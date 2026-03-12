SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Abfindungen 2026: Neue Steuerregeln fordern Eigeninitiative ( Finanztrends)

12.03.2026, 3889 Zeichen

Ab 2026 müssen Arbeitnehmer und Vorstände die steuerliche Begünstigung ihrer Abfindung selbst beantragen. Die bisherige Praxis der automatischen Anwendung durch den Arbeitgeber entfällt.

Diese zentrale Änderung im Steuerrecht wurde mit dem Wachstumschancengesetz eingeführt. Sie verlagert die Verantwortung für die Optimierung der Abfindungsbesteuerung vollständig auf den Empfänger. Die Folge: Anfänglich fließt weniger Netto-Geld, der Steuervorteil muss aktiv zurückgeholt werden.

Anzeige

Das Wachstumschancengesetz bringt weitreichende Änderungen für die Steuerplanung mit sich, die viele Steuerpflichtige noch nicht kennen. In diesem kostenlosen Spezial-Report erfahren Sie, wie Sie die 17 wichtigsten Vorteile nutzen und Ihr Geld sichern. Wachstumschancengesetz 2024: 17 versteckte Vorteile jetzt entdecken

Fünftelregelung: Vorteil gibt es nur auf Antrag

Kernstück der Neuregelung ist die Behandlung der Fünftelregelung nach § 34 EStG. Sie mildert die Steuerlast, indem die Abfindung rechnerisch auf fünf Jahre verteilt wird. Bis Ende 2024 wendeten Arbeitgeber diese Regelung direkt an und überwiesen eine höhere Netto-Summe.

Seit 1. Januar 2025 ist Schluss mit dieser Bequemlichkeit. Unternehmen behalten nun die volle Lohnsteuer auf die Gesamtsumme ein. Den Steuervorteil können Betroffene erst in ihrer jährlichen Steuererklärung geltend machen. Das Finanzamt erstattet dann den zu viel gezahlten Betrag. Diese Verzögerung kann die Liquiditätsplanung erheblich beeinträchtigen – ein Punkt, der bei Verhandlungen über Aufhebungsverträge berücksichtigt werden muss.

Vorstands-Abfindungen: Besondere rechtliche Grenzen

Für ehemalige Vorstandsmitglieder gelten zusätzliche Schranken. Das Aktiengesetz (§ 87 AktG) verlangt, dass die Vergütung – inklusive Abfindungen – in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und der Lage des Unternehmens steht.

Verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage erheblich, muss der Aufsichtsrat die Vergütung sogar nachträglich kürzen. Diese Regelung kann auch Abfindungen betreffen, wenn das Ausscheiden weniger als drei Jahre zurückliegt. In der Praxis sind die Hürden für eine solche Kürzung jedoch hoch. Oft führen Verhandlungen zu Aufhebungsverträgen mit speziellen Abfindungsregelungen.

Anzeige

Ein fehlerhaft formulierter Aufhebungsvertrag kann nicht nur steuerliche Nachteile haben, sondern auch zu kostspieligen Nachzahlungen führen. Dieser Ratgeber bietet Ihnen rechtssichere Musterformulierungen, um die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ohne teure Gerichtsverfahren zu gestalten. Kostenlose Musterformulierungen für Aufhebungsverträge sichern

Strategische Planung wird zur Pflicht

Wie können Betroffene im Jahr 2026 reagieren? Der Zeitpunkt der Auszahlung ist eine entscheidende Stellschraube. Idealerweise sollte die Abfindung in ein year mit möglichst geringem sonstigem Einkommen fallen, etwa in das Jahr nach der Kündigung. Das dämpft die Steuerprogression und maximiert den Effekt der Fünftelregelung.

Eine weitere Strategie ist die Nutzung von Vorsorgeaufwendungen. Voll absetzbare Einzahlungen in eine Basis- oder Rürup-Rente mindern das zu versteuernde Einkommen und verstärken so den Steuervorteil. Auch die Umwandlung von Teilen der Abfindung in eine betriebliche Altersvorsorge kann die Abgabenlast senken. Zudem kann in vielen Bundesländern ein Teilerlass der Kirchensteuer beantragt werden.

Mehr Komplexität für den Einzelnen

Deutschland ist für vergleichsweise hohe Abfindungen bekannt, auch ohne generellen gesetzlichen Anspruch. Die neue Regelung verschiebt die administrative Last nun vom Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer.

Die Nachfrage nach spezialisierter Rechts- und Steuerberatung dürfte steigen. Denn der finanzielle Puffer für den Übergang in den Ruhestand oder eine neue Beschäftigung soll nicht durch vermeidbare Steuerzahlungen geschmälert werden. Eigeninitiative beim Ausfüllen der Steuererklärung wird zur neuen Normalität.


(12.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
VIG erhöht Dividende um 12 Prozent auf 1,73 Euro je Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2059
    Featured Partner Video

    179. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    12.03.2026, 3889 Zeichen

    Ab 2026 müssen Arbeitnehmer und Vorstände die steuerliche Begünstigung ihrer Abfindung selbst beantragen. Die bisherige Praxis der automatischen Anwendung durch den Arbeitgeber entfällt.

    Diese zentrale Änderung im Steuerrecht wurde mit dem Wachstumschancengesetz eingeführt. Sie verlagert die Verantwortung für die Optimierung der Abfindungsbesteuerung vollständig auf den Empfänger. Die Folge: Anfänglich fließt weniger Netto-Geld, der Steuervorteil muss aktiv zurückgeholt werden.

    Anzeige

    Das Wachstumschancengesetz bringt weitreichende Änderungen für die Steuerplanung mit sich, die viele Steuerpflichtige noch nicht kennen. In diesem kostenlosen Spezial-Report erfahren Sie, wie Sie die 17 wichtigsten Vorteile nutzen und Ihr Geld sichern. Wachstumschancengesetz 2024: 17 versteckte Vorteile jetzt entdecken

    Fünftelregelung: Vorteil gibt es nur auf Antrag

    Kernstück der Neuregelung ist die Behandlung der Fünftelregelung nach § 34 EStG. Sie mildert die Steuerlast, indem die Abfindung rechnerisch auf fünf Jahre verteilt wird. Bis Ende 2024 wendeten Arbeitgeber diese Regelung direkt an und überwiesen eine höhere Netto-Summe.

    Seit 1. Januar 2025 ist Schluss mit dieser Bequemlichkeit. Unternehmen behalten nun die volle Lohnsteuer auf die Gesamtsumme ein. Den Steuervorteil können Betroffene erst in ihrer jährlichen Steuererklärung geltend machen. Das Finanzamt erstattet dann den zu viel gezahlten Betrag. Diese Verzögerung kann die Liquiditätsplanung erheblich beeinträchtigen – ein Punkt, der bei Verhandlungen über Aufhebungsverträge berücksichtigt werden muss.

    Vorstands-Abfindungen: Besondere rechtliche Grenzen

    Für ehemalige Vorstandsmitglieder gelten zusätzliche Schranken. Das Aktiengesetz (§ 87 AktG) verlangt, dass die Vergütung – inklusive Abfindungen – in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und der Lage des Unternehmens steht.

    Verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage erheblich, muss der Aufsichtsrat die Vergütung sogar nachträglich kürzen. Diese Regelung kann auch Abfindungen betreffen, wenn das Ausscheiden weniger als drei Jahre zurückliegt. In der Praxis sind die Hürden für eine solche Kürzung jedoch hoch. Oft führen Verhandlungen zu Aufhebungsverträgen mit speziellen Abfindungsregelungen.

    Anzeige

    Ein fehlerhaft formulierter Aufhebungsvertrag kann nicht nur steuerliche Nachteile haben, sondern auch zu kostspieligen Nachzahlungen führen. Dieser Ratgeber bietet Ihnen rechtssichere Musterformulierungen, um die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ohne teure Gerichtsverfahren zu gestalten. Kostenlose Musterformulierungen für Aufhebungsverträge sichern

    Strategische Planung wird zur Pflicht

    Wie können Betroffene im Jahr 2026 reagieren? Der Zeitpunkt der Auszahlung ist eine entscheidende Stellschraube. Idealerweise sollte die Abfindung in ein year mit möglichst geringem sonstigem Einkommen fallen, etwa in das Jahr nach der Kündigung. Das dämpft die Steuerprogression und maximiert den Effekt der Fünftelregelung.

    Eine weitere Strategie ist die Nutzung von Vorsorgeaufwendungen. Voll absetzbare Einzahlungen in eine Basis- oder Rürup-Rente mindern das zu versteuernde Einkommen und verstärken so den Steuervorteil. Auch die Umwandlung von Teilen der Abfindung in eine betriebliche Altersvorsorge kann die Abgabenlast senken. Zudem kann in vielen Bundesländern ein Teilerlass der Kirchensteuer beantragt werden.

    Mehr Komplexität für den Einzelnen

    Deutschland ist für vergleichsweise hohe Abfindungen bekannt, auch ohne generellen gesetzlichen Anspruch. Die neue Regelung verschiebt die administrative Last nun vom Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer.

    Die Nachfrage nach spezialisierter Rechts- und Steuerberatung dürfte steigen. Denn der finanzielle Puffer für den Übergang in den Ruhestand oder eine neue Beschäftigung soll nicht durch vermeidbare Steuerzahlungen geschmälert werden. Eigeninitiative beim Ausfüllen der Steuererklärung wird zur neuen Normalität.


    (12.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    RBI
    Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

    » Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

    » Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

    » Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

    » Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

    » Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

    » Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

    » IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

    » Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
    VIG erhöht Dividende um 12 Prozent auf 1,73 Euro je Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2059
      Featured Partner Video

      179. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de