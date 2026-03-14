OCI Aktie: Ära Sawiris endet ( Finanztrends)

14.03.2026, 1864 Zeichen

Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze von OCI Global leitet Nassef Sawiris einen Generationenwechsel ein. Der langjährige Executive Chairman wird sein Amt zur nächsten Hauptversammlung niederlegen und künftig als Non-Executive Director fungieren. Dieser Schritt erfolgt in einer kritischen Phase, in der der Amsterdamer Chemiekonzern sein Geschäftsmodell radikal verschlankt und gleichzeitig mit juristischem Gegenwind kämpft.

Gericht stoppt Fusionspläne

Ein zentraler Baustein der aktuellen Strategie, die Fusion mit Orascom Construction, liegt derzeit auf Eis. Ein Amsterdamer Berufungsgericht untersagte im Januar die Abstimmung über das Vorhaben. Die Richter äußerten Bedenken hinsichtlich der Rechte von Minderheitsaktionären und sahen potenzielle Interessenkonflikte, da Sawiris an beiden Unternehmen maßgeblich beteiligt ist.

Reicht der geplante Rückzug von Sawiris in den Aufsichtsrat aus, um die Bedenken der niederländischen Justiz hinsichtlich seiner Dominanz zu entkräften? Bisher bleibt die Fusion blockiert, obwohl die Aktionäre von Orascom dem Deal bereits zugestimmt haben. OCI musste die entsprechenden Tagesordnungspunkte für seine außerordentliche Generalversammlung vorerst streichen.

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Parallel dazu schreitet die Portfolio-Optimierung voran. Der Verkauf der OCI Ammonia Holding an Agrofert für 290 Millionen Euro soll in der ersten Jahreshälfte 2

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(14.03.2026)

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