Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Rückenschmerzen: Die stille Epidemie der Sitzgesellschaft ( Finanztrends)

12.03.2026, 3397 Zeichen

Rückenschmerzen werden zur Volkskrankheit. Aktuelle Daten zeigen: Millionen Deutsche leiden unter den Folgen von Bewegungsmangel. Die Ursache liegt oft im Alltag – und die Lösung ist simpler als gedacht.

Alarmierende Zahlen aus dem Gesundheitssystem

Krankenkassen zählen Rückenschmerzen zu den häufigsten Gründen für Arbeitsausfälle. Hochrechnungen gehen von rund 20 Millionen Betroffenen in Deutschland aus. Experten warnen vor einer ganzen Generation mit chronischen Leiden, wenn sich nichts ändert. Die Belastung für Wirtschaft und Gesundheitssystem ist bereits jetzt enorm.

Der wahre Feind: Statik statt falscher Haltung

Lange machte man die krumme Sitzposition verantwortlich. Heute weiß man: Das eigentliche Problem ist der stundenlange Stillstand. Unser Körper ist für Bewegung gemacht. Beim Dauersitzen verkümmert die stabilisierende Rumpfmuskulatur, Bandscheiben werden schlechter versorgt. Die Folge sind Dysbalancen und Schmerzen.

Eine Studie der Aktion Gesunder Rücken (AGR) von Ende 2024 bestätigt das Ausmaß: Über 80 Prozent der Befragten leiden mehrmals jährlich unter Beschwerden, besonders im Nacken. Neben dem Job spielen auch Freizeitverhalten, Übergewicht und Stress eine Rolle.

Die Therapie: Bewegung statt Schonung

Die Devise der modernen Schmerztherapie lautet: Aktiv bleiben. Regelmäßige Bewegung stärkt die Muskulatur, versorgt die Bandscheiben und löst Verspannungen. Es muss kein Hochleistungssport sein – schon regelmäßige Spaziergänge zeigen Wirkung.

Eine norwegische Langzeitstudie belegt: Wer täglich über 100 Minuten zu Fuß geht, senkt sein Risiko für chronische Schmerzen deutlich. Der Trick ist die Integration in den Alltag: Treppe statt Aufzug, Besprechungen im Gehen oder gezielte Kurzübungen am Schreibtisch.

Prävention: Vom Büro in die App

Da der Großteil der Sitzzeit auf die Arbeit entfällt, wird betriebliche Gesundheitsförderung zum Schlüssel. Höhenverstellbare Tische für den Wechsel zwischen Sitzen und Stehen sind ein erster Schritt. Unternehmen sind gefragt, aktive Pausen und Bewegungsangebote zu fördern.

Die Digitalisierung hilft: Spezielle Apps bieten individuelle Übungsprogramme und Motivation. Selbst die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt in neuen Leitlinien nicht-chirurgische Maßnahmen wie Aufklärung und Muskelaufbau in den Vordergrund. Das Ziel: Betroffene befähigen, sich selbst zu helfen.

Eine Frage der Zukunft

Die Prognosen sind düster. Eine Analyse in "The Lancet Rheumatology" sagt voraus, dass bis 2050 weltweit über 840 Millionen Menschen betroffen sein könnten. Die Herausforderung für die Gesundheitssysteme wäre immens.

Die Lösung erfordert ein Umdenken – in Gesellschaft, Unternehmen und bei jedem Einzelnen. Investitionen in Aufklärung und präventive Angebote, von der Schule bis zum Arbeitsplatz, sind kein Luxus, sondern notwendig. Sonst bleibt der Schmerz Millionen treuer Begleiter.


(12.03.2026)

