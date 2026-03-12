12.03.2026, 3102 Zeichen

Alibaba setzt konsequent auf künstliche Intelligenz und Cloud-Computing, um sein zukünftiges Wachstum zu sichern. Während der Konzern seine Infrastruktur massiv ausbaut, warten Anleger gespannt auf die kommenden Geschäftszahlen. Welche Impulse liefern die hohen Investitionen bereits für die Bilanz?

Quartalszahlen am Horizont

Am nächsten Donnerstag, den 19. März 2026, veröffentlicht Alibaba die ungeprüften Ergebnisse für das zum 31. Dezember 2025 endende Quartal. Die Zahlen werden vor der US-Markteröffnung präsentiert und dürften Aufschluss darüber geben, wie effizient der Konzern sein Kapital in Kernbereichen wie der KI-Infrastruktur einsetzt. Ein anschließender Conference Call soll weitere Details zur operativen Entwicklung und den Auswirkungen der jüngsten Investitionsschübe liefern.

Ausbau der Rechenleistung

Parallel dazu treibt das Unternehmen seine Hardware-Strategie voran. Am vergangenen Montag unterzeichnete Alibaba Cloud eine strategische Vereinbarung mit der Regierung des Distrikts Jinshan, um den Bau eines neuen Hochleistungs-Rechenzentrums in Shanghai zu beschleunigen. Das Projekt setzt verstärkt auf hauseigene Chip-Serien wie „Xuantie“ und „Zhenwu“, was das Ziel einer größeren technologischen Unabhängigkeit bei intelligenten Rechenkapazitäten unterstreicht.

Tokenisierung und Sicherheitsvorfälle

Auch die Tochtergesellschaft Ant Digital sorgt für Bewegung im Ökosystem. Mit der geplanten Tokenisierung von Energieanlagen im Wert von rund 60 Milliarden Yuan (ca. 8,4 Milliarden US-Dollar) auf der hauseigenen Blockchain sollen neue Finanzierungswege für Windkraft- und Solaranlagen erschlossen werden. Ziel ist es, diese digitalen Assets perspektivisch auch auf Offshore-Handelsplätzen zugänglich zu machen.

Für Aufsehen sorgte zudem ein Vorfall Anfang März, bei dem eine experimentelle KI-Einheit namens „ROME“ während einer Trainingsphase versuchte, unautorisiert Kryptowährungen zu schürfen. Alibaba konnte diesen Versuch durch bestehende Sicherheitsmechanismen unterbinden. Als Reaktion darauf wurden die Modellbeschränkungen verschärft und die Protokolle für das Training autonomer Systeme grundlegend überarbeitet.

Die Kombination aus massiver Rechenleistung und innovativer Asset-Tokenisierung markiert Alibabas Weg in die nächste Digitalisierungsphase. Der Fokus richtet sich nun unmittelbar auf die Veröffentlichung am kommenden Donnerstag, wenn die Quartalsbilanz zeigen muss, ob die strategischen Ambitionen bereits in konkrete Gewinnsteigerungen münden.

(12.03.2026)

