlicher Bürosoftware. Immer mehr Unternehmen setzen auf Cloud-Produktivitätssuiten und KI-Assistenten – und damit steigt das Risiko unrechtmäßiger Datenverarbeitung.

    Große Softwareanbieter reagieren bereits mit sicheren Rahmenwerken, die Unternehmensdaten strikt in geschützten Cloud-Umgebungen halten. So soll verhindert werden, dass sensible Geschäftsinformationen in öffentliche KI-Trainingsdatensätze gelangen. Compliance-Spezialisten betonen: Der Einsatz solcher Software erfordert umfassende technische und organisatorische Maßnahmen gemäß DSGVO-Artikel 32.

    Der Transparenzfokus des EDPB gilt auch intern: Arbeitgeber müssen ihre Belegschaft klar darüber informieren, wie Bürotools persönliche Daten überwachen, speichern und verarbeiten. „Privacy by Design“ bedeutet 2026: Standardeinstellungen müssen Datensparsamkeit und verhältnismäßige Aufbewahrungsfristen erzwingen – ohne manuelles Zutun der Nutzer.

    Unternehmen müssen jetzt handeln

    Die regulatorischen Entwicklungen der dritten März-Woche 2026 sind ein deutliches Warnsignal. Im zweiten Halbjahr werden die nationalen Behörden ihre Untersuchungsergebnisse bündeln und einen konsolidierten EDPB-Bericht vorlegen. Dieser dürfte zielgerichtete Folgemaßnahmen auf nationaler und EU-Ebene auslösen und neue Transparenzstandards setzen.

    Datenschutzberater raten Unternehmen zu sofortigen Audits ihrer Web-Compliance und internen Softwarelandschaft. Datenschutzerklärungen müssen auf absolute Klarheit überprüft, Rechtsgrundlagen für alle Datenverarbeitungen validiert und Software-Lieferanten auf Einhaltung europäischer Standards kontrolliert werden. In einer Zeit verschärfter Regulierung wird proaktive Transparenz zum entscheidenden Faktor, um hohe Strafen zu vermeiden und Verbrauchervertrauen zu wahren.


    (21.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

    » Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

    » Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

    » Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

    » Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

    » Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

    » Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

    » Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

    » SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
    BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
    BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
    Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de