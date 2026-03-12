(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
12.03.2026, 563 Zeichen
Um 14:27 liegt der ATX mit -1.70 Prozent im Minus bei 5342 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.00% auf 64.925 Euro, dahinter Palfinger mit +1.35% auf 35.725 Euro und Agrana mit +1.11% auf 11.425 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23551 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, -3.47% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +11.71% auf 22.465 Euro, dahinter Symrise mit +4.05% auf 72.98 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.00% auf 43.68 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.03.)
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