Cyberangriffe nutzen verschlüsselte Kanäle für M365-Hacks ( Finanztrends)

11.03.2026, 4943 Zeichen

Die IT-Sicherheitsbranche reagiert mit neuen Entschlüsselungstechnologien auf eine Welle raffinierter Phishing-Angriffe, die verschlüsselte Kommunikation ausnutzen, um Unternehmensnetzwerke zu infiltrieren. Seit Anfang März 2026 kämpfen Sicherheitsteams weltweit gegen eine neue Angriffswelle auf Microsoft-365-Konten. Der Grund: Kriminelle missbrauchen zunehmend verschlüsselte HTTPS-Verbindungen, um traditionelle Sicherheitsscanner zu umgehen.

Tokens statt Passwörter: Die neue Angriffsstrategie

Die Bedrohung hat eine neue Qualität erreicht. Laut einem aktuellen Bericht vom 10. März 2026 setzen Angreifer gezielt auf Token-basierte Account-Übernahmen und umgehen so Standard-Sicherheitsmaßnahmen. Statt Passwörter zu stehlen, manipulieren sie den Microsoft OAuth Device Code-Prozess.

Anzeige

Während Kriminelle immer neue Wege finden, um Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, bietet dieser Experten-Guide eine konkrete Anleitung zur Abwehr. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen mit einer praxiserprobten 4-Schritte-Strategie effektiv vor Phishing-Angriffen schützen. In 4 Schritten zur erfolgreichen Hacker-Abwehr: So schützen Sie Ihr Unternehmen vor Phishing

Das Verfahren ist tückisch: Opfer werden auf eine gefälschte Verifizierungsseite gelockt. Dort sollen sie einen Code auf der echten Microsoft-Anmeldeseite eingeben. Tut der Nutzer das, erhalten die Angreifer direkt ein OAuth-Token. Dieses gewährt ihnen dauerhaften Zugriff auf Microsoft-365-Ressourcen – ohne dass je ein Passwort abgegriffen werden muss.

„Das gesamte Spiel läuft über verschlüsselte HTTPS-Verbindungen ab und nutzt legitime Infrastruktur“, erklärt ein Sicherheitsforscher. „Die bösartige Aktivität verschmilzt nahtlos mit normalem Unternehmensverkehr.“ Für automatisierte Systeme sei die Identifizierung fast unmöglich – es sei denn, die verschlüsselten Sitzungen werden inspiziert.

SSL-Entschlüsselung als Gegenmittel

Die IT-Sicherheitsbranche antwortet mit technologischen Innovationen. Am 3. März 2026 integrierte der Anbieter ANY.RUN eine automatische SSL-Entschlüsselung in seine Malware-Analyseplattform. Die Technologie extrahiert TLS-Verschlüsselungsschlüssel direkt aus dem Prozessspeicher. Das Ergebnis: Die Erkennungsrate von Phishing-Angriffen soll sich verfünffacht haben.

Parallel rüsten Hardware-Hersteller auf. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentierte Huawei am 5. März 2026 seine neue Firewall-Serie HiSecEngine USG6000G. Die Geräte bieten laut Hersteller die 1,5-fache SSL-Entschlüsselungskapazität verglichen mit früheren Industriestandards. Durch Echtzeit-Analyse sollen unbekannte Phishing-Seiten in Millisekunden blockiert werden.

Kontext: Die Umgehung der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Der Zeitpunkt für diese technologischen Fortschritte ist entscheidend. Über 87 Prozent der modernen Cyberbedrohungen werden heute über verschlüsselte Kanäle verbreitet. Die Dringlichkeit unterstrich eine internationale Aktion am 5. März 2026: Ein Bündnis aus Europol und Unternehmen wie Trend Micro zerschlug die Phishing-as-a-Service-Plattform Tycoon 2FA.

Diese Plattform war speziell darauf ausgelegt, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu umgehen. Statt Passwörter zu stehlen, fing sie live verschlüsselte Authentifizierungssitzungen ab und erbeutete aktive Session-Cookies in Echtzeit. Der Erfolg solcher Dienste basiert maßgeblich auf der Blindheit herkömmlicher Sicherheitsgateways gegenüber verschlüsseltem Traffic.

Ausblick: Der Balanceakt zwischen Sicherheit und Privatsphäre

Die flächendeckende Einführung von SSL-Entschlüsselung stellt Unternehmen vor ein Dilemma. Zwar ist die Analyse des Netzwerkverkehrs essenziell, um raffinierte Phishing-Kampagnen zu identifizieren. Gleichzeitig werden dabei aber auch sensible Daten – wie persönliche Finanz- oder Gesundheitsinformationen – für interne Netzwerktools sichtbar.

Anzeige

Neben der technischen Analyse des Netzwerkverkehrs müssen Unternehmen auch die sich wandelnde Rechtslage und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz im Blick behalten. Dieser Report liefert Geschäftsführern wertvolle Einblicke in die wichtigsten Cyber-Security-Trends für das laufende Jahr. Was Geschäftsführer über Cyber Security 2024 wissen müssen

Datenschutzvorschriften verlangen daher hochgradig anpassbare, regelbasierte Klassifizierungssysteme. Moderne Entschlüsselungsframeworks müssen so konfiguriert werden, dass bestimmte vertrauenswürdige Kategorien von der Inspektion ausgenommen werden. Unternehmen, die diese feingranularen Kontrollen nicht implementieren, riskieren hohe regulatorische Strafen und Vertrauensverlust.

Künftig wird die Integration von Künstlicher Intelligenz in die SSL-Entschlüsselung zum Standard werden. Während Angreifer generative KI nutzen, um ihre verschlüsselten Phishing-Kampagnen zu automatisieren, werden Abwehrsysteme auf Machine-Learning-Modelle setzen, um entschlüsselten Traffic in Echtzeit zu analysieren. Der Wettlauf zwischen Angriff und Verteidigung ist in vollem Gange.

(11.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner DADAT Bank

Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)

» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)

» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)

» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)