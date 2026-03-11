Cyberangriffe nutzen verschlüsselte Kanäle für M365-Hacks ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
11.03.2026, 4943 Zeichen
Die IT-Sicherheitsbranche reagiert mit neuen Entschlüsselungstechnologien auf eine Welle raffinierter Phishing-Angriffe, die verschlüsselte Kommunikation ausnutzen, um Unternehmensnetzwerke zu infiltrieren. Seit Anfang März 2026 kämpfen Sicherheitsteams weltweit gegen eine neue Angriffswelle auf Microsoft-365-Konten. Der Grund: Kriminelle missbrauchen zunehmend verschlüsselte HTTPS-Verbindungen, um traditionelle Sicherheitsscanner zu umgehen.
Tokens statt Passwörter: Die neue Angriffsstrategie
Die Bedrohung hat eine neue Qualität erreicht. Laut einem aktuellen Bericht vom 10. März 2026 setzen Angreifer gezielt auf Token-basierte Account-Übernahmen und umgehen so Standard-Sicherheitsmaßnahmen. Statt Passwörter zu stehlen, manipulieren sie den Microsoft OAuth Device Code-Prozess.
Anzeige
Während Kriminelle immer neue Wege finden, um Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, bietet dieser Experten-Guide eine konkrete Anleitung zur Abwehr. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen mit einer praxiserprobten 4-Schritte-Strategie effektiv vor Phishing-Angriffen schützen. In 4 Schritten zur erfolgreichen Hacker-Abwehr: So schützen Sie Ihr Unternehmen vor Phishing
Das Verfahren ist tückisch: Opfer werden auf eine gefälschte Verifizierungsseite gelockt. Dort sollen sie einen Code auf der echten Microsoft-Anmeldeseite eingeben. Tut der Nutzer das, erhalten die Angreifer direkt ein OAuth-Token. Dieses gewährt ihnen dauerhaften Zugriff auf Microsoft-365-Ressourcen – ohne dass je ein Passwort abgegriffen werden muss.
„Das gesamte Spiel läuft über verschlüsselte HTTPS-Verbindungen ab und nutzt legitime Infrastruktur“, erklärt ein Sicherheitsforscher. „Die bösartige Aktivität verschmilzt nahtlos mit normalem Unternehmensverkehr.“ Für automatisierte Systeme sei die Identifizierung fast unmöglich – es sei denn, die verschlüsselten Sitzungen werden inspiziert.
SSL-Entschlüsselung als Gegenmittel
Die IT-Sicherheitsbranche antwortet mit technologischen Innovationen. Am 3. März 2026 integrierte der Anbieter ANY.RUN eine automatische SSL-Entschlüsselung in seine Malware-Analyseplattform. Die Technologie extrahiert TLS-Verschlüsselungsschlüssel direkt aus dem Prozessspeicher. Das Ergebnis: Die Erkennungsrate von Phishing-Angriffen soll sich verfünffacht haben.
Parallel rüsten Hardware-Hersteller auf. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentierte Huawei am 5. März 2026 seine neue Firewall-Serie HiSecEngine USG6000G. Die Geräte bieten laut Hersteller die 1,5-fache SSL-Entschlüsselungskapazität verglichen mit früheren Industriestandards. Durch Echtzeit-Analyse sollen unbekannte Phishing-Seiten in Millisekunden blockiert werden.
Kontext: Die Umgehung der Zwei-Faktor-Authentifizierung
Der Zeitpunkt für diese technologischen Fortschritte ist entscheidend. Über 87 Prozent der modernen Cyberbedrohungen werden heute über verschlüsselte Kanäle verbreitet. Die Dringlichkeit unterstrich eine internationale Aktion am 5. März 2026: Ein Bündnis aus Europol und Unternehmen wie Trend Micro zerschlug die Phishing-as-a-Service-Plattform Tycoon 2FA.
Diese Plattform war speziell darauf ausgelegt, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu umgehen. Statt Passwörter zu stehlen, fing sie live verschlüsselte Authentifizierungssitzungen ab und erbeutete aktive Session-Cookies in Echtzeit. Der Erfolg solcher Dienste basiert maßgeblich auf der Blindheit herkömmlicher Sicherheitsgateways gegenüber verschlüsseltem Traffic.
Ausblick: Der Balanceakt zwischen Sicherheit und Privatsphäre
Die flächendeckende Einführung von SSL-Entschlüsselung stellt Unternehmen vor ein Dilemma. Zwar ist die Analyse des Netzwerkverkehrs essenziell, um raffinierte Phishing-Kampagnen zu identifizieren. Gleichzeitig werden dabei aber auch sensible Daten – wie persönliche Finanz- oder Gesundheitsinformationen – für interne Netzwerktools sichtbar.
Anzeige
Neben der technischen Analyse des Netzwerkverkehrs müssen Unternehmen auch die sich wandelnde Rechtslage und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz im Blick behalten. Dieser Report liefert Geschäftsführern wertvolle Einblicke in die wichtigsten Cyber-Security-Trends für das laufende Jahr. Was Geschäftsführer über Cyber Security 2024 wissen müssen
Datenschutzvorschriften verlangen daher hochgradig anpassbare, regelbasierte Klassifizierungssysteme. Moderne Entschlüsselungsframeworks müssen so konfiguriert werden, dass bestimmte vertrauenswürdige Kategorien von der Inspektion ausgenommen werden. Unternehmen, die diese feingranularen Kontrollen nicht implementieren, riskieren hohe regulatorische Strafen und Vertrauensverlust.
Künftig wird die Integration von Künstlicher Intelligenz in die SSL-Entschlüsselung zum Standard werden. Während Angreifer generative KI nutzen, um ihre verschlüsselten Phishing-Kampagnen zu automatisieren, werden Abwehrsysteme auf Machine-Learning-Modelle setzen, um entschlüsselten Traffic in Echtzeit zu analysieren. Der Wettlauf zwischen Angriff und Verteidigung ist in vollem Gange.
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecheri...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
11.03.2026, 4943 Zeichen
Die IT-Sicherheitsbranche reagiert mit neuen Entschlüsselungstechnologien auf eine Welle raffinierter Phishing-Angriffe, die verschlüsselte Kommunikation ausnutzen, um Unternehmensnetzwerke zu infiltrieren. Seit Anfang März 2026 kämpfen Sicherheitsteams weltweit gegen eine neue Angriffswelle auf Microsoft-365-Konten. Der Grund: Kriminelle missbrauchen zunehmend verschlüsselte HTTPS-Verbindungen, um traditionelle Sicherheitsscanner zu umgehen.
Tokens statt Passwörter: Die neue Angriffsstrategie
Die Bedrohung hat eine neue Qualität erreicht. Laut einem aktuellen Bericht vom 10. März 2026 setzen Angreifer gezielt auf Token-basierte Account-Übernahmen und umgehen so Standard-Sicherheitsmaßnahmen. Statt Passwörter zu stehlen, manipulieren sie den Microsoft OAuth Device Code-Prozess.
Anzeige
Während Kriminelle immer neue Wege finden, um Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, bietet dieser Experten-Guide eine konkrete Anleitung zur Abwehr. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen mit einer praxiserprobten 4-Schritte-Strategie effektiv vor Phishing-Angriffen schützen. In 4 Schritten zur erfolgreichen Hacker-Abwehr: So schützen Sie Ihr Unternehmen vor Phishing
Das Verfahren ist tückisch: Opfer werden auf eine gefälschte Verifizierungsseite gelockt. Dort sollen sie einen Code auf der echten Microsoft-Anmeldeseite eingeben. Tut der Nutzer das, erhalten die Angreifer direkt ein OAuth-Token. Dieses gewährt ihnen dauerhaften Zugriff auf Microsoft-365-Ressourcen – ohne dass je ein Passwort abgegriffen werden muss.
„Das gesamte Spiel läuft über verschlüsselte HTTPS-Verbindungen ab und nutzt legitime Infrastruktur“, erklärt ein Sicherheitsforscher. „Die bösartige Aktivität verschmilzt nahtlos mit normalem Unternehmensverkehr.“ Für automatisierte Systeme sei die Identifizierung fast unmöglich – es sei denn, die verschlüsselten Sitzungen werden inspiziert.
SSL-Entschlüsselung als Gegenmittel
Die IT-Sicherheitsbranche antwortet mit technologischen Innovationen. Am 3. März 2026 integrierte der Anbieter ANY.RUN eine automatische SSL-Entschlüsselung in seine Malware-Analyseplattform. Die Technologie extrahiert TLS-Verschlüsselungsschlüssel direkt aus dem Prozessspeicher. Das Ergebnis: Die Erkennungsrate von Phishing-Angriffen soll sich verfünffacht haben.
Parallel rüsten Hardware-Hersteller auf. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentierte Huawei am 5. März 2026 seine neue Firewall-Serie HiSecEngine USG6000G. Die Geräte bieten laut Hersteller die 1,5-fache SSL-Entschlüsselungskapazität verglichen mit früheren Industriestandards. Durch Echtzeit-Analyse sollen unbekannte Phishing-Seiten in Millisekunden blockiert werden.
Kontext: Die Umgehung der Zwei-Faktor-Authentifizierung
Der Zeitpunkt für diese technologischen Fortschritte ist entscheidend. Über 87 Prozent der modernen Cyberbedrohungen werden heute über verschlüsselte Kanäle verbreitet. Die Dringlichkeit unterstrich eine internationale Aktion am 5. März 2026: Ein Bündnis aus Europol und Unternehmen wie Trend Micro zerschlug die Phishing-as-a-Service-Plattform Tycoon 2FA.
Diese Plattform war speziell darauf ausgelegt, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu umgehen. Statt Passwörter zu stehlen, fing sie live verschlüsselte Authentifizierungssitzungen ab und erbeutete aktive Session-Cookies in Echtzeit. Der Erfolg solcher Dienste basiert maßgeblich auf der Blindheit herkömmlicher Sicherheitsgateways gegenüber verschlüsseltem Traffic.
Ausblick: Der Balanceakt zwischen Sicherheit und Privatsphäre
Die flächendeckende Einführung von SSL-Entschlüsselung stellt Unternehmen vor ein Dilemma. Zwar ist die Analyse des Netzwerkverkehrs essenziell, um raffinierte Phishing-Kampagnen zu identifizieren. Gleichzeitig werden dabei aber auch sensible Daten – wie persönliche Finanz- oder Gesundheitsinformationen – für interne Netzwerktools sichtbar.
Anzeige
Neben der technischen Analyse des Netzwerkverkehrs müssen Unternehmen auch die sich wandelnde Rechtslage und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz im Blick behalten. Dieser Report liefert Geschäftsführern wertvolle Einblicke in die wichtigsten Cyber-Security-Trends für das laufende Jahr. Was Geschäftsführer über Cyber Security 2024 wissen müssen
Datenschutzvorschriften verlangen daher hochgradig anpassbare, regelbasierte Klassifizierungssysteme. Moderne Entschlüsselungsframeworks müssen so konfiguriert werden, dass bestimmte vertrauenswürdige Kategorien von der Inspektion ausgenommen werden. Unternehmen, die diese feingranularen Kontrollen nicht implementieren, riskieren hohe regulatorische Strafen und Vertrauensverlust.
Künftig wird die Integration von Künstlicher Intelligenz in die SSL-Entschlüsselung zum Standard werden. Während Angreifer generative KI nutzen, um ihre verschlüsselten Phishing-Kampagnen zu automatisieren, werden Abwehrsysteme auf Machine-Learning-Modelle setzen, um entschlüsselten Traffic in Echtzeit zu analysieren. Der Wettlauf zwischen Angriff und Verteidigung ist in vollem Gange.
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecheri...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard