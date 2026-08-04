SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Bettina Zeman, Sebastian Sorger, Hey Mama 200 (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

04.08.2026, 1051 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0At6FRIpdSRvmx6UPembEe
- ATX startet fester in den August
- Bajaj Mobility gesucht
- PIR-News zu Polytec mit Ziel 10 Euro, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz, cyan
- AT&S und der Aschenbrenner-Fonds: War da was oder nichts?
- Bettina Zeman läutet die Opening Bell für Montag. Mit dem Exportfinanzierungsteam der OeKB unterstützt sie exportorientierte Unternehmen, auch aus dem börsenotierten Bereich, bei ihrem Finanzierungsmix
- Börse Frankfurt: DAX über 26.000, SAP gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

- Hören: https://open.spotify.com/episode/21p8HopKHT1QnUVkuTkQhg
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Sorger gewinnt sich in unsere Top10, neuer Punkterekord auch dank Anastasia Potapova

- Hören: https://open.spotify.com/episode/6bXztrWyoebfn1jk9AQiin?si=6e527d63eca7424e
The Story behind my Song: Hey Mama

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.08.)


(04.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, Andritz, Austriacard Holdings AG, Semperit, Flughafen Wien, FACC, Emerald Horizon AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, ATX NTR, RBI, voestalpine, AT&S, Frequentis, Marinomed Biotech, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

Random Partner

Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Fester und vor August-Rebalancing (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 4.8.: Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Bettina Zeman, Sebastian Sorger, Hey Mama 200 (audio cd.at)

» PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Palfinger (Christin...

» ATX Five Race spitzt sich zu: Vier Kandidaten kämpfen um zwei Plätze (Po...

» Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treasury ist live (Christian...

» Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S fester, ATX Five Race geht mit vi...

» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und Porr gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Aschenbrenner, Sebastian Sorger, ...

» ATX-Trends: Palfinger, RBI, Verbund, AT&S ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Cloudflare verleiht KI-Agenten eine Identität und eine Geldbörse
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility steigt mehr als 15 Prozent
Wiener Börse: ATX legt am Dienstag 1,13 Prozent zu
Wie Bajaj Mobility AG, Marinomed Biotech, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Kapsch TrafficCom und Heid AG für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Neues Kursziel für Kontron




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1)
    BSN MA-Event Fresenius
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: AT&S(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Infineon
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.73%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -2.37%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: RBI(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.97%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -2.16%
    Featured Partner Video

    Börsenradio Zwischenbericht Do. 09.07.26 - KI konsolidiert - DAX unverändert (Stand 14 Uhr)

    Der DAX verliert im Tagesverlauf fast alle frühen Gewinne. Ist das nur eine technische Erholung oder fehlt dem Markt die Kraft? Im Zwischenbericht analysieren wir die aktuelle KI-Konsolidierung, de...

    Books josefchladek.com

    Mellen Burns
    Skimpies
    2024
    burns books

    Ryuji Miyamoto
    Kobe 1995 After the Earthquake
    1995
    Telescope

    Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
    Ci-contre
    2004
    Ann und Jürgen Wilde

    Joan van der Keuken
    Achter Glas
    1957
    C. de Boer jr.

    John Gossage
    There and Gone
    1997
    Nazraeli



    Autor: Christian Drastil

    04.08.2026, 1051 Zeichen

    Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0At6FRIpdSRvmx6UPembEe
    - ATX startet fester in den August
    - Bajaj Mobility gesucht
    - PIR-News zu Polytec mit Ziel 10 Euro, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz, cyan
    - AT&S und der Aschenbrenner-Fonds: War da was oder nichts?
    - Bettina Zeman läutet die Opening Bell für Montag. Mit dem Exportfinanzierungsteam der OeKB unterstützt sie exportorientierte Unternehmen, auch aus dem börsenotierten Bereich, bei ihrem Finanzierungsmix
    - Börse Frankfurt: DAX über 26.000, SAP gesucht
    - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

    - Hören: https://open.spotify.com/episode/21p8HopKHT1QnUVkuTkQhg
    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Sorger gewinnt sich in unsere Top10, neuer Punkterekord auch dank Anastasia Potapova

    - Hören: https://open.spotify.com/episode/6bXztrWyoebfn1jk9AQiin?si=6e527d63eca7424e
    The Story behind my Song: Hey Mama

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.08.)


    (04.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, Andritz, Austriacard Holdings AG, Semperit, Flughafen Wien, FACC, Emerald Horizon AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, ATX NTR, RBI, voestalpine, AT&S, Frequentis, Marinomed Biotech, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

    Random Partner

    Kontron
    Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Fester und vor August-Rebalancing (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 4.8.: Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Bettina Zeman, Sebastian Sorger, Hey Mama 200 (audio cd.at)

    » PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Palfinger (Christin...

    » ATX Five Race spitzt sich zu: Vier Kandidaten kämpfen um zwei Plätze (Po...

    » Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treasury ist live (Christian...

    » Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S fester, ATX Five Race geht mit vi...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und Porr gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Aschenbrenner, Sebastian Sorger, ...

    » ATX-Trends: Palfinger, RBI, Verbund, AT&S ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Cloudflare verleiht KI-Agenten eine Identität und eine Geldbörse
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility steigt mehr als 15 Prozent
    Wiener Börse: ATX legt am Dienstag 1,13 Prozent zu
    Wie Bajaj Mobility AG, Marinomed Biotech, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Kapsch TrafficCom und Heid AG für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Neues Kursziel für Kontron




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1)
      BSN MA-Event Fresenius
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: AT&S(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Infineon
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.73%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -2.37%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: RBI(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.97%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -2.16%
      Featured Partner Video

      Börsenradio Zwischenbericht Do. 09.07.26 - KI konsolidiert - DAX unverändert (Stand 14 Uhr)

      Der DAX verliert im Tagesverlauf fast alle frühen Gewinne. Ist das nur eine technische Erholung oder fehlt dem Markt die Kraft? Im Zwischenbericht analysieren wir die aktuelle KI-Konsolidierung, de...

      Books josefchladek.com

      Yusuf Sevinçli
      Oculus
      2018
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Keizo Kitajima
      USSR 1991
      2012
      Little Big Man

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      Karl Blossfeldt
      Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
      1932
      Verlag für Kunstwissenschaft

      Ryuji Miyamoto
      Kobe 1995 After the Earthquake
      1995
      Telescope

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de