» Nachlese: Bettina Zeman, Sebastian Sorger, Hey Mama 200 (audio cd.at)

04.08.2026, 1051 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0At6FRIpdSRvmx6UPembEe

- ATX startet fester in den August

- Bajaj Mobility gesucht

- PIR-News zu Polytec mit Ziel 10 Euro, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz, cyan

- AT&S und der Aschenbrenner-Fonds: War da was oder nichts?

- Bettina Zeman läutet die Opening Bell für Montag. Mit dem Exportfinanzierungsteam der OeKB unterstützt sie exportorientierte Unternehmen, auch aus dem börsenotierten Bereich, bei ihrem Finanzierungsmix

- Börse Frankfurt: DAX über 26.000, SAP gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

- Hören: https://open.spotify.com/episode/21p8HopKHT1QnUVkuTkQhg

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Sorger gewinnt sich in unsere Top10, neuer Punkterekord auch dank Anastasia Potapova

- Hören: https://open.spotify.com/episode/6bXztrWyoebfn1jk9AQiin?si=6e527d63eca7424e

The Story behind my Song: Hey Mama

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.08.)

(04.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, Andritz, Austriacard Holdings AG, Semperit, Flughafen Wien, FACC, Emerald Horizon AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, ATX NTR, RBI, voestalpine, AT&S, Frequentis, Marinomed Biotech, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

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