OCI Aktie: Ära Sawiris endet ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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14.03.2026, 1864 Zeichen
Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze von OCI Global leitet Nassef Sawiris einen Generationenwechsel ein. Der langjährige Executive Chairman wird sein Amt zur nächsten Hauptversammlung niederlegen und künftig als Non-Executive Director fungieren. Dieser Schritt erfolgt in einer kritischen Phase, in der der Amsterdamer Chemiekonzern sein Geschäftsmodell radikal verschlankt und gleichzeitig mit juristischem Gegenwind kämpft.
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Reicht der geplante Rückzug von Sawiris in den Aufsichtsrat aus, um die Bedenken der niederländischen Justiz hinsichtlich seiner Dominanz zu entkräften? Bisher bleibt die Fusion blockiert, obwohl die Aktionäre von Orascom dem Deal bereits zugestimmt haben. OCI musste die entsprechenden Tagesordnungspunkte für seine außerordentliche Generalversammlung vorerst streichen.
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