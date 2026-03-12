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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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12.03.2026, 563 Zeichen

Um 14:27 liegt der ATX mit -1.70 Prozent im Minus bei 5342 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.00% auf 64.925 Euro, dahinter Palfinger mit +1.35% auf 35.725 Euro und Agrana mit +1.11% auf 11.425 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23551 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, -3.47% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +11.71% auf 22.465 Euro, dahinter Symrise mit +4.05% auf 72.98 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.00% auf 43.68 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.03.)


(12.03.2026)

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Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

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Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

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    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(1), Kontron(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.13%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.94%
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    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
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    Autor: Christian Drastil

    12.03.2026, 563 Zeichen

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