Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)

13.03.2026, 2969 Zeichen

Shell-Chef Wael Sawan blickt auf ein lukratives Jahr 2025 zurück, obwohl die Bilanz des Energieriesen deutliche Bremsspuren aufweist. Während der bereinigte Gewinn um 22 Prozent einbrach, stieg die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden spürbar an. Dieser Gegensatz markiert den Kern des gestern veröffentlichten Geschäftsberichts und sorgt für Diskussionsstoff unter den Anteilseignern.

Gewinne schrumpfen, Boni steigen

Der Rückgang des bereinigten Gewinns von 23,7 Milliarden USD im Vorjahr auf nun 18,5 Milliarden USD ist primär auf das schwächere Ölpreisumfeld im vergangenen Jahr zurückzuführen. Trotz dieses operativen Rückgangs rechtfertigt Shell die höhere CEO-Vergütung mit der Erreichung interner Leistungsziele. Rund 80 Prozent des Gehaltspakets von Sawan sind an konkrete Performance-Kennzahlen geknüpft.

Das Unternehmen verweist zudem darauf, dass Shell seit Sawans Amtsantritt im Jahr 2023 bei der Gesamtrendite für Aktionäre besser abgeschnitten hat als viele Wettbewerber. Die Kennzahlen im Überblick:

Bereinigter Jahresgewinn 2025: 18,5 Mrd. USD

Bereinigter Jahresgewinn 2024: 23,7 Mrd. USD

Gewinnrückgang: 22 Prozent

Anteil leistungsbezogener Vergütung: ca. 80 Prozent

Die Konzernführung plant nun, auf der kommenden Hauptversammlung im Mai eine Erhöhung der maximal möglichen Vergütung für den CEO vorzuschlagen. Ziel ist es, die Gehaltsstrukturen enger an das Niveau internationaler Branchenriesen anzupassen.

Aktienrückkäufe stützen den Kurs

Parallel zur Veröffentlichung der Jahreszahlen setzt Shell sein massives Aktienrückkaufprogramm fort. Erst diesen Mittwoch erwarb der Konzern über 727.000 eigene Anteile zur Einziehung. Diese Maßnahmen sind Teil eines Programms, das Anfang Februar gestartet wurde und noch bis zum 1. Mai 2026 laufen soll. Die unabhängige Steuerung der Rückkäufe übernimmt Morgan Stanley.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Royal Dutch Shell ?

An der Börse wurde die Strategie des CEOs, den Fokus wieder verstärkt auf das Kerngeschäft mit fossilen Brennstoffen zu legen, zuletzt positiv quittiert. Unterstützt durch geopolitische Spannungen und einen Ölpreis der Sorte Brent, der jüngst die Marke von 100 USD pro Barrel überschritt, zeigten sich die Papiere in den vergangenen Wochen robust.

Für die Anleger rückt nun der Mai in den Fokus. Dann müssen die Aktionäre auf der Hauptversammlung entscheiden, ob sie dem Kurs des Vorstands bei der Vergütungsstruktur folgen oder angesichts der gesunkenen Jahresgewinne Kritik an der Gehaltsentwicklung üben.

Anzeige

Royal Dutch Shell-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Royal Dutch Shell-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Royal Dutch Shell-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Royal Dutch Shell-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Royal Dutch Shell: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(13.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner Vienna International Airport

Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...