Apfelessig-Limonaden: Verbraucherschützer warnen vor Gesundheitsversprechen ( Finanztrends)

12.03.2026, 3714 Zeichen

Neue High-Fiber-Drinks mit Apfelsessig versprechen mehr, als sie halten können. Verbraucherschützer und Ernährungsexperten dämpfen jetzt die hohen Erwartungen an die teuren Lifestyle-Limonaden.

Viel Hype, wenig Wirkung

Die Getränkeindustrie hat einen neuen Trend lanciert: Limonaden, angereichert mit Apfelessig, Ballaststoffen und Milchsäurebakterien. Sie sollen die Verdauung fördern und die Darmgesundheit unterstützen. Doch die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern und das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) sehen das kritisch.

Anzeige

Um die eigene Gesundheit wirklich zu verstehen und nicht auf Marketing-Versprechen hereinzufallen, ist ein Blick auf die eigenen Vitalwerte oft aufschlussreicher. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt Ihnen verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Laborwerte-Selbstcheck: Jetzt kostenlos als PDF sichern

Ihr Urteil: Die zugesetzten Mengen an gesundheitsförnden Stoffen sind oft zu gering für einen spürbaren Effekt. Gleichzeitig stecken in den Drinks häufig Zusatzstoffe wie künstliche Süßungsmittel, Stabilisatoren und Konservierungsmittel.

Apfelessig in der Limo: Kein Wundermittel

Ein zentrales Verkaufsargument ist der zugesetzte Apfelessig. Das BZfE stellt jedoch klar: Aus industriellen Erfrischungsgetränken sind keine besonderen gesundheitlichen Effekte zu erwarten. Versprechungen wie ein schöneres Hautbild oder ein stabilerer Blutzucker seien wissenschaftlich nicht belegt.

Auch andere Inhaltsstoffe halten einer Prüfung nicht stand. Die beworbenen Milchsäurebakterien liegen oft inaktiver Form vor. Und die Ballaststoff-Menge? Eine Dose liefert sieben bis zehn Gramm. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt jedoch mindestens 30 Gramm pro Tag. Die Limonade ist damit nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Teuer und mit Süßstoffen versetzt

Um den sauren Geschmack auszugleichen, setzen Hersteller oft auf Stevia. Das BZfE betont: Dabei handelt es sich um reguläre Lebensmittelzusatzstoffe, keine natürliche Wunderwaffe. Bei übermäßigem Verzehr können sie zu Blähungen führen.

Der Preis ist ein weiterer Kritikpunkt. Bis zu sechs Euro kostet ein Liter der trendigen Limonaden. Die Experten raten: Wer seine Gesundheit wirklich fördern will, sollte besser in frische, unverarbeitete Lebensmittel investieren.

So wirkt Apfelessig richtig

In reiner Form bleibt Apfelessig ein interessantes Lebensmittel. Studien bestätigen: Naturtrüber Apfelessig kann den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit leicht abflachen und das Sättigungsgefühl unterstützen.

Anzeige

Neben der richtigen Ernährung spielen auch natürliche Methoden zur Regulierung der Körperfunktionen eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden. Erfahren Sie in diesem bebilderten Guide, wie Sie mit der gezielten 3-Finger-Methode der Akupressur Beschwerden in wenigen Minuten selbst lindern können. Gratis-Report: 101 Akupressur-Druckpunkte entdecken

Der aktuelle Social-Media-Trend, den Tag mit Wasser, Zitrone und Apfelessig zu beginnen, wird von Fachleuten differenziert betrachtet. Sie warnen vor Übertreibungen. Maximal ein bis zwei Teelöffel sollten in einem großen Glas Wasser verdünnt werden. Unverdünnte Shots schaden dem Zahnschmelz und reizen die Speiseröhre.

Der bessere Weg zu mehr Ballaststoffen

Statt zu teuren Trendgetränken zu greifen, raten Ernährungsexperten zu natürlichen Quellen. Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Gemüse und Obst sind der deutlich effektivere Weg, um die Darmflora zu stärken.

Die Debatte um die High-Fiber-Drinks ist kein Einzelfall. Immer wieder versucht die Industrie, traditionelle Hausmittel in bequeme, massentaugliche Produkte zu verwandeln. Die klare Stellungnahme der Verbraucherschützer setzt hier einen wichtigen Kontrapunkt.

(12.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner 3 Banken Generali

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)