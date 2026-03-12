Exxon Mobil Aktie: Zwei Weichenstellungen ( Finanztrends)

12.03.2026, 3731 Zeichen

Exxon Mobil steht gleich vor zwei bedeutenden Entwicklungen: einem historischen Schritt in der Unternehmensstruktur und einer direkten operativen Reaktion auf die Eskalation im Nahen Osten. Beide Ereignisse prägen den Ausblick für die Aktie des Energiekonzerns.

Nach 144 Jahren: Texas statt New Jersey

Der Vorstand von Exxon Mobil hat einstimmig empfohlen, den rechtlichen Unternehmenssitz von New Jersey nach Texas zu verlegen. Die Aktionäre sollen auf der Hauptversammlung am 27. Mai darüber abstimmen. Es wäre die erste Änderung des rechtlichen Domizils seit 1882, als das Unternehmen noch als Standard Oil Company in New Jersey eingetragen wurde.

Der Schritt ist keine operative Überraschung: Exxon hat seinen Hauptsitz bereits seit 1989 in Texas. Rund 75 Prozent der US-amerikanischen Belegschaft arbeiten dort. Die Verlagerung soll den rechtlichen Rahmen mit der tatsächlichen Unternehmensrealität in Einklang bringen. Exxon folgt damit einem Trend – Tesla, SpaceX und Coinbase haben in den vergangenen Jahren denselben Weg gewählt. Einen zusätzlichen Impuls dürfte ein laufendes Klimaschutzverfahren des Staates New Jersey gegen Exxon aus dem Jahr 2022 gegeben haben.

Naher Osten: Personal evakuiert, Produktion gedrosselt

Parallel dazu bestätigte CEO Darren Woods gegenüber Reuters, dass Exxon Mitarbeiter aus der Nahost-Region abgezogen hat. Hintergrund ist die anhaltende Instabilität infolge des US-israelischen Konflikts mit dem Iran. Zudem hat das Unternehmen Teile seiner regionalen Aktivitäten zurückgefahren, um Ölbestände angesichts gestörter Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu steuern.

Die Dimension des Engagements ist erheblich: Laut Analysten von Jefferies stammen rund 20 Prozent der Öl- und Gasproduktion von Exxon aus dem Nahen Osten. TD Cowen beziffert den Anteil der Region am LNG-Geschäft auf knapp 60 Prozent. Besonders betroffen ist die Partnerschaft mit QatarEnergy, die nach einem iranischen Angriff auf zwei Energieanlagen die LNG-Produktion vorübergehend eingestellt hat. Die Straße von Hormus, durch die ein Fünftel des weltweiten Ölangebots fließt, ist nach iranischen Drohungen gegen Tanker faktisch blockiert.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Exxon Mobil ?

Starke Ausgangslage trotz Gegenwind

Die Aktie hat sich seit September 2025 bemerkenswert entwickelt und notiert seit Jahresbeginn rund 25 Prozent im Plus – weit vor dem S&P 500, der im selben Zeitraum kaum von der Stelle kam. Die Grundlage dafür lieferten starke Zahlen: Exxon meldete für 2025 eine Jahresproduktion von 4,7 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag – der höchste Wert seit mehr als 40 Jahren. Hinzu kommen Rekordzahlen aus dem Permian-Becken und ein Jahresgewinn von 28,8 Milliarden US-Dollar.

Auch die Kapitalrückgabe bleibt auf hohem Niveau: 37,2 Milliarden Dollar schüttete Exxon 2025 an Aktionäre aus, darunter 17,2 Milliarden als Dividenden. Mit 43 aufeinanderfolgenden Jahren Dividendenwachstum gehört das Unternehmen zu den verlässlichsten Ausschüttern im US-Markt.

Für den weiteren Jahresverlauf sind zwei Termine entscheidend: Am 7. April folgen die Quartalszahlen für Q1 2026, am 27. Mai stimmen die Aktionäre über die Sitzverlegung ab. Wie stark die Nahost-Krise die Produktion und das LNG-Geschäft belastet, wird sich spätestens dann im Zahlenwerk zeigen.

Anzeige

Exxon Mobil-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Exxon Mobil-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Exxon Mobil-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Exxon Mobil-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Exxon Mobil: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(12.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner REPLOID Group AG

Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)