Die Homebase
österreichischer Aktien
BioNTech Aktie: Ära endet ( Finanztrends)

12.03.2026, 3322 Zeichen

BioNTech steht vor einem historischen Umbruch. Die visionären Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden sich bis Ende 2026 aus ihren aktuellen Führungspositionen zurückziehen, um ein neues, unabhängiges mRNA-Start-up aufzubauen. Während das Mainzer Unternehmen den Fokus nun voll auf die Krebsforschung legt, fragen sich Anleger: Kann der Konzern den Verlust seiner wichtigsten Köpfe kompensieren?

Neues Start-up, neuer Fokus

Der geplante Übergang markiert einen strategischen Wendepunkt für den Impfstoffhersteller. BioNTech wird dem neuen Projekt spezifische mRNA-Technologierechte überlassen und erhält im Gegenzug eine Minderheitsbeteiligung sowie potenzielle Meilenstein- und Lizenzzahlungen. Das bestehende klinische Portfolio und das Covid-19-Impfstoffgeschäft bleiben von diesen strukturellen Veränderungen unberührt.

Das Management will sich künftig stärker auf die reifere Onkologie-Pipeline konzentrieren, während das neue Start-up unter der Leitung der Gründer frühe mRNA-Innovationen erforschen soll. Der Aufsichtsrat hat bereits mit der Suche nach einem neuen Chief Executive Officer und einem Chief Medical Officer begonnen.

Rote Zahlen und schrumpfende Umsätze

Die Ankündigung des Führungswechsels fiel mit durchwachsenen Jahreszahlen für 2025 zusammen. Zwar stieg der Umsatz leicht auf 2,9 Milliarden Euro, doch unter dem Strich vergrößerte sich der Nettoverlust auf 1,1 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr 2026 rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Umsatzrückgang auf 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro, da der Markt für Covid-19-Impfstoffe weiter schrumpft.

Gleichzeitig bleiben die Investitionen hoch: Zwischen 2,2 und 2,5 Milliarden Euro sollen in Forschung und Entwicklung fließen, um die klinischen Studien in der Krebsforschung voranzutreiben.

Solides Fundament trotz Kursrutsch

An der Börse sorgte die Kombination aus dem angekündigten Gründer-Rückzug und dem verhaltenen Ausblick für deutliche Verkäufe. Die Unsicherheit über den Übergang in einem für klinische Daten so wichtigen Jahr spiegelt sich auch im jüngsten Kursverlauf wider, der auf Wochensicht ein Minus von knapp zwölf Prozent verzeichnet und die Aktie auf rund 77,50 Euro drückte. Analysten von BMO Capital und Jefferies passten ihre Kursziele entsprechend nach unten an.

Dennoch verweisen mehrere Finanzinstitute auf das gewaltige finanzielle Polster des Unternehmens: BioNTech beendete das Geschäftsjahr mit liquiden Mitteln und Wertpapieranlagen in Höhe von 17,2 Milliarden Euro. Dieses Kapital sichert die Finanzierung der umfangreichen Pipeline. Bis Ende 2026 plant BioNTech, 15 laufende klinische Phase-3-Studien in der Onkologie durchzuführen und erwartet sechs wichtige Datenveröffentlichungen zu verschiedenen Krebsarten. Diese anstehenden Ergebnisse werden maßgeblich bestimmen, wie der Markt die Neuausrichtung des Unternehmens bewertet.

(12.03.2026)

