SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bundesregierung will Mietpreisbremse verschärfen ( Finanztrends)

12.03.2026, 3583 Zeichen

Die Bundesregierung plant, die Mietpreisbremse deutlich zu verschärfen. Ein neuer Gesetzentwurf des Justizministeriums zielt darauf ab, gängige Umgehungspraktiken zu stoppen. Die Frist für Stellungnahmen von Ländern und Verbänden ist gerade abgelaufen – die politische Debatte kocht hoch.

Anzeige

Angesichts der geplanten Verschärfungen bei Indexmieten und Möblierung sollten Vermieter genau prüfen, welche Mietsteigerungen 2025 rechtlich noch zulässig sind. Dieser kostenlose Report liefert Ihnen aktuelle Vergleichsmieten und rechtssichere Begründungshilfen für Ihre Stadt. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen

Indexmieten und Möblierung im Visier

Im Zentrum des Vorstoßes stehen zwei Schlüsselmaßnahmen. Künftig sollen Indexmieten in angespannten Wohnungsmärkten nur noch um maximal 3,5 Prozent pro Jahr steigen dürfen. Das soll Mieter vor übermäßigen Belastungen schützen.

Zudem will das Ministerium die Vermietung von möbliertem Wohnraum eindämmen. Diese gilt als beliebte Methode, die Mietpreisbremse zu umgehen. Künftig muss der Möblierungszuschlag im Vertrag transparent ausgewiesen werden. So können Mieter prüfen, ob die Grundmiete noch im legalen Rahmen liegt.

Karlsruhe gibt grünes Licht

Die Pläne erhalten starken Rückenwind vom Bundesverfassungsgericht. Dieses bestätigte kürzlich erneut die Verfassungsmäßigkeit der Mietpreisbremse. Die Richter stellten klar: Die Begrenzung der Miethöhe stellt keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die Eigentumsgarantie dar.

Das Grundgesetz schütze nicht die einträglichste Nutzung von Eigentum, so das Gericht. Es sei legitim, wenn der Gesetzgeber auf soziale Ungleichgewichte am Wohnungsmarkt reagiere. Diese Entscheidung bietet der Regierung eine solide Basis für weitere Schritte.

Geteilte Reaktionen: Mieter jubeln, Vermieter warnen

Die Reaktionen fallen erwartungsgemäß gespalten aus. Der Deutsche Mieterbund begrüßt den Entwurf als „überfälligen Schritt“. Die Transparenz bei Möblierung und die Deckelung von Indexmieten seien langjährige Forderungen.

Anzeige

Da viele Mieterhöhungen bereits heute an Formfehlern oder falschen Begründungen scheitern, wird eine rechtssichere Vorbereitung für Immobilieneigentümer immer wichtiger. Nutzen Sie diese geprüfte Vorlage mit allen Fristen und rechtssicheren Formulierungen, um Widersprüche effektiv zu vermeiden. Geprüfte Vorlage für die Mieterhöhung kostenlos sichern

Aus der Immobilienwirtschaft kommen dagegen Warnungen. Verbände wie der IVD sehen in einer zu starken Regulierung eine Gefahr. Sie fürchten sinkende Investitionen in Wohnungsbau und Instandhaltung. Die detaillierten Stellungnahmen der Verbände werden in den kommenden Wochen erwartet.

Warum jetzt nachgeschärft wird

Die Mietpreisbremse gilt seit 2015, ihre Grundlage wurde bereits bis 2029 verlängert. Doch in der Praxis zeigt das Instrument Schwächen. Vermieter umgehen die Regelungen häufig durch spezielle Vertragsgestaltungen – etwa über möblierte Wohnungen oder Indexverträge.

Genau hier setzt der neue Gesetzentwurf an. Er ist eine direkte Reaktion auf diese Schlupflöcher. Die Bundesregierung will die Wirksamkeit der Bremse erhöhen und den Mieterschutz in angespannten Märkten stärken.

Was kommt als nächstes?

Das Justizministerium wertet nun die Stellungnahmen aus und wird den Entwurf möglicherweise anpassen. Anschließend geht er ins Kabinett und in das parlamentarische Verfahren.

Die Details, insbesondere die genaue Höhe der Index-Deckelung, dürften noch intensiv verhandelt werden. Für Millionen Mieter und Vermieter zeichnet sich aber ab: Die Regeln für Mietverträge werden sich erneut ändern.


(12.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, Post und Frequentis gesucht

» DFI Retail Aktie: Dividendentermin fixiert ( Finanztrends)

» Booking Holdings Aktie: 25-für-1 Split ( Finanztrends)

» Seatrium Aktie: Strategische Verschlankung ( Finanztrends)

» Bauzinsen steigen überraschend – ING und Allianz erhöhen Konditionen ( F...

» LUMEN: Baustart für neues Wohnquartier in Remseck ( Finanztrends)

» Wohnungslosigkeit: Zahl obdachloser Kinder verdreifacht ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)
Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Strabag
    Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.96%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.54%
    Featured Partner Video

    Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

    Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha



    Autor: Finanztrends

    12.03.2026, 3583 Zeichen

    Die Bundesregierung plant, die Mietpreisbremse deutlich zu verschärfen. Ein neuer Gesetzentwurf des Justizministeriums zielt darauf ab, gängige Umgehungspraktiken zu stoppen. Die Frist für Stellungnahmen von Ländern und Verbänden ist gerade abgelaufen – die politische Debatte kocht hoch.

    Anzeige

    Angesichts der geplanten Verschärfungen bei Indexmieten und Möblierung sollten Vermieter genau prüfen, welche Mietsteigerungen 2025 rechtlich noch zulässig sind. Dieser kostenlose Report liefert Ihnen aktuelle Vergleichsmieten und rechtssichere Begründungshilfen für Ihre Stadt. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen

    Indexmieten und Möblierung im Visier

    Im Zentrum des Vorstoßes stehen zwei Schlüsselmaßnahmen. Künftig sollen Indexmieten in angespannten Wohnungsmärkten nur noch um maximal 3,5 Prozent pro Jahr steigen dürfen. Das soll Mieter vor übermäßigen Belastungen schützen.

    Zudem will das Ministerium die Vermietung von möbliertem Wohnraum eindämmen. Diese gilt als beliebte Methode, die Mietpreisbremse zu umgehen. Künftig muss der Möblierungszuschlag im Vertrag transparent ausgewiesen werden. So können Mieter prüfen, ob die Grundmiete noch im legalen Rahmen liegt.

    Karlsruhe gibt grünes Licht

    Die Pläne erhalten starken Rückenwind vom Bundesverfassungsgericht. Dieses bestätigte kürzlich erneut die Verfassungsmäßigkeit der Mietpreisbremse. Die Richter stellten klar: Die Begrenzung der Miethöhe stellt keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die Eigentumsgarantie dar.

    Das Grundgesetz schütze nicht die einträglichste Nutzung von Eigentum, so das Gericht. Es sei legitim, wenn der Gesetzgeber auf soziale Ungleichgewichte am Wohnungsmarkt reagiere. Diese Entscheidung bietet der Regierung eine solide Basis für weitere Schritte.

    Geteilte Reaktionen: Mieter jubeln, Vermieter warnen

    Die Reaktionen fallen erwartungsgemäß gespalten aus. Der Deutsche Mieterbund begrüßt den Entwurf als „überfälligen Schritt“. Die Transparenz bei Möblierung und die Deckelung von Indexmieten seien langjährige Forderungen.

    Anzeige

    Da viele Mieterhöhungen bereits heute an Formfehlern oder falschen Begründungen scheitern, wird eine rechtssichere Vorbereitung für Immobilieneigentümer immer wichtiger. Nutzen Sie diese geprüfte Vorlage mit allen Fristen und rechtssicheren Formulierungen, um Widersprüche effektiv zu vermeiden. Geprüfte Vorlage für die Mieterhöhung kostenlos sichern

    Aus der Immobilienwirtschaft kommen dagegen Warnungen. Verbände wie der IVD sehen in einer zu starken Regulierung eine Gefahr. Sie fürchten sinkende Investitionen in Wohnungsbau und Instandhaltung. Die detaillierten Stellungnahmen der Verbände werden in den kommenden Wochen erwartet.

    Warum jetzt nachgeschärft wird

    Die Mietpreisbremse gilt seit 2015, ihre Grundlage wurde bereits bis 2029 verlängert. Doch in der Praxis zeigt das Instrument Schwächen. Vermieter umgehen die Regelungen häufig durch spezielle Vertragsgestaltungen – etwa über möblierte Wohnungen oder Indexverträge.

    Genau hier setzt der neue Gesetzentwurf an. Er ist eine direkte Reaktion auf diese Schlupflöcher. Die Bundesregierung will die Wirksamkeit der Bremse erhöhen und den Mieterschutz in angespannten Märkten stärken.

    Was kommt als nächstes?

    Das Justizministerium wertet nun die Stellungnahmen aus und wird den Entwurf möglicherweise anpassen. Anschließend geht er ins Kabinett und in das parlamentarische Verfahren.

    Die Details, insbesondere die genaue Höhe der Index-Deckelung, dürften noch intensiv verhandelt werden. Für Millionen Mieter und Vermieter zeichnet sich aber ab: Die Regeln für Mietverträge werden sich erneut ändern.


    (12.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, Post und Frequentis gesucht

    » DFI Retail Aktie: Dividendentermin fixiert ( Finanztrends)

    » Booking Holdings Aktie: 25-für-1 Split ( Finanztrends)

    » Seatrium Aktie: Strategische Verschlankung ( Finanztrends)

    » Bauzinsen steigen überraschend – ING und Allianz erhöhen Konditionen ( F...

    » LUMEN: Baustart für neues Wohnquartier in Remseck ( Finanztrends)

    » Wohnungslosigkeit: Zahl obdachloser Kinder verdreifacht ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Strabag
      Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.96%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.54%
      Featured Partner Video

      Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

      Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

      Books josefchladek.com

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de