Eli Lilly Aktie: Drei Katalysatoren ( Finanztrends)

14.03.2026, 3411 Zeichen

Eli Lilly steht gleichzeitig auf drei Schauplätzen: ein Sicherheitsalarm gegen Nachahmerprodukte, eine Milliarden-Investition in China und eine FDA-Entscheidung, die in wenigen Wochen fällt. Selten verdichten sich so viele potenzielle Kursauslöser in so kurzer Zeit.

Kampf gegen Compounding-Anbieter

Am 12. März warnte Eli Lilly öffentlich vor Sicherheitsrisiken bei kompoundierten Tirzepatid-Produkten, die mit Vitamin B12 kombiniert werden. In allen zehn getesteten Proben fand das Unternehmen eine Verunreinigung, die durch eine chemische Reaktion zwischen den beiden Wirkstoffen entsteht. Über deren kurz- und langfristige Auswirkungen auf den Menschen ist bislang nichts bekannt.

Lilly hat die FDA über die Befunde informiert und einen bundesweiten Rückruf aller betroffenen Produkte beantragt. Der Hintergrund: Kompoundierte Alternativen wurden ursprünglich während eines Versorgungsengpasses toleriert, doch die Behörde erklärte den Mangel inzwischen für beendet. Einige Anbieter verkaufen weiterhin modifizierte Versionen — mit veränderten Dosierungen oder Vitamin-Zusätzen. Für Lilly ist das keine Randnotiz: Tirzepatid erzielte 2025 unter den Markennamen Mounjaro und Zepbound zusammen 36,51 Milliarden Dollar Umsatz.

Orforglipron: Milliarden-Wette auf die orale Pille

Parallel dazu hat Lilly eine Investition von drei Milliarden Dollar in China über zehn Jahre angekündigt, um die Produktionskapazitäten für sein orales Abnehmmedikament Orforglipron auszubauen. Den Anfang macht eine 200-Millionen-Dollar-Kooperation mit dem chinesischen Auftragsfertigungsunternehmen Pharmaron in Peking. Ende 2025 reichte Lilly bereits einen Zulassungsantrag bei Chinas Arzneimittelbehörde NMPA ein — ein Markt mit geschätzter Adipositas-Rate von knapp neun Prozent bei über einer Milliarde Einwohnern.

In den USA läuft die FDA-Prüfung mit einem Zieldatum für die Entscheidung am 10. April. Lilly hat bereits Lagerbestände im Wert von 1,5 Milliarden Dollar aufgebaut, um bei einer Zulassung sofort lieferfähig zu sein. In einer Phase-III-Studie zeigte Orforglipron bei der höchsten Dosis über 72 Wochen eine Gewichtsreduktion von 12,4 Prozent. Analysten von GlobalData prognostizieren für das Medikament bis 2031 einen weltweiten Jahresumsatz von 13 Milliarden Dollar.

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Starke Zahlen, starker Rückenwind

Am Freitag gehörte Lilly zu den größten Gewinnern im S&P 500. Das passt zum Gesamtbild: 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 44,7 Prozent auf 65,18 Milliarden Dollar, der Gewinn legte um 94,9 Prozent zu. Für das erste Quartal 2026 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7,50 Dollar — die Zahlen werden am 30. April veröffentlicht.

Die FDA-Entscheidung zu Orforglipron am 10. April ist damit das nächste große Datum. Eine Zulassung würde nicht nur den Umsatz direkt beeinflussen, sondern auch zeigen, ob Lilly den Markt für orale GLP-1-Präparate — bislang dominiert von Injektionslösungen — neu definieren kann.

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(14.03.2026)

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