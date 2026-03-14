S&P 500: Ölpreis-Schock belastet ( Finanztrends)

14.03.2026, 1698 Zeichen

Der S&P 500 markierte am Freitag den tiefsten Stand des laufenden Jahres. Die Eskalation im Nahen Osten und die Sperrung der Straße von Hormus schüren Ängste vor einer Stagflation – einer gefährlichen Mischung aus stagnierendem Wirtschaftswachstum und steigenden Preisen. Anleger flüchteten angesichts explodierender Energiekosten aus risikoreichen Anlagen in sicherere Häfen.

Geopolitik treibt Energiekosten

Die Schließung der strategisch wichtigen Meerenge durch die iranische Führung hat den Ölpreis der Sorte Brent erstmals seit 2022 über die Marke von 100 US-Dollar getrieben. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) droht der massivste Ausfall der Ölversorgung der Geschichte. Selbst die angekündigte Freigabe von 400 Millionen Barrel aus strategischen Reserven konnte die Nervosität am Markt nur kurzzeitig dämpfen. Während institutionelle Anleger Absicherungen suchten, flossen laut Vanda Research Rekordsummen von Privatanlegern in Öl-ETFs.

Einzelwerte unter Druck

Die Marktbreite war am Freitag deutlich negativ, wobei rund 68 % der im Index enthaltenen Aktien Verluste verzeichneten. Besonders deutlich zeigten sich die Ausschläge bei folgenden Werten:

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(14.03.2026)

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